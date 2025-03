El presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Mons. Vincenzo Paglia, aseguró que en los 38 días en los que el Papa Francisco ha estado hospitalizado ha mostrado “que la vida también está marcada por la fragilidad”, una circunstancia que la sociedad no tiene que descartar.

“El Santo Padre nos ha mostrado que la vida también está marcada por la fragilidad, y que la fragilidad no hay que rechazarla, no hay que descartarla”, manifestó el prelado italiano durante la presentación durante la presentación de la conferencia internacional sobre la longevidad que ha impulsado el Vaticano.

Con este motivo científicos de renombre mundial, premios Nobel y líderes en biomedicina se reúnen esta tarde en el Vaticano para discutir el futuro de la longevidad y el envejecimiento saludable.

Con el título “Vatican Longevity Summit: Sfidare l’orologio del tempo”, organizado por la Pontificia Academia para la Vida, esta conferencia internacional busca abordar los desafíos del envejecimiento desde una perspectiva ética, científica y social.

Durante la presentación de este evento, el arzobispo italiano destacó que el Pontífice de 88 años ha propuesto durante su convalecencia en el hospital Policlínico Gemelli, que ahora continuará durante los próximos dos meses en el Vaticano, “un magisterio extraordinario no con las palabras, sino con el cuerpo, y nos dice a todos que todos somos hermanos, que debemos cuidarnos los unos a los otros”.

“Alguien ha dicho que el Papa no habla; no habla con la boca, sin embargo la enseñanza que nos ha dado en estos días en el hospital con el uso del cuerpo es una gran demostración de la importancia de los ancianos que no logran salir de la enfermedad”, explicó el prelado.

La conferencia de prensa en el Vaticano donde se presentó el evento. Crédito: Daniel Ibañez/EWTN News

En este sentido, manifestó que si bien la sociedad actual ha acelerado el descarte de los ancianos, el Papa Francisco, en cambio, “nos recuerda que la voz de los frágiles es una voz que debería ensordecernos, porque nos recuerda que no somos huérfanos de padre”.

Por otro lado, aseguró que el Papa Francisco, "con su actual debilidad física, está demostrando que las personas mayores y más débiles todavía pueden dar mucho a la sociedad y no deben ser marginadas".

También manifestó que el Papa Francisco es "el primer Papa en la historia que se compromete con una espiritualidad de la ancianidad". "Con sus pocas palabras en la oración del mediodía del domingo, Francisco demostró que está volcado en la cercanía al prójimo", añadió.

Ante la pregunta de un periodista sobre la conveniencia de establecer un límite de edad para el cargo de Pontífice, Mons. Paglia desatacó que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica siempre ha habido Papas que tuvieron que luchar con enfermedades.

De este modo, invitó a no ver el papado sólo a "nivel funcional". "La Iglesia no se guía con los pies, sino con la cabeza y, sobre todo, con el corazón", añadió el presidente de la PAV.

“Creo que el Papa Francisco representa realmente lo que pensamos que debería suceder con todos los ancianos", explicó el arzobispo italiano que ha liderado un movimiento en Italia para considerar el envejecimiento no sólo como un fenómeno biológico, sino como una oportunidad con la que poner en valor a los mayores en la sociedad.

En este sentido, tras la pandemia del Covid, puso en marcha una Carta de Derechos de los Ancianos con la que afrontar y cambiar la situación de los mayores en Italia gracias a una colaboración con el Gobierno del país transalpino.