El domingo del Super Bowl, los jugadores de los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles compiten por un campeonato, un anillo, dinero (178.000 dólares para los ganadores versus 103.000 para los perdedores) y un logro de toda una vida.

Los obispos católicos de sus respectivas diócesis tienen cosas más modestas en juego: comida, una donación de 500 dólares y el derecho a alardear.

Aun así, los obispos están hablando de cosas clericales sobre su apuesta supuestamente amistosa.

Se trata de una revancha para el Obispo de Kansas City, Mons. James Johnston, y el Arzobispo de Filadelfia, Mons. Nelson Pérez, cuyos equipos de sus respectivas ciudades se enfrentaron en el gran partido hace dos años. (Kansas City ganó, 38-35, la primera de dos victorias consecutivas en el Super Bowl. Filadelfia ganó el título en 2017, su único campeonato en la era del Super Bowl).

Durante años, los obispos de las diócesis cuyos equipos llegan al Super Bowl han estado haciendo apuestas públicas sobre el resultado. Este año, si ganan los Eagles, se supone que Mons. Johnston le proporcionará la barbacoa Jack Stack (famosa en la zona de Kansas City) a Mons. Pérez. Si ganan