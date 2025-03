Durante la Misa del Miércoles de Ceniza, Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de Panamá, recordó a los fieles el verdadero significado de este signo litúrgico, advirtiendo que “la ceniza no es un rito mágico”, ni un “rito de protección especial”.

Explicó que cubrirse de ceniza representa “un reconocimiento público por el cual nos declaramos frágiles, incapaces, pecadores en busca de la misericordia de Dios”.

“La imposición de la ceniza nos lleva entonces a recordar nuestra nada, a sabernos necesitados de la misericordia divina y de la salvación que nos trajo Jesucristo”, indicó el Arzobispo.

En este sentido, destacó que el único momento en que un cristiano debe inclinar la cabeza hacia el suelo es el Miércoles de Ceniza, ya que “los demás días un cristiano jamás mira al suelo porque descubre siempre su dignidad humana y su dignidad como hijo de Dios. Pero hoy sí, hoy al recibir la ceniza nos inclinamos porque reconocemos nuestra fragilidad”.

Mons. José Domingo Ulloa Mendieta.

Cuaresma es para la conversión

El Arzobispo subrayó que el mayor fruto del Miércoles de Ceniza y de la Cuaresma es la conversión, es decir, “volvernos a Dios, volvernos al Señor”.

En este sentido, Mons. Ulloa Mendieta señaló que la Cuaresma y la Semana Santa son momentos especiales que pueden ayudar a cualquier persona a acercarse a Dios. En particular, invitó a los católicos a fijarse metas realistas y sencillas en su vida espiritual:

“Si no rezas habitualmente, comienza en esta Cuaresma con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. ¿Ya tienes esa práctica diaria? Intenta rezar al menos una decena del rosario. Visita a Jesús en el Sagrario. Si no sueles asistir a Misa los domingos, proponte como objetivo asistir todos los domingos durante la Cuaresma. Y si ya vas los domingos, ¿por qué no asistir algún día entre semana y comulgar?”, animó el prelado.

“El ayuno no ha pasado de moda”

El Arzobispo también destacó el papel del ayuno como parte esencial de la Cuaresma y aclaró que no se trata sólo de abstenerse de alimentos o bebidas, “creo que podemos ayunar de cigarrillos (…) ayunar también de televisión, de WhatsApp, incluso retuiteando cosas que son mentiras”, señaló.

“El ayuno no ha pasado de moda”, enfatizó Mons. Ulloa, y explicó que, vivido con sencillez de corazón, “nos lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas a imagen y semejanza con Él”.

Finalmente, alentó a los fieles a vivir este tiempo de Cuaresma con disposición espiritual, oración y compromiso con su fe.