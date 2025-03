El P. Carlos Rosell, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra y párroco de Santa María Nazaret, en Lima, Perú, ha lanzado su nuevo libro Ni un ratito con el diablo, el último de una serie de libros prácticos para conocer más sobre la fe católica.

En una reciente entrevista con EWTN Noticias, explicó la importancia de reconocer la existencia del maligno y la victoria de Cristo sobre él.

El origen del libro que culmina una saga

El sacerdote y ex rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo de Lima cuenta que su libro surge como la conclusión de una serie de obras que inició hace unos 10 años. Entre sus títulos anteriores se encuentran Un ratito con Dios, Un ratito con Jesús, Un ratito con la Virgen María, entre otros. Sin embargo, decidió cerrar la saga con Ni un ratito con el diablo.

“Es importante saber que el diablo existe. No es un cuento chino, no es un mito”, afirmó el P. Rosell. “No nos olvidemos de que Jesucristo ha venido para que no estemos dominados por el maligno. Ha venido a salvarnos del pecado, a salvarnos del diablo, a salvarnos de la muerte”.

“Con el diablo no se dialoga”

El sacerdote advirtió que el maligno siempre busca atrapar al hombre en sus redes y que caer en sus tentaciones es peligroso. “En el momento en que uno cae en las redes del maligno, es muy difícil salir. Por eso hay que estar siempre en guardia. El Papa Francisco muchas veces ha dicho: ‘Con el diablo no se dialoga’”, recordó.

Uno de los principales objetivos de su libro es dejar claro que el diablo es real y que su acción en el mundo es constante, aunque muchas veces no se perciba de forma evidente. “Está en la Palabra de Dios y la Palabra de Dios no miente”, enfatizó.

Así se presenta el diablo en el mundo de hoy

Según la enseñanza de la Iglesia Católica, el alma humana tiene tres enemigos que la alejan de Dios: el demonio, el mundo y la carne. “El mundo, en el sentido de todo lo que el hombre construye a espaldas de Dios y que nos lleva al pecado, como la pornografía, la droga, la corrupción, etc. La carne, que es la concupiscencia, nuestras inclinaciones al pecado. Y el demonio, que actúa de manera ordinaria a través de tentaciones y de manera extraordinaria con posesiones y otros fenómenos”, explicó el sacerdote.

El P. Rosell también advirtió sobre la influencia de las ideologías en el pensamiento moderno. “Todas las ideologías tienen una cuota diabólica. No es cuestión de derecha o izquierda. Pensemos en el daño que ha hecho el comunismo. Pensemos en el daño que hace el capitalismo descontrolado, que pone al dinero en el primer lugar. Pensemos en el daño que está causando la ideología de género, que es una rebelión contra el Creador”.

El infierno: una realidad innegable

El sacerdote señaló que muchas personas niegan la existencia del diablo y, por lo tanto, también del infierno. Sin embargo, recordó que “la Palabra de Dios afirma que existe el maligno, existen los demonios y también el infierno”.

“Jesús habla varias veces de su existencia. San Pablo lo menciona en varias ocasiones, pero también quiero destacar algo muy importante: Jesús habla más de la salvación. Menciona noventa veces el Reino de Dios y el Reino de los Cielos; también habla del infierno, pero en mayor medida habla del cielo”, manifestó.

El P. Rosell dejó en claro que el infierno es consecuencia del mal uso de la libertad. “Dios es infinitamente misericordioso, pero también nos ha creado libres. Si vivimos en pecado mortal y no nos arrepentimos, somos nosotros mismos quienes nos condenamos”, recordó.

Consejos para no caer en las trampas del maligno

El libro Ni un ratito con el diablo advierte sobre los peligros espirituales y brinda herramientas concretas para combatirlos. El P. Rosell recuerda las principales:

Oración diaria: “Decía Santa Teresa de Jesús: ‘Quien deja la oración ya no necesita demonio que le tiente’”. Confesión frecuente: “El exorcista P. Amorth decía que lo que más rabia le da al diablo es ver a un sacerdote confesando”. Misa y comunión en gracia: “Si podemos, asistamos a Misa todos los días y comulguemos siempre en gracia de Dios”. Devoción a la Virgen María: “Si estamos con la Virgen, estamos protegidos. Recemos el rosario. Las cuentas del rosario son armas de artillería, y el demonio tiembla al escuchar el Ave María”. Prudencia en la vida diaria: “No basta con rezar, confesarse o asistir a Misa; necesitamos prudencia. Hay que cuidar lo que vemos, con quién estamos y dónde estamos”.

El P. Rosell concluyó la entrevista con un mensaje de esperanza: “Los católicos tenemos la gracia de contar con la Eucaristía, que es lo máximo, y con la protección de la Virgen María. Nada más importante”.

¿Dónde conseguir el libro?

El sacerdote agradeció a las Hijas de San Pablo, que llevan adelante la Editorial Paulinas, por su apoyo en la publicación y distribución del libro. Ni un ratito con el diablo está disponible en las librerías Paulinas.

Finalmente, adelantó que ya está preparando una nueva publicación con otro estilo y temática, pero siempre con el objetivo de fortalecer la fe de los católicos.