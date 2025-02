El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha ofrecido una nueva actualización sobre las condiciones de salud del Papa Francisco, de 88 años, quien sigue ingresado en el hospital Policlínico Gemelli de Roma debido a una bronquitis persistente que le ha provocado una infección en las vías respiratorias.

Según Bruni, el Pontífice de 88 años y hospitalizado desde el viernes por la mañana, ha pasado una noche tranquila y ha descansado adecuadamente. “El Papa Francisco ha pasado una noche tranquila, ha dormido bien, ha desayunado normalmente y ha leído algunos periódicos, como es habitual”, señaló Bruni.

En todo caso, el Vaticano destacó que el Pontífice sigue recibiendo el tratamiento farmacológico pautado por los médicos para paliar la bronquitis que padece. “Continúa la terapia”, informó Bruni, confirmando que la atención médica continúa sin alteraciones importantes.

El estado del Papa Francisco se mantiene estable, y se seguirá evaluando su evolución en los próximos días, mientras se espera que complete su completa recuperación bajo el cuidado de los médicos.

El Pontífice ha suspendido toda su agenda prevista hasta mañana lunes, pero no se sabe si la semana que viene seguirá hospitalizado o podrá regresar al Vaticano.

En el mensaje que envió a los fieles con motivo del Ángelus, que no pudo dirigir por sus condiciones todavía frágiles, pero al que se unió espiritualmente, el Santo Padre lamentó no haber podido participar en los actos previstos por el Jubileo de los Artistas.

En un mensaje en las redes sociales, el Pontífice agradeció el cariño recibido. Crédito: captura de pantalla/ red social X

“Me hubiera gustado estar entre ustedes, pero, como saben, estoy aquí en el Hospital Gemelli porque aún necesito tratamiento para mi bronquitis”, explicó al referirse a la Eucaristía, celebrada en su nombre el Prefecto del Dicastero per la Cultura y la Educación, el Cardenal José Tolentino de Mendonça, en la Basílica de San Pedro.

El Santo Padre también aprovechó la ocasión para agradecer el cariño y las oraciones de los fieles en estos días de hospitalización, así como la labor del personal sanitario que lo atiende. “Quiero agradecer a los médicos y al personal sanitario de este hospital por sus cuidados: realizan un trabajo tan precioso y agotador, ¡apoyémosles con la oración!”, expresó.