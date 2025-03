Antes del quinto aniversario de su programa de apoyo a madres en situación de necesidad en Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB, por sus siglas en inglés) ha hecho un llamado a las parroquias de todo el país para intensificar los esfuerzos y “poner en práctica el Evangelio de la vida” brindando apertura y ayuda a mujeres y niños vulnerables.

La solemnidad de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, marcará el quinto aniversario de Walking with Moms in Need (Caminando con Mamás en Necesidad) y el 30º aniversario de la encíclica Evangelium Vitae (El Evangelio de la Vida) de San Juan Pablo II, que inspiró la iniciativa.

Walking with Moms in Need es un programa parroquial a nivel nacional que busca “aumentar el alcance y el apoyo a madres embarazadas y con hijos que enfrentan dificultades”.

Las parroquias participan en la iniciativa siguiendo la Guía de Acción Parroquial de la USCCB, comenzando con un proceso de un año que incluye un inventario de los recursos disponibles para las madres en la comunidad y la creación de un plan para cubrir cualquier necesidad que no esté satisfecha.

Se alienta a las parroquias a tomar medidas como la creación de nuevos ministerios y el acercamiento a las madres necesitadas en su comunidad.

El Arzobispo de Kansas City, Mons. Joseph Naumann, supervisó el lanzamiento del programa en 2020, cuando se desempeñaba como presidente del Comité de Actividades Provida de la USCCB.

“Desde el lanzamiento de Walking with Moms in Need, los católicos en diócesis y parroquias de todo el país han puesto en práctica el Evangelio de la vida, uniéndose en una misión compartida para rodear con apoyo amoroso y acompañamiento personal a las madres embarazadas y con hijos en situación de necesidad”, declaró

el miércoles el Obispo de Toledo, Ohio, Mons. Daniel Thomas, actual presidente del comité.

“Voluntarios heroicos han dado un paso adelante para hacer de nuestras parroquias lugares donde una madre pueda encontrar recursos significativos y asistencia y, lo más importante, saber que ella y su bebé no están solos”, añadió.

Y agregó: “La Anunciación nos recuerda que Nuestro Señor Jesús vino a la tierra como un niño vulnerable en el vientre de la Santísima Virgen María”.

El obispo concluyó su mensaje pidiendo oraciones para que el ministerio se establezca en cada parroquia y diócesis del país. “Cada parroquia tiene algo único, que Dios la llama a aportar a los esfuerzos de la Iglesia, para transformar nuestra sociedad en una cultura de la vida y una civilización del amor”, remarcó.

“Que toda madre sepa que puede acudir a su parroquia católica local en su momento de necesidad”, expresó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .