El 30 de marzo comenzó en México la campaña de los aspirantes a jueces y magistrados que serán elegidos por voto popular para integrar el Poder Judicial. Este proceso brinda a los católicos la oportunidad de promover en el sistema judicial valores fundamentales como la dignidad humana.

Los comicios son el resultado de la reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024 por el Congreso de la Unión y permitirán la elección de 881 cargos judiciales a nivel nacional y local, lo que representa un cambio profundo en la impartición de justicia y ofrece a los católicos la posibilidad de participar con responsabilidad en la vida pública.

Entre los puestos a renovar se encuentran ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.

La visión de la Iglesia Católica sobre la elección

El P. Mario Ángel Flores Ramos, asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), reconoció que se trata de “una elección compleja, difícil”, pero subrayó que “hay derecho de estar ahí y el católico tiene todo el derecho de acudir”. Advirtió sobre la importancia de no “votar a lo loco”, sino de hacerlo con claridad y responsabilidad.

Entrevistado por ACI Prensa, señaló que “hay algunos prospectos que pueden coincidir con los principios básicos de nuestra fe católica: defender la vida, defender la autonomía, defender la democracia, defender la libre opinión, etc.”.

Por ello, invitó a los electores a informarse sobre los perfiles de los candidatos antes de emitir su voto.

El P. Flores Ramos también advirtió sobre “una falla de origen” en este proceso, argumentando que la selección de jueces mediante voto popular compromete la independencia del Poder Judicial. Según el sacerdote, los cargos deben ser ocupados “por los mejores perfiles para cada una de las tareas y, especialmente, el Tribunal Máximo de Justicia de una nación, que debe ser libre de cualquier influencia y de cualquier dependencia”.

Dificultad para conocer a los candidatos

En este proceso participan alrededor de 3.000 candidatos a ministros, magistrados y jueces, quienes cuentan solo con redes sociales y propaganda impresa como herramientas de difusión. El P. Flores Ramos alertó que “el mismo elector no va a saber ni siquiera quién elige, porque no hay propiamente una presentación ante el público, que además sería totalmente inútil tratar de conocer a miles de candidatos”.

Para mitigar esta dificultad, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó el sitio web ¡Conóceles!, donde la ciudadanía podrá consultar la trayectoria y propuestas de cada aspirante.

Riesgos para la democracia y la independencia judicial

El proceso de selección de los candidatos estuvo a cargo de los tres poderes de la Unión. La Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, propuso el 30% de los aspirantes, mientras que el Congreso de la Unión, dominado en su mayoría por Morena —el partido de Sheinbaum—, designó otro 30%. Finalmente, el Poder Judicial, a través de la SCJN, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, seleccionó el 40% restante.

El P. Flores Ramos cuestionó que “estamos ya con un grupo previamente elegido para favorecer los intereses del Poder Ejecutivo”. Consideró que los candidatos han sido seleccionados “de acuerdo a los criterios del partido gobernante, por lo que no están representando a la gente”.

Advirtió que esto supone “un gran peligro”, ya que “de antemano, se puede decir que se está perdiendo la autonomía que debe ser lo más característico del Poder Judicial”.

Apatía y manipulación del proceso electoral

El analista político Guillermo Torres, director de la plataforma Saber Votar, alertó sobre “una apatía generalizada” en torno a la elección, lo que, a su juicio, reduce “la intención para votar, lo cual permite que la elección sea más manipulable”.

Según Torres, “la gente no conoce el proceso, no le interesa y simplemente cree que no es necesario participar. Posiblemente tengamos una muy baja participación”.

En su análisis, “los que promovieron esta iniciativa, esta reforma, que es el propio Gobierno Federal (…) porque de alguna manera ellos tienen cierto margen de operación, tienen cierta facilidad para poder incluso hasta manipular, por llamarlo así, este propio proceso”

Mientras el gobierno estima que alrededor de 100 millones de personas en México pueden votar, Torres prevé que la participación real sea de entre el 15% y el 20% de la población electoral, es decir, unos 20 millones de personas.

El papel de la Iglesia y la importancia de la elección judicial

La Arquidiócesis Primada de México, en su editorial del 31 de marzo, aclaró que “la Iglesia no ha buscado ni buscará involucrarse en este proceso violando disposiciones electorales”. Sin embargo, destacó que la Iglesia está conformada por ciudadanos y que estos “decidirán, con la información que tengan, su voto para elegir a los próximos jueces”.

Por ello, hizo un llamado a contar con más y mejores plataformas de información y recordó la importancia de que los ciudadanos “hagan conciencia en que la elección de un juez tiene incidencia directa en la vida cotidiana”.

“Un mal juez puede encarcelar inocentes, puede favorecer la injusticia en algún juicio patrimonial o mercantil, puede afectar para mal a la sociedad”, indicó.