El director de Catholic Non violence Initiative, vinculada a Pax Christi Internacional, Nicolás Paz Alcalde, asegura que con el rearme nuclear se camina “a la aniquilación de la humanidad”.

“Es absolutamente incoherente invertir en armamento para prevenir que haya un conflicto, pero nos parece que la no violencia es una actitud ingenua y que el rearme es lo más racional”, explica en conversación con ACI Prensa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Paz Alcalde es miembro del Comité de Coordinación del Instituto Católico por la Noviolencia, inaugurado en Roma en septiembre, del que también forma parte el Cardenal estadounidense Robert W. McElroy, quien hoy martes 11 de marzo toma posesión como nuevo Arzobispo de Washington.

El aumento del gasto en defensa a escala europea es ya una realidad. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que iba a comenzar la era del “rearme europeo” con medidas que movilizarán hasta 800.000 millones de euros en el continente.

Esto demuestra que lo que predomina en el mainstream es la creencia “que la violencia es una herramienta que funciona”, señala.

Sin embargo, en el Instituto Católico por la Noviolencia cuentan con varias investigaciones académicas que apuntan a lo contrario.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Paz Alcalde pone el ejemplo de las investigaciones académicas lideradas por las expertas Erica Chenoweth y Maria J. Stephan, de la Universidad de Columbia, sobre la efectividad de distintas campañas civiles de resistencia pacífica.

Además, Marie Dennis es otra de las voces más autorizadas en las campañas antibélicas.

La experta y expresidenta de Pax Christi Internacional, a quien el Cardenal McElroy ha querido que le acompañe en su toma de posesión, tiene experiencia en que los movimientos sociales con mayor éxito son aquellos que mantienen como disciplina la no violencia, incluso cuando son objeto de represión o tortura.

Para Paz Alcalde, el rearme de Europa es algo grave, sobre todo, porque es completamente “contrario” a los principios que guiaron el nacimiento de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial.

“Fue una respuesta institucional, no violenta, para organizar la convivencia. Pero ahora hemos entrado en una dinámica política en la que, en lugar de organizar la convivencia, lo que queremos es acabar con ella”, añade.

12.121 armas nucleares en el mundo

Actualmente, existen 12.121 armas nucleares en el mundo, según los datos del anuario 2024 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Una “cifra aberrante”, incide el también profesor asociado de la Facultad de Filosofía y del Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca.

“El horizonte de la posibilidad de utilizar armas nucleares conduce a la autodestrucción de la propia humanidad. Ya ha habido momentos en nuestra historia en los que hemos estado muy cerca de esto y no hemos aprendido”, destaca.

En este sentido, deja claro que el debate político no es “entre violencia o no violencia; la decisión es entre aniquilación total o no violencia”.

Además, avisa de que si la escalada militar sigue aumentando es porque existe “un problema, probablemente, de liderazgo moral”.

“El Papa Francisco lo está siendo en el mundo. Lo que pasa es que está muy solo”, concluye.

Pax Christi Internacional es un movimiento católico pacifista global que trabaja en favor de la paz, el respeto de los derechos humanos, la justicia y la reconciliación.