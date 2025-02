Las previsiones de que uno de cada tres jóvenes adultos en Estados Unidos nunca se casará representan un cierre del “corazón estadounidense”, advirtió un destacado investigador del matrimonio el sábado 15 de febrero .

“El amor y el matrimonio han atravesado tiempos difíciles últimamente”, señaló Brad Wilcox, sociólogo y director del National Marriage Project en la Universidad de Virginia, durante un panel titulado “¿Por qué tener hijos?” en el New York Encounter, un congreso anual organizado por miembros del movimiento católico Comunión y Liberación.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Wilcox, autor del libro de 2024 Get Married: Why Americans Must Defy the Elites, Forge Strong Families, and Save Civilization (Cásate: Por qué los estadounidenses deben desafiar a las élites, formar familias fuertes y salvar la civilización), estuvo acompañado en la discusión por Nicholas Eberstadt, presidente de economía política en el American Enterprise Institute, y Margarite Mooney, profesora asociada de estudios congregacionales en el Princeton Theological Seminary.

Según Wilcox, la caída de la tasa de fertilidad en EE.UU., que se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo, es un síntoma de una cultura estadounidense enfocada en “dar a las personas más libertad para vivir sus mejores vidas, a menudo como solteros”.

Eberstadt, quien ha investigado y escrito extensamente sobre demografía y desarrollo económico, señaló que “no es imposible que, cuando se publiquen los datos de 2024, todo el planeta, en promedio, esté por debajo del nivel de reemplazo de fertilidad”.

Al notar una correlación “sorprendente” entre la disminución de la natalidad y la proliferación de los teléfonos inteligentes, Eberstadt expresó su preocupación de que la mayoría de las personas conscientes de la tendencia descendente de la fertilidad “todavía no parecen comprender lo que esto significará para su sociedad”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Ciertamente, no han pensado en cómo adaptarse a esto o en cómo cambiarlo”, agregó.

Matrimonio y familia: más importantes que nunca

A pesar de los desafíos que enfrentan los jóvenes, como el aumento de la desigualdad económica y la incapacidad de desconectarse de las redes sociales, Wilcox afirmó que el matrimonio y la familia “importan más que nunca”, y no solo por el bien de los niños, sino también de los adultos.

Una experiencia personal

En una entrevista después del panel, Wilcox contó a CNA –agencia en inglés de EWTN News– que él y su esposa, quienes se casaron a los 24 años, esperaban formar una gran familia católica, pero tuvieron dificultades con la fertilidad. Después de cuatro años de matrimonio, adoptaron cinco niños. Luego, inesperadamente, tuvieron gemelos y, más adelante, dos hijos más.

Si bien Wilcox reconoció que el crecimiento de su familia fue “un gran ajuste” y que criar hijos adoptivos y biológicos ha supuesto desafíos, describió su experiencia de paternidad como “mágica”.

“Creo que la paternidad realmente te abre a nuevas experiencias y nuevas perspectivas”, reflexionó Wilcox. “Para muchos de nosotros, no llegamos a ver la plenitud de la vida hasta que tenemos hijos, los criamos y vemos el mundo a través de sus ojos”.

Wilcox compartió algunos consejos prácticos para los jóvenes que desean casarse y tener hijos.

“El punto fundamental que haría es que piensen en su estrategia para salir con alguien con la misma intención con la que piensan en su educación y carrera”, dijo a CNA.

Según Wilcox, es ideal conocer y salir con personas dentro de una red social más amplia, ya sea en el trabajo, la iglesia o en otro ámbito, “donde todos están en el mismo equipo” y donde “puedes recibir una aprobación o desaprobación formal de amigos que conocen a esas personas”.

El sociólogo dijo que, en general, no aprueba las aplicaciones de citas, ya que “pueden generar expectativas poco realistas sobre la persona que podrías o deberías conocer”. En su opinión, cuando “las personas salen y socializan en un contexto del mundo real, es más fácil encontrar una buena compatibilidad simétrica”.

En última instancia, afirmó que, dado que las personas hoy en día están “mucho más alejadas de una cultura favorable al matrimonio”, aquellos que aspiran a casarse y formar una familia deben ser más intencionales en su planificación para conocer personas y salir en citas.

Dios tiene un “hermoso plan”

En una entrevista con CNA, Mooney compartió su experiencia como una mujer que deseaba tener hijos pero no se casó hasta sus cuarenta y tantos años. Animó a las personas a mantenerse abiertas al matrimonio, incluso a una edad más avanzada.

“Como vengo de una familia con muchos hijos, siempre supe que los niños son una bendición, una alegría y mucho trabajo”, dijo. “Y como persona soltera, simplemente busqué amigos como Brad Wilcox, que tenían familias numerosas”. Mooney y Wilcox estudiaron juntos en Princeton.

“Tal vez estaba acostumbrada al caos, y me resultaba reconfortante estar en una gran familia en la cena, con manualidades en marcha y algún niño que se sienta en tu regazo aunque no lo hayas visto en un tiempo”, comentó.

Mooney explicó que, cuando sus amigos comenzaron a casarse y ella no, tuvo que luchar conscientemente contra los sentimientos de celos o la idea de que Dios la estaba dejando atrás.

“Me di cuenta de que había algo de egoísmo en esos sentimientos de dolor y que necesitaba honrar el deseo de construir relaciones con niños, aunque no fueran mis hijos biológicos”, explicó.

Reflexionando sobre su experiencia, Mooney dijo que se inspiró en sacerdotes y religiosos que, aunque renuncian a tener hijos biológicos, conservan sus instintos maternales y paternales en su trabajo con niños y jóvenes.

“En lugar de pensar en el niño como alguien que me va a llenar”, reflexionó, “me di cuenta de que era Dios quien me llenaba, al encontrar una manera de expresar ese deseo”.

Finalmente, Mooney subrayó que el matrimonio y la familia no están garantizados, pero eso no significa que Dios no tenga un plan hermoso para cada persona.

“Quiero que las mujeres sepan que eso no significa que Dios no tenga un hermoso plan para sus vidas”, dijo.

“Abrácense a la alegría que puede venir a sus vidas, incluso si llegan a una edad o una situación en la que están solteras, sin hijos o casadas sin hijos, y eso no era lo que habían planeado”, aconsejó.

“Cuando eres mayor, es más difícil arriesgarse, pero aún puedes hacerlo”, concluyó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.