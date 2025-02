El Papa Francisco envió un mensaje a los participantes del IV Congreso Latinoamericano “Inteligencia Artificial y Abusos Sexuales: Un Nuevo Desafío para la Prevención, subrayando la urgencia de un uso responsable de la tecnología y advirtiendo sobre los riesgos que conlleva.

Un llamado a la responsabilidad en el uso de la tecnología

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En su mensaje, firmado el 13 de enero y compartido durante la inauguración del congreso que se celebra del 25 al 27 de febrero en Lima (Perú), el Pontífice reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la producción y difusión de contenidos inapropiados, en especial aquellos que afectan a menores de edad.

“Para un sacerdote anciano, las componentes técnicas de estos temas pueden resultar arduas de comprender y es difícil estar actualizado concretamente sobre cada uno de los avances en este universo paralelo al que hemos dado en llamar la red. Sin embargo, la verdad, la Verdad con mayúscula, que es Jesucristo, siempre será actual, por ende, válida para la reflexión sobre cualquier argumento que se nos presenta como nuevo”, expresó Francisco.

El evento ha sido promovido por el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (CEPROME) y la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores.

El peligro de la impunidad en el entorno digital

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Papa advirtió sobre la sensación de impunidad que genera el uso de internet y cómo la IA puede agravar este problema.

“Ustedes saben que el uso de internet crea la sensación de impunidad, como si una gran distancia nos separase de lo que ocurre, mientras lo observamos desde una lejana ventana”, señaló. Sin embargo, recordó que esta actitud no es nueva y mencionó ejemplos bíblicos como Adán y Eva, quienes intentaron culpar a otros de sus errores, o el rey David, que intentó ocultar su pecado con otro aún más grave.

En el caso de la IA, el Santo Padre alertó que la impunidad adquiere un nuevo nivel, ya que ahora no sólo se trata de la transmisión o recopilación de materiales inapropiados, sino de la creación de contenido sintético que puede causar graves daños.

“El no haber sido nuestra mano a producir esos materiales podría crear la falsa ilusión de que no somos nosotros los que hacemos algo vergonzoso. Pero no es cierto, la máquina sigue nuestras órdenes, ejecuta, no toma las decisiones”, explicó Francisco.

La necesidad de establecer límites y regulaciones

El Papa enfatizó que el uso irresponsable de estas tecnologías puede causar daños no sólo a las víctimas directas, sino a toda la sociedad. Mencionó que la proliferación “de materiales inadecuados que contaminan el entorno”, dificulta la labor de las autoridades “para discernir entre material real y sintético”, y puede alentar a otros a imitar comportamientos dañinos.

Por ello, instó a establecer “límites y normas claras” para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, de manera que se pueda prevenir “su uso nocivo o delictivo”.

“El uso de estas tecnologías puede acarrear daños (…) De estos daños deben responder, en el marco de la propia responsabilidad, tanto quien usa tal máquina como quien la diseñó para que fuese segura”, afirmó.

Un mensaje de esperanza y oración

Finalmente, el Santo Padre alentó a los participantes del congreso a seguir trabajando por la protección de los menores y la erradicación del abuso. Aseguró estar unido en oración con ellos y pidió a Dios que bendiga los frutos de esta iniciativa.

“Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí”, concluyó el Papa Francisco.