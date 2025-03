El movimiento católico internacional Hakuna presentará su concierto Arte Cero en Ciudad de México el viernes 14 de marzo, con la participación de músicos de España, México y Argentina.

La cita será a las 9:00 p.m. (hora local) en el centro de convenciones Expo Santa Fe. Además de la reconocida música del movimiento, el evento contará con la participación de Christopher West, autor y conferencista sobre sexualidad, y del músico Mike Mangione, ambos miembros del Instituto de Teología del Cuerpo.

La responsable de comunicación de Hakuna, Macarena Torres, adelantó a ACI Prensa que se espera la asistencia de unos 5.000 jóvenes para “vivir y gritar al mundo la Verdad que llevamos dentro”.

Los boletos, aún disponibles, pueden ser adquiridos en este enlace .

Este concierto forma parte de la segunda edición de las Hakuna All Meeting (HAM), el encuentro anual de Hakuna que habitualmente se celebra en Roma. Sin embargo, esta es la segunda ocasión en que el evento se realiza en la Ciudad de México.

El viernes se celebrará el concierto, mientras que el sábado tendrá lugar un congreso en Expo Santa Fe, seguido de una Misa y una Hora Santa en la Basílica de Guadalupe. Finalmente, el domingo se proyectará en México la película Descalzos, una producción española que explora el poder transformador de la música.

Hakuna: un movimiento sin fronteras

Macarena Torres destacó que el crecimiento de Hakuna en distintas partes del mundo ha sido percibido por sus miembros como un regalo inesperado. Según explicó, “nadie tenía la intención de que Hakuna llegara a otros sitios”. “Vemos todo con mucha sorpresa, que haya otras ciudades y países que quieran vivir lo que se vive desde 2013 en España”, agrega.

Torres enfatizó que el movimiento continúa expandiéndose espontáneamente, sin un plan preestablecido. Describió este crecimiento como una “sorpresa y como un regalo”, que no responde a una estrategia definida por la comunidad, sino al deseo de quienes afirman: “Yo quiero vivir ese estilo de vida o me siento reflejado en el carisma y quiero vivirlo así”.

Finalmente, invitó a los jóvenes que aún no conocen el movimiento y sienten curiosidad por su música y actividades, asegurando que “aún no has visto nada”. Explicó que dentro de la comunidad suelen repetirse con frecuencia la frase: “Ahora no hemos visto nada, no sabemos hacia dónde nos va a llevar el Espíritu Santo en torno a esto”, pero confían en seguir este camino juntos.