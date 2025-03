La Arquidiócesis de Indianápolis está investigando actualmente un posible milagro eucarístico.

“La Arquidiócesis de Indianápolis está al tanto de un incidente que se ha reportado que tuvo lugar en la Iglesia Católica St. Anthony en Morris, Indiana. Se está llevando a cabo una investigación minuciosa, con la ayuda de un laboratorio profesional”, dijo un representante de la arquidiócesis en un comunicado compartido con CNA, agencia en inglés de EWTN News.

La noticia de la investigación surge después de que Corpus Christi for Unity and Peace publicara en redes sociales un incidente que supuestamente tuvo lugar en la parroquia St. Anthony of Padua en Morris. Según la publicación, uno de los miembros de la organización fue testigo de un “posible” milagro eucarístico.

“La historia es que el viernes se cayó una hostia durante la Misa diaria y en lugar de consumirla la pusieron en agua y la dejaron en el sagrario para que se disolviera”, afirmó el grupo. “Unas horas más tarde, el sacerdote encontró otra hostia que se había caído en algún lugar y la colocó también en el sagrario”.

Al día siguiente, mientras se preparaba para la Misa del sábado por la tarde, la sacristana de la parroquia “encontró manchas de sangre” en el plato, y describió lo que vio en el plato como “un trozo muy, muy fino de piel con sangre”.

Los representantes de la parroquia St. Anthony of Padua se negaron a hacer declaraciones sobre la posible ocurrencia de un milagro eucarístico tras una solicitud de la arquidiócesis de abstenerse de hacer más comentarios. Tras confirmar que se está llevando a cabo una investigación, la arquidiócesis también rechazó una solicitud de CNA para obtener más información sobre la investigación.

El Vaticano emitió el año pasado nuevas directrices que otorgan al Dicasterio para la Doctrina de la Fe la última palabra en la determinación de los acontecimientos sobrenaturales. Las nuevas directrices se basan en las normas anteriores establecidas por San Pablo VI en 1978, que dejaban el proceso de discernimiento sobre posibles sucesos milagrosos en manos de los obispos locales. Si bien la tarea sigue estando en manos del obispo bajo las nuevas directrices, ahora se debe consultar al dicasterio durante todo el proceso y antes de que un obispo proclame su decisión.

