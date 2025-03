En enero de este año se publicó una biografía del Papa Francisco. Aunque se centra principalmente en los acontecimientos de su vida, Esperanza: La Autobiografía también incluye reflexiones morales y espirituales.

Algunos han señalado que gran parte de la información ya es bien conocida. Sin embargo, para quienes no están tan familiarizados con el Papa Francisco, el libro ofrece perspectivas interesantes, no sólo por lo que dice sino por lo que no dice.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A continuación se presentan algunas conclusiones clave:

1. Carnicero, químico, analista de chocolate

El delantal blanco y el cuchillo afilado de un carnicero de mano segura, en un mercado callejero de Buenos Aires de los años 40, fascinaron al joven Jorge, hasta el punto de pensar que le gustaría convertirse en uno.

“Era un espectáculo verlo cortar la carne en trozos, con cortes rápidos y precisos, y además parecía estar ganando un buen dinero”, escribe el Papa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Cuando era adolescente pensó en ser médico y más tarde pensó que le gustaría ser químico.

Durante la secundaria, estudió ciencias de la alimentación en un instituto estatal de química.

“Recuerdo que una vez tuvimos que analizar la rancidez del chocolate, y entre una prueba y otra, confieso que comí bastante”, escribe.

2. Pugilista papal

En el instituto de química, dos chicos se destacaron por ser poco competentes y sufrieron mucho acoso, incluso por parte del joven Jorge, que se peleó con uno de ellos. El Papa Francisco no está orgulloso de eso.

“En la lucha lo arrojé al suelo, y él se golpeó la cabeza al caer e incluso perdió el sentido; y además lo hice de una manera cobarde, que no era digna de mí”, escribe el Papa, sin dar más detalles. Dice que su padre lo llevó a la casa del niño, donde le pidió disculpas.

Años después, siendo Arzobispo de Buenos Aires, reencontró al muchacho, que a esa altura ya se había convertido en ministro evangélico con cinco hijos “y parecía un hombre de gran bondad”.

3. No era un buen deportista

El Papa Francisco es al menos el segundo Papa que jugó a menudo como portero de fútbol en su juventud.

Pero a diferencia de San Juan Pablo II, cuyos compañeros lo describieron como un buen deportista, el Papa Francisco no lo fue.

“Siempre me gustó jugar al fútbol y no importa que no fuera muy bueno”, escribe el Papa Francisco.

Hay un término en Argentina para gente como él: patadura, “que significa tener dos pies izquierdos”, escribe.

4. Encuentro cercano con la confesión

El 21 de septiembre de 1953, cuando Jorge tenía 16 años, estaba haciendo un recado para su madre cuando sintió un extraño impulso de entrar en una iglesia por la que pasaba.

Una vez dentro, vio a un sacerdote que nunca había visto antes, “aunque esta era la iglesia a la que iba regularmente para la Misa dominical”. “De repente sentí la necesidad de confesarme”, escribe.

Fue a confesarse con el sacerdote, quien lo trató “con amorosa bondad”. Después el Pontífice escribe: “El hecho es que ya no era el mismo y salí con el conocimiento de que iba a ser sacerdote”.

5. Su madre estaba en contra de su vocación sacerdotal

El Papa Francisco describe a la familia de su madre como católica practicante, pero no especialmente celosa. Su madre, por ejemplo, fue bautizada casi un año y medio después de su nacimiento.

En diciembre de 1955, cuando Jorge tenía unos 18 años, su madre hizo un descubrimiento inquietante en su dormitorio: “Libros de texto de teología; sobre todo, algunos en latín”.

—¿No dijiste que querías ser médico?, le preguntó su madre.

—Sí, respondió, “pero para las almas”.

Eso no la tranquilizó.

Ella no lo acompañó el día que se mudó a un seminario diocesano, no asistió a su ceremonia de ingreso formal y nunca lo visitó allí.

Sólo más tarde, cuando entró en un seminario jesuita, ella lo acompañó —junto con su padre, que había aceptado la vocación de su hijo—, aunque “mantuvo cierta reserva en los primeros días”.

6. Arrepentimientos persistentes

En 2009, el entonces Cardenal Bergoglio llamó al padre de un policía para disculparse por un incidente ocurrido 59 años antes, cuando eran estudiantes. Después de que el niño tomó prestada la bicicleta de Bergoglio y la dañó, Bergoglio insistió en que él pagara las reparaciones. Al mirar atrás, sintió que había sido “injusto” y “poco generoso”.

El Papa también dice que hirió emocionalmente a un anciano sacerdote, un querido amigo de la familia, dos veces en el otoño de 1961.

Frustró el deseo del anciano sacerdote de tomar una fotografía de los cinco hermanos Bergoglio con su padre, mientras el señor Bergoglio agonizaba en el hospital. Unas semanas después, cuando visitó al mismo sacerdote, ahora moribundo en un hospital, llegó mientras este dormía, entonces salió de la habitación sin despertarlo y más tarde dijo falsamente que ya se había ido del hospital.

“No sé qué me pasó, si fue timidez, ineptitud o pena, pena por la muerte de mi padre, además de esta nueva perspectiva de pena, o algo más”, dijo el Papa. “Pero una cosa es cierta: a menudo he sentido un profundo dolor y sufrimiento por esta mentira mía”, agregó.

7. Tiende a la melancolía

“Tenía tendencia a sentir nostalgia repentina por el pasado”, dice el Papa Francisco sobre sí mismo durante su infancia. “No tanto tristeza sino melancolía”, añade. No lo superó con el tiempo.

Su décimo o undécimo cumpleaños le preocupaba, incluso cuando sus abuelos llegaban para celebrarlo con él.

“Esta melancolía ha vuelto a veces”, escribe. “De vez en cuando es un lugar en el que me encuentro, un lugar que he aprendido a reconocer”, afirma.

En el libro reconoce haber visitado durante casi un año a una psiquiatra, “una mujer judía muy sabia y capaz” cuyas “sugerencias siempre fueron útiles”. Dice que las recuerda y las encuentra “instructivas incluso hoy”.

8. La risa es una buena medicina

El Papa Francisco afirma que la tristeza no es el mejor camino para llegar a Dios. “Una persona triste, al final, es siempre un triste cristiano”, escribe.

Lo mismo ocurre con la ira. “El mal carácter nunca es signo de santidad, sino todo lo contrario”, asegura.

Por el contrario, dice el Papa, la alegría es esencial.

“Pocos seres vivientes saben reír: estamos hechos a imagen de Dios y nuestro Dios sonríe. Debemos sonreír con Él. Podemos incluso sonreírle a Él, con el cariño que sentimos por los padres, y del mismo modo que jugamos y bromeamos con las personas que amamos”, expresa el Papa Francisco.

Dice que ha rezado la Oración del buen humor de Santo Tomás Moro todos los días durante más de 40 años.

9. Su reacción ante JFK

Para muchos católicos de Estados Unidos, la elección de John F. Kennedy como presidente del país hace 65 años fue un momento decisivo, cuando los católicos sintieron que finalmente habían triunfado en la sociedad estadounidense.

Muchos fuera de los Estados Unidos también vieron posibilidades ilimitadas en la “Nueva Frontera” que JFK prometió, en forma de acabar con la pobreza, explorar el espacio y promover la libertad en todo el mundo.

El Papa Francisco, sin embargo, vio las cosas de manera diferente.

“Recuerdo que un sacerdote de Buenos Aires se puso eufórico cuando John F. Kennedy, un católico, fue elegido presidente en 1960, casi como si el propio Papa Juan hubiera sido elegido para la Casa Blanca. Esa ingenuidad me enfureció”, comparte el Papa.

No da más detalles en el libro y nunca vuelve a mencionar a Kennedy.

10. No soy fanático de la televisión

Una vez, en 1990, el P. Bergoglio estaba viendo una vez la televisión con otros jesuitas en Buenos Aires “y apareció una escena sórdida en la pantalla, que me ofendió profundamente”, escribe.

“Me levanté y me fui”, escribe. “Fue como si Dios me hubiera dicho que la televisión no era para mí, que no me hacía ningún bien”, asegura.

Durante una Misa, dice: “Hice un voto a Nuestra Señora” de no ver televisión.

Hizo excepciones tras las noticias de un accidente aéreo en Buenos Aires en 1999 y de los ataques terroristas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, pero “poco más”.

Por eso, ni siquiera ve a su equipo de fútbol favorito, el San Lorenzo, en Buenos Aires. Pero un miembro de la Guardia Suiza, “que deja los resultados y las clasificaciones en mi escritorio”, lo ayuda a seguir al equipo desde lejos.

11. Papa y conocedor de la pizza

Cuando era niño, los Bergoglio iban a los partidos de fútbol de San Lorenzo y luego celebraban con pizza y caracoles en salsa picante.

“Todavía puedo oler el aroma de la pizza”, escribe el Papa Francisco. “A decir verdad, salir a comer pizza es una de las pequeñas cosas que más extraño”, comparte.

12. Un funeral para un pastor

El Papa Francisco ha dicho que quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Aunque otros pontífices están enterrados allí, la mayoría de los papas de los tiempos modernos han sido enterrados en la Basílica de San Pedro.

El funeral del Papa Francisco también será diferente al de sus últimos predecesores.

“El servicio fúnebre fue excesivo, por eso he dispuesto con el maestro de ceremonias aligerarlo: nada de catafalco, ni ceremonia de cierre del féretro, ni deposición del féretro de ciprés en un segundo de plomo y un tercio de roble”, dice el Papa Francisco.

“Con dignidad, pero como cualquier cristiano, porque el Obispo de Roma es un pastor y un discípulo, no un poderoso de este mundo”, escribe.



Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.