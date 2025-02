Una nueva serie que narra la historia del rey David, uno de los monarcas más conocidos de Israel, se estrenará en Prime Video el 27 de febrero. House of David (La casa de David) muestra su ascenso desde que era un joven pastor hasta convertirse en rey, después de que el rey Saúl cayese víctima de su propio orgullo y el profeta Samuel se viera obligado a ungir a un nuevo monarca.

La nueva serie de drama histórico fue creada por Jon Erwin, conocido por películas como Jesus Revolution, I Still Believe y I Can Only Imagine. Además de ser escritor y director de la serie, trabajó junto a Jon Gunn, director de The Case for Christ y Ordinary Angels. La casa de David es el proyecto más reciente de Erwin, producido por su estudio independiente, The Wonder Project, dirigido a audiencias con valores y fe.

“La casa de David, para mí, comenzó cuando tenía 16 años y fui a Israel con mi padre”, contó Erwin en una entrevista con CNA –agencia en inglés de EWTN News–. “Me compró mi primera cámara con dinero que no tenía, y probablemente fue el mejor regalo que he recibido. Fuimos a Israel a filmar un documental sobre algunos sitios sagrados llamado In the Steps of Jesus”.

Mientras visitaba la tumba de David, Erwin recordó que se quedó reflexionando: “¿Qué tipo de vida hay que vivir para que tus palabras resuenen a lo largo de los siglos?”.

“Desde entonces, he querido contar esta historia. Así que cada película en la que he trabajado o he tenido el privilegio de participar ha sido un intento de adquirir las habilidades necesarias para, eventualmente, contar la historia de David”, explicó.

“Me siento agradecido de haber contribuido a llevar esta historia a la pantalla, y aún más por haber participado en su creación” agrega.

Erwin destacó la importancia de mantenerse fiel a la Escritura al narrar la historia de David y subrayó que la base del proyecto es “amar el material”.

“Verdaderamente amo la historia de David, los salmos de David, la Biblia misma; es una parte fundamental de mi vida y siempre lo ha sido”, explicó.

Además de su conexión personal con la historia, Erwin buscó la opinión y orientación de eruditos cristianos y judíos para complementar los aspectos no detallados en la Escritura.

“Le recuerdo a la gente que esto no es la Escritura”, señaló Erwin. “Este no es el material original. Es una carta de amor al material original. Es un programa de televisión, pero espero que lleve a las personas al material original y que emprendan el mismo viaje que yo… ¡Nunca había leído tanto los salmos! Son palabras hermosas, significativas, poéticas y sinceras que realmente pueden brindar un gran consuelo sin importar por lo que estés pasando”.

Michael Iskander, el actor que interpreta a David, compartió la misma perspectiva sobre la importancia de la Sagrada Escritura en la interpretación de este personaje tan emblemático.

“Teniendo en cuenta la reverencia por la Escritura y lo que él representa bíblicamente, me encontré leyendo constantemente los salmos y el libro de Samuel para recordar el verdadero carácter de David y su corazón, tratando de encontrarlo en cada momento”, dijo a CNA.

Iskander destacó la importancia de “centrarse en la reverencia por la Escritura” al abordar su papel.

“Los salmos de David son realmente poderosos, y espero que la gente los lea más y con una nueva perspectiva, como me ha sucedido a mí mientras hacía la serie”, concluyó Erwin.

Puedes ver las entrevistas completas de CNA con el elenco de La casa de David a continuación.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .