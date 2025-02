El Arzobispo de Santa Cruz (Bolivia), Mons. René Leigue Cesarí, presidió este domingo la Eucaristía en la catedral basílica de San Lorenzo, con un llamado a los bolivianos a responder con esperanza a la realidad de incertidumbre en el país.

El prelado comenzó su homilía reflexionando sobre las bienaventuranzas, centrándose en la importancia de la oración. Siendo el Hijo de Dios, Jesús “nos enseña cómo orar, de qué manera hacerlo y, quizá también, cuánto tiempo dedicar a la oración”, señaló, animando a “un estado constante de comunicación con el Padre”.

Cuando Jesús presenta las bienaventuranzas, explicó, “no está diciendo: ‘Si ahora tienen dificultades, no se preocupen, porque solo depende de ustedes ser felices’. Más bien, nos enseña que si estamos con Dios, la felicidad es posible, aun en la adversidad”.

También se detuvo en las palabras de Jesús sobre la riqueza, aclarando que “no es mala en sí misma; el problema está en quedarse sólo con ella y no pensar en los demás”.

“Jesús no dice que los ricos no tengan oportunidad de salvación o que la riqueza sea mala por naturaleza. Lo que advierte es que si te aferras sólo a eso, habrá un problema”.

“No es que el Señor no quiera que tengamos; está diciendo: ‘¡Ay de ti si te alejas de mí por seguir las cosas materiales!’. Entonces, véanlo por esa parte, ¿no? Y felices los que tienen ahora esto porque, ¿cuál es la felicidad que encontramos al final? Pues, si ahorita hay algunos que pasan hambre, siempre está la esperanza de que, si hoy no tengo, mañana sí. Está esa esperanza en Dios”, profundizó.

En ese sentido, Mons. Leigue Cesarí planteó la necesidad de vivir con esperanza en Dios, en especial en los momentos que vive el país, donde abunda la incertidumbre; y de no permanecer en silencio ante las cosas que están mal.

“Si nos quedamos solo en el lamento y no decimos nada, ¿qué estamos haciendo?”, planteó. “Hay muchas cosas que lamentamos, pero ¿cuándo lo decimos?, ¿cuándo le hacemos notar a esa persona o a ese grupo que están haciendo las cosas mal? Si nos quedamos solo en el lamento y no decimos nada, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor sabemos cómo salir de esto, pero no lo decimos”, advirtió.

“Seamos valientes en esto. No nos quedemos lamentando las cosas sin decir nada ni hacer nada por componerlas. No sigamos con lo mismo”, alentó.

En cuanto a la situación en Bolivia, el arzobispo reconoció: “Estamos viviendo un momento muy difícil, muy complicado. Hay una incertidumbre, no sabemos a dónde vamos, en qué vamos a quedar o dónde vamos a llegar”.

“Pero sí hay una esperanza, a lo mejor, de una salida, y ahí es que tenemos que actuar. No nos quedemos con lo mismo; tratemos de buscar otros caminos, otra manera de hacer las cosas”, sostuvo.

En el marco del año electoral, advirtió que quizá “después los mismos van a elegir a las mismas personas, van a estar ahí… ¿Qué cambio va a haber en esto?”.

“Seamos valientes en esto, en ver por dónde ir, qué hacer, qué oportunidades tenemos. La esperanza está en un cambio, en mejores días. ¿De qué manera hacerlo? Depende de cada uno de ustedes”, subrayó.

“El Señor nos invita hoy, en este día, a la felicidad, a ser felices, pero depende de nosotros”, sintetizó el prelado.

“Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene toda su confianza”, bendecida esa persona. Pero maldito aquel que se mira a sí mismo y no piensa en los demás, y en vez de hacer algo por los demás, les sigue haciendo daño”, añadió.

Finalmente, recordando que la solución a los problemas “está en nuestras manos”, pidió “que el Señor nos dé sabiduría para poder hacer las cosas mejor, que nos dé esa capacidad de poder ver la realidad más allá”, como también de dialogar para buscar soluciones.

El próximo 17 de agosto, Bolivia celebrará elecciones generales para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país, así como a los 130 miembros de la Cámara de Diputados de Bolivia y 36 integrantes de la Cámara de Senadores para el período 2025-2030.

El Movimiento al Socialismo, actualmente en el poder, se encuentra dividido, con una facción encabezada por el actual presidente Luis Arce, quien buscará la reelección; y otra por el expresidente Evo Morales, quien fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional por haber gobernado tres periodos.

La oposición, por su parte, prometió presentarse como un bloque unificado e intentar así lograr el gobierno del país para los próximos años.