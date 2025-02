El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano y la Oficina de Diálogo y Cooperación Interreligiosa del Consejo Mundial de Iglesias (WCC) mantuvieron del 17 al 20 de febrero en Roma una nueva reunión anual de “cooperación ecuménica”.

Según señaló la Oficina de Prensa del Vaticano en un comunicado, el encuentro permitió “evaluar el impacto de iniciativas conjuntas previas, revisar las actividades interreligiosas de ambas entidades y planificar proyectos futuros”.

Además, en las reuniones sentaron las bases de los preparativos que llevarán a la conmemoración del 50º aniversario de cooperación entre ambos organismos en 2027.

Desde 1977, el DID y el WCC han trabajado juntos en el fomento del diálogo interreligioso en un marco de cooperación ecuménica.

El Vaticano señaló que fruto de esta colaboración han surgido importantes documentos como Interreligious Prayer (1994), Reflection on Interreligious Marriage (1997), Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct (2011), Education for Peace in a Multi-Religious World: A Christian Perspective (2019) y Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity: A Christian Call to Reflection and Action During COVID-19 (2020).

“Ambas delegaciones manifestaron su satisfacción por el fortalecimiento de la amistad y cooperación entre las instituciones. Reconociendo la creciente diversidad religiosa a nivel mundial, reafirmaron su compromiso con el diálogo interreligioso como un medio para la convivencia y el entendimiento mutuo”, se lee en el comunicado.

En un contexto global marcado por conflictos y divisiones, el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso subrayó “el papel fundamental que las religiones pueden desempeñar, cuando se guían por el diálogo, en la sanación de heridas, la promoción de la fraternidad y la construcción de la paz y la reconciliación”.

A finales de enero, el Papa Francisco puso al frente de este departamento vaticano al cardenal George Jacob Koovakad, quien además es el organizador de sus viajes internacionales.

El purpurado indio, de 51 años, sucedió al español Miguel Ángel Ayuso Guixot, fallecido el pasado mes de noviembre.El Cardenal Koovakad nació en la ciudad de Chethipuzha el 11 de agosto de 1973. En 2006 ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede y fue enviado a la Nunciatura Apostólica en Argelia como secretario.