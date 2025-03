Michael Sterpi, de once años, maneja con destreza el teclado de su ordenador mientras recorre las columnas y mosaicos de la Basílica de San Pedro en su nueva versión digital dentro de Minecraft. Acaba de detenerse ante el imponente baldaquino de Gian Lorenzo Bernini para restaurar una de sus cuatro columnas, forjadas en bronce macizo negro y sobredorado.

“Este juego es realmente genial (…) Estoy restaurando el Vaticano”, exclamó emocionado a ACI Prensa, sin apartar la mirada de la pantalla.

Michael Sterpi, mientras juega a Minecraft. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Este joven es uno de los primeros en probar Peter is Here: AI for Cultural Heritage, un ambicioso proyecto hecho posible gracias a la colaboración entre la Fábrica de San Pedro, Microsoft e Iconem, empresa especializada en la preservación digital del patrimonio cultural.

Mediante inteligencia artificial (IA), escaneo 3D y el análisis de más de 400.000 fotografías, se ha creado una réplica digital de la basílica que respeta su arquitectura original, pero con el característico estilo pixelado de Minecraft, similar a bloques de LEGO.

Con este videojuego, Michael y otros jóvenes podrán escudriñar de cerca los detalles arquitectónicos del baldaquino barroco, situado sobre la cripta donde descansa el apóstol San Pedro, así como admirar otras obras de arte. Además, descubrirán los momentos clave de la construcción de la basílica de San Pedro, donde cada fresco y mosaico encierra un secreto por revelar.

El lanzamiento de Peter is Here ha sido recibido con entusiasmo en el mundo educativo. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

De hecho, este videojuego va más allá de la simple recreación digital, ya que ofrece a estudiantes y jugadores una herramienta educativa innovadora para explorar la historia y arquitectura de la Basílica de San Pedro, sin necesidad de viajar a Roma.

“Los que jueguen con San Pedro podrán cimentarse en el conocimiento de su historia, restaurarla y adentrarse en todos sus recovecos para descubrir sus secretos”, señaló el presidente de la Fábrica de San Pedro, el Cardenal Mauro María Gambetti, en la rueda de prensa de presentación de Peter Is Here.

El videojuego está diseñado principalmente para escuelas,. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

“No se trata sólo de observar: los jóvenes están llamados a participar en actividades relacionadas con la restauración y la conservación, comprendiendo la importancia de proteger un patrimonio de valor inestimable”, agregó.

Para garantizar la máxima precisión en la recreación de la basílica, se han empleado las tecnologías más avanzadas en escaneo 3D, IA y captura de imágenes.

“Hemos pensado en los más jóvenes para realizar esta sinergia entre el humanismo y la tecnología, de la mano de Microsoft, para la realización de este videojuego, que ofrecerá a los chicos un instrumento para aprender jugando y jugar aprendiendo”, manifestó.

La conferencia de prensa tuvo lugar en la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Por su parte, el Secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Obispo Carlo Maria Polvoni, subrayó el valor cultural del proyecto: “Esta herramienta permitirá a miles, quizá millones de estudiantes de todo el mundo descubrir uno de los grandes tesoros arquitectónicos, un patrimonio de la humanidad que es la Basílica de San Pedro, en pleno año jubilar”.

Un videojuego con enfoque educativo

Además de permitir la exploración libre del templo, Peter is Here integra misiones interactivas donde los jugadores resuelven problemas, buscan objetos históricos y realizan tareas de restauración. Esta mecánica convierte la experiencia en una herramienta didáctica, ideal para el aula y el aprendizaje en casa.

Allison Matthews, directora de Minecraft Education, destacó la importancia del universo 3D para “hacer más fácil entender los conceptos, porque tienes experiencia práctica con el mundo, lo que aumenta la curiosidad’”.

Allison Matthews, la directora de Minecraft Education, participó en la conferencia de prensa. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Además, explicó que la iniciativa no sólo permite conocer la historia de la basílica, sino también comprender la importancia de la conservación del patrimonio.

“Peter is Here invitará a los estudiantes a explorar el pasado y el presente de la Basílica de San Pedro a través de un juego interactivo. Viajarán en el tiempo para descubrir la rica historia de la basílica mientras realizan tareas prácticas de restauración”, detalló Matthews.

Según la directora de Minecraft Education, el juego ha sido diseñado con la intención de que los jugadores no sólo aprendan sobre historia y arquitectura, sino que también desarrollen habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo.

La restauración de San Pedro, el centro del videojuego

“‘Hemos colocado el trabajo de restauración en el corazón de Peter is Here, por lo que los estudiantes podrán asumir la responsabilidad de salvaguardar los tesoros culturales y aprender cómo las herramientas de IA pueden apoyar ese trabajo’”, afirmó Matthews.

El videojuego también incluye recursos pedagógicos. Crédito: Daniel Ibañez/EWTN News

El juego también incluye recursos pedagógicos diseñados para facilitar su uso en el aula. “También hemos creado una gran cantidad de recursos listos para el aula que los educadores pueden descargar para ofrecer los resultados de aprendizaje esperados con este mundo”, añadió.

En este sentido, las escuelas católicas italianas serán de las primeras en integrar Peter Is Here en sus planes de estudios, con la intención de que, más adelante, se extienda a instituciones de todo el mundo.

El videojuego tiene el característico estilo pixelado de Minecraft, similar a bloques de LEGO. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Tal y como explicó Matthews, Minecraft Education es una “herramienta educativa que va más allá del mero juego al permitir nuevas oportunidades de aprendizaje”. Por ello, los profesores recibirán material informativo sobre la Basílica de San Pedro, incluidos cuadernos de trabajo para que los alumnos profundicen en su exploración de este emblemático templo del catolicismo.

Precisión milimétrica

Para garantizar una reconstrucción fidedigna de la basílica, se utilizaron tecnologías avanzadas como escaneo láser, drones e inteligencia artificial. Estas herramientas no sólo permitieron recrear cada rincón del edificio, incluidos aquellos no abiertos al público con precisión milimétrica, sino que también ayudaron a detectar posibles problemas estructurales, como grietas o piezas faltantes, contribuyendo así a su conservación.

El lanzamiento de Peter is Here ha sido recibido con entusiasmo en el mundo de la educación en Italia. El jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio de Educación, Mauro Antonelli, señaló que la iniciativa representa “un cambio de paradigma”, ya que transforma el videojuego en una herramienta pedagógica innovadora que refuerza la educación STEM y fomenta la enseñanza multidisciplinaria.

El videojuego se puede descargar desde la App Store y la Play Store. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

El videojuego está diseñado principalmente para escuelas, pero también hay licencias disponibles para familias que educan en casa y organizaciones sin ánimo de lucro. Se puede descargar desde la App Store y la Play Store.