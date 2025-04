¿Cómo es la bandera de la Ciudad del Vaticano? ¿Cómo debería ser?

Más allá del reconocible diseño general de la bandera amarilla y blanca con las llaves cruzadas en su lado derecho que representan el papado, la mayoría de los católicos, incluso si ven esta bandera exhibida todos los días en su parroquia, no analizan los detalles.

Eso cambió hace dos años, cuando muchas personas se enteraron por primera vez —en parte gracias a una historia viral de CNA, agencia en inglés de EWTN News—, que un diseño comúnmente usado para la bandera del Vaticano, que ondea con frecuencia incluso en el propio Vaticano, en realidad contiene un error pequeño pero fácil de notar: la parte inferior circular de la tiara papal debe ser blanca, no roja, como se representa en muchas, muchas banderas (e incluso en emojis).

Dado que la imagen de la "Bandera de la Ciudad del Vaticano" que se mostró en Wikipedia entre 2017 y 2022 tenía el diseño erróneo de la tiara roja, muchos en 2023 dedujeron que dicha entrada de Wikipedia probablemente había contribuido a la proliferación de banderas incorrectas en todo el mundo. (Para bien o para mal, el artículo de la CNA y otros artículos periodísticos contribuyeron a esa narrativa).

Una captura de pantalla muestra banderas del Vaticano con un diseño incorrecto, posiblemente extraído de Wikipedia, a la venta en abril de 2025. Crédito: Amazon/captura de pantalla.

El P. William Becker, experto en banderas y párroco de la parroquia St. Columbanus en Blooming Prairie, Minnesota (Estados Unidos), dijo a CNA en ese momento que las variaciones demostraban la necesidad de que el Vaticano interviniera y aclarara exactamente cómo debería lucir su bandera.

Y he aquí que, apenas unos meses después de que los entusiastas de la bandera en Reddit descubrieran el error, el Papa Francisco promulgó una nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano que, para deleite del P. Becker, finalmente incluía una imagen de alta resolución y una descripción detallada de cómo debería lucir la bandera.

En resumen, el diseño oficial de la bandera en la Ley Fundamental de 2023 no incluye el disco rojo en la base de la tiara. El diseño oficial del escudo de armas de la Ciudad del Vaticano, también promulgado junto con el diseño de la bandera, tampoco incluye un disco rojo.

¿Caso cerrado? No del todo.

Las revelaciones sobre la bandera y la proliferación de banderas “incorrectas” provocaron un apasionado debate en línea, un debate que planteó nuevas preguntas.

¿Es culpa de Wikipedia?

Al principio, la saga de la bandera del Vaticano parecía un ejemplo clásico de “ciclo de citas falsas", un término que se refiere a la forma en que información falsa puede ser “blanqueada” inadvertidamente después de aparecer en Wikipedia, especialmente si fuentes confiables como periodistas la recogen.

En este caso particular, dado que nadie se dio cuenta de que el diseño de la bandera en Wikipedia era incorrecto durante un período de varios años, parecía probable que muchas personas, incluidos los fabricantes de banderas, asumieran que era correcto, dada la cantidad de banderas de disco rojo que existen actualmente en circulación.

Sin embargo, surgieron dudas cuando usuarios en línea señalaron numerosos ejemplos de banderas vaticanas antiguas, como la que los astronautas del Apolo llevaron a la Luna en 1969, que también presentan el diseño de la tiara roja. Un usuario de Reddit descubrió al menos otras cuatro banderas vaticanas en su colección personal que presentan el disco rojo y que, según él, datan de mediados o finales del siglo XX.

Una pequeña bandera del Vaticano, llevada a la Luna por los astronautas del Apolo en 1969, ahora se exhibe en los Museos Vaticanos. Sobre la bandera se encuentran pequeñas rocas lunares. Crédito: Dominio público.

