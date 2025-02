Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Por iniciativa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y con la producción de Juan Delgado, se presentó la versión latinoamericana del himno para el Jubileo 2025, que contiene voces y ritmos de distintos países y regiones del continente.

Al presentar la pieza, el P. Pedro Brassesco, sacerdote argentino que se desempeña como Secretario General Adjunto del CELAM, expresó: “Esta iniciativa de hacer una versión latinoamericana del himno del jubileo surge del propósito del CELAM de acercarnos a las comunidades, a los territorios, ofreciendo un material que permita ser más cercano desde la propia cultura, desde las propias identidades, y la música”.

“Si bien el territorio latinoamericano y caribeño es extenso, es amplio, y tiene una particularidad en cada una de las regiones, nos parecía que podíamos, a través de esta versión, hacer una identificación con cada una”, detalló.

Lo que buscaron fue producir una versión en español fiel a la original, pero que pudiera reflejar la cultura latinoamericana y que fuese atractiva para las personas del continente..

En diálogo con ACI Prensa, Juan Delgado recordó el origen de la iniciativa, que nació del P. Brassesco: “Nosotros estuvimos juntos el año pasado dando un curso para músicos católicos y luego salió la versión oficial del himno del jubileo, una versión oficial en español, que fue una traducción hecha por la Conferencia Epicopal Española”.

“Cuando escuchamos la canción, vimos que era una traducción hermosa, pero notamos que el acompañamiento musical era muy europeo, con corales, órgano y todo eso”, relató.

Fue entonces que el sacerdote le consultó al productor musical si sería posible hacer una versión latinoamericana, que utilice la letra oficial, pero que incorpore elementos representativos de la cultura. Delgado aceptó el desafío y comenzó a buscar la manera de hacer esa versión.

El toque latinoamericano

Tras grabar un demo en versión balada, “empezaron a surgir las ideas y empezamos a acelerarlo un poco”, precisó Delgado. Luego de varias pruebas, “finalmente encontramos que acelerando el ritmo, se daba la oportunidad de acompañarlo de la rítmica de la batucada del Brasil, mezclado un poco con el reggaetón”, e incorporando instrumentos y estilos populares en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Las voces más reconocidas del continente

Lo que le dio aún más sabor “fue la participación de más de 20 músicos católicos de toda Latinoamérica”, aseguró el productor. “Les dimos líneas principales a caras y voces que fueron las más reconocidas del continente, representando la mayoría de las áreas”.

Entre los artistas convocados estuvieron Martín Valverde, el P. Cristóbal Fones, Kairy Márquez, Verónica Sanfilippo, Paulina Rojas, Azeneth González, Celines, Fruto del Madero, Pablo Martínez, Ana Bolívar, Ítala y Juanjo, y varios más.

La elaboración de este himno, aseguró, les permitió “crear comunidad”, y aunque fue un reto trabajar con tantas personas al mismo tiempo y en tantos países, “con mucha paciencia y metodología se logró”. ¿El resultado? “Un himno que está gustando mucho y que es nuestro”.

La música, signo de esperanza para encender corazones

Tomás Romero, líder de la comunidad colombiana Fruto del Madero, reconoció a ACI Prensa que haber sido convocados para participar del himno “fue muy especial”.

“Nos hace sentir parte de la Iglesia, en representación de esa fe latinoamericana que está muy viva gracias a la Virgencita”.

El músico destacó además que la posibilidad de “compartir con cantantes que llevan mucho más recorrido que nosotros, para nosotros es un honor” y una oportunidad de “aprender de ellos”.

Romero piensa que en este Año Jubilar, como músicos pueden aportar “precisamente a generar esperanza”, porque “a veces las personas no pueden leer el Evangelio, les cuesta, no entienden. Hay gente que no sabe leer y por medio de la música eso a muchas personas les llega al corazón”, puntualizó.

Finalmente, recordó que “en este mundo hay mucha más esperanza de la que los noticieros nos muestran”, por eso aconsejó: “Música para encender los corazones y para buscar las indulgencias plenarias”.

Unirnos para alabar a Dios

Desde Guatemala, donde se encuentran dando conciertos católicos, el matrimonio Peruano-Paraguayo de Ítala y Juanjo, aseguraron a ACI Prensa: “Para nosotros es un honor, nos hace felices ser Iglesia, caminar en sinodalidad, unirnos a nuestros compañeros de misión para alabar a Dios en este año que marca la historia de nuestra Iglesia”.

La música, considera el dúo, “es y siempre será un lenguaje, la manera de expresar lo que no podemos decir con palabras”.

“En este año expresamos una profunda gratitud, un sentido de pertenencia a nuestra amada Iglesia, un volver a unirnos, encontrarnos, reencontrarnos y reconciliarnos con Dios, y en ese sentido, la música nos ayuda a conectar y expresar todo esto”, añadieron.