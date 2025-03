La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) lanza una nueva campaña publicitaria con motivo del día del síndrome de Down, provocado por la trisomía en el par 21 del ADN humano, con un provocativo mensaje: “Hoy me felicitas, ¿mañana me abortarías? ¿No te parece un poco hipócrita?”.

La cartelería de esta campaña se ha distribuido por decenas de ciudades españolas, y en ella, además del lema, hay un código QR que redirige a un vídeo que profundiza en el argumento de la campaña que ha superado las 200.000 visualizaciones en apenas tres días.

En él se recuerda que el 21 de marzo se celebra que las personas con trisomía 21 tienen los mismos derechos que todos los demás, que “su alegría nos enseña a vivir”, que están siempre sonriendo o jugando y que no se avergüencen de mostrar su cariño, entre otras características.

Pero, a pesar de los mensajes sobre inclusividad que se difunden por muchos organismos oficiales y privados, el vídeo recuerda el porcentaje de personas a las que se les detecta la trisomía 21 antes de nacer y son abortados por este motivo: Islandia, 69%; Eslovenia, 76%; Chequia, 77%; Dinamarca, 79%; Portugal, 80 %; y España, 83%.

El vídeo concluye agradeciendo a las familias que acogen la vida de estas personas.

La portavoz de la campaña y secretaria nacional de Familia y Vida de la ACdP, Carmen Sánchez Maíllo, resaltó en un comunicado que “las personas con síndrome de Down son tan dignas y valiosas como cualquier persona, y es importante para la sociedad española caer en la cuenta del gran cinismo que supone considerarnos una sociedad inclusiva e integradora y, sin embargo, impedir que nazcan personas que consideramos menos aptas”.

“La campaña busca ser un punto de reflexión sobre el hecho de que todo ser humano, sean cuales sean sus características físicas, su edad o su estado de salud, es alguien único, valioso, irrepetible y dotado de una dignidad radical”, subraya la portavoz.

Por otro lado, destaca que la campaña pretende “apoyar a todas las familias que tienen en su seno a una persona con síndrome de Down y saben hasta qué punto son personas felices, normales y cuyo contacto hace mejor a quienes tratan con ellos, a pesar de las presiones que sufren al momento de recibir un diagnóstico prenatal, o la falta de ayudas y de comprensión que encuentran conforme pasan los años”.

Según se detalla en la nota, la campaña ha venido precedida de contactos entre la ACdP y distintas asociaciones vinculadas a las personas con síndrome de Down, para conocer a fondo su realidad, sus reclamaciones, sus proyectos y sus propuestas.

La ACdP prevé publicar en los próximos meses diferentes entrevistas y contenidos sobre esta realidad para que el apoyo a estas personas y sus familias no quede en “una mera jornada conmemorativa anual”.