Además, los libros de referencia sobre banderas anteriores a Internet, como “Flags of All Nations” (1955) del Almirantazgo británico, mostraban la tiara con una base roja, lo que potencialmente influyó en los fabricantes de banderas de los Estados Unidos y el Reino Unido.

Y en un giro final e irónico, el propio Vaticano probablemente contribuyó a la confusión hace casi dos décadas cuando publicó esta imagen de su bandera, que, para sorpresa de todos, mostraba un disco rojo, a pesar de que la constitución del Vaticano de 2000, que estaba en vigor en ese momento, no tenía uno.

Entonces, ¿la infame edición de Wikipedia fue una causa de la confusión o un síntoma?

La solución obvia a la pregunta sería preguntar al editor de Wikipedia por qué cambió el archivo de imagen público a un diseño de disco rojo. Sin embargo, Wikipedia es un foro anónimo, lo que dificulta esta solicitud.

Sin embargo, por un golpe de suerte, el editor que cambió el diseño en 2017, WikiDan61, arrojó algo de luz sobre su proceso de toma de decisiones en la página de discusión de Wikipedia a principios de 2025.

Quizás no sea sorprendente que WikiDan haya citado ejemplos de banderas de disco rojo que había visto en el mundo (como esta de 2008) como la razón por la que pensó que la bandera de disco rojo era la correcta.

“Para ser justos, no creé la imagen de la bandera con el interior rojo para la tiara; esa imagen [existía] antes de que yo creara el archivo SVG de Commons”, escribió WikiDan61 en respuesta a una solicitud de entrevista de un periodista (no perteneciente a la CNA). (Este periodista creó un videoensayo sobre la controversia de la bandera del Vaticano que vale la pena ver).

“Parece que ni siquiera el propio Vaticano tiene claro el diseño de su bandera. Dicho esto, no soy una persona muy pública, así que no me interesaría discutir este tema fuera de Wiki”, concluyó WikiDan61.

Orígenes de la bandera

A pesar de lo que muchos puedan suponer, dada la venerable historia de la Iglesia, la bandera del Vaticano, tal como la conocemos hoy, sólo ha representado a la Ciudad del Vaticano durante menos de un siglo. De hecho, la propia Ciudad del Vaticano tiene menos de un siglo de existencia, al menos en el sentido legal de ser un país soberano.

Durante mil años, hasta finales del siglo XIX, el Papa gobernó los Estados Pontificios, extensas regiones principalmente dentro de la actual Italia. La pérdida del control del Vaticano sobre los Estados Pontificios en 1870 lo dejó no sólo geográficamente diminuto, sino literalmente rodeado.

La ratificación de los Acuerdos de Letrán de 1929, 60 años después, marcó el comienzo de la armonía entre el Vaticano e Italia. La Ciudad del Vaticano se convirtió en el país soberano más pequeño del mundo, algo que sigue siendo.

En la época de los Estados Pontificios, existían muchas banderas diferentes, pero el esquema de colores amarillo y blanco era común. Utilizado por primera vez por la flota mercante de los Estados Pontificios entre 1825 y 1870, el diseño actual fue elegido como la nueva bandera de la Ciudad del Vaticano en 1929. La misma bandera elegida en 1929 fue reconfirmada en la Constitución revisada del Vaticano, promulgada por San Juan Pablo II en el año 2000.

Además de exhibirse en la mayoría de las parroquias católicas del mundo, la bandera tiene un significado especial más allá de los muros de la Ciudad del Vaticano, ya que marca la pertenencia del Vaticano a la docena de propiedades extraterritoriales, muchas de las cuales se encuentran en Roma. Estas propiedades, que incluyen basílicas importantes como San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, se identifican como pertenecientes al Vaticano mediante el ondear de la bandera papal.

Una bandera del Vaticano ondea sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Crédito: Bohumil Petrik/CNA.

Escuchemos a la heráldica

Entonces, ¿son realmente de gran importancia las variaciones en el diseño exacto de la bandera del Vaticano en el mundo?

Jonathan Dixon, un experto en banderas de Australia que colabora frecuentemente con el subreddit que descubrió las variaciones de la bandera del Vaticano, comentó a CNA que la idea de un “diseño oficial” para una bandera es “ajena al uso histórico de la heráldica y las banderas”.

“La tradición heráldica ha trabajado durante mucho tiempo sobre la idea de que el blasón, o descripción verbal/escrita de un escudo de armas u otro emblema heráldico, es lo que lo define, con una cantidad decente de variación en cómo cada artista individual lo representa, siendo esperado y tratado como una fortaleza en lugar de una debilidad”, dijo Dixon en comentarios escritos a CNA.

“Es un error tomar cada ilustración oficial (como la de la ley fundamental del Vaticano) y suponer que debe ser tratada como algo que debe replicarse con precisión”.

Por su parte, el P. Becker, sacerdote de Minnesota y experto en banderas, dijo que considera que la estandarización precisa de las banderas es un “lujo moderno” que algunos países, incluido el Vaticano, simplemente no priorizan.

“Las banderas que ondean en el Vaticano nunca han estado muy estandarizadas y no hay un interés local por uniformizarlas”, escribió el P. Becker en un artículo explicativo sobre la bandera del Vaticano que compartió con CNA.

Aunque los especialistas en banderas podrían considerar el diseño que se muestra en la Ley Fundamental del Vaticano como una norma de producción vinculante, el P. Becker dijo que las autoridades del Vaticano y los vendedores de banderas locales comúnmente lo consideran más como "una guía general".

Dicho esto, aunque reconoce las variaciones históricas y las actitudes del Vaticano, el P. Becker dijo que personalmente prefiere la estandarización de la bandera, en parte para proporcionar una guía confiable para los fabricantes de banderas.

“¿Cuánta variación de diseño es aceptable en la producción de banderas? Los vexilólogos difieren al respecto. Me inclino por la uniformidad en lugar de la licencia artística, porque es útil para los fabricantes de banderas que buscan una guía autorizada para el control de calidad en un mercado global. Como mínimo, las principales fuentes de referencia deberían replicar el modelo constitucional del Vaticano como guía de diseño autorizada”, escribió.

Y sin embargo la bandera ondea

Parece claro que la “culpa” por todas las banderas con tiaras rojas es mucho más difícil de asignar de lo que se creía anteriormente, y probablemente no debería asignarse en absoluto.

Desde que se conocieron las variaciones en las banderas del Vaticano en 2023, la Santa Sede ha actualizado el diseño oficial de su bandera, lo que sin duda representa un paso significativo. Sin embargo, la persistencia de variaciones antiguas y la falta de una aplicación rigurosa por parte del Vaticano sugieren que persistirá la diversidad de diseños.

El P. Becker señaló en un correo electrónico a CNA que, incluso después de la última revisión de la bandera en el año 2000, transcurrió "más de una década" antes de que un importante fabricante italiano replicara el modelo de bandera ajustado y comenzara a aparecer en algunos sitios del Vaticano. Otros fabricantes siguieron usando sus antiguas plantillas y aún las siguen usando, afirmó.

“A menos que por alguna razón el Vaticano decida insistir en una mayor uniformidad por parte de los productores y/o quienes adquieren sus banderas, las pequeñas variaciones continuarán como siempre”, dijo el P. Becker.

Tal vez la conclusión sea esta: más allá de los problemas de diseño, cada bandera del Vaticano sirve como recordatorio de que la Iglesia de Jesucristo está viva y bien aquí en la tierra, y eso es significativo.

¿Y si ves un diseño de tiara roja allá afuera? Es un detalle trivial, sí, pero curiosamente satisfactorio, y quizás una oportunidad para apreciar la complejidad y los matices del diseño de banderas.

Si lo sabes, lo sabes.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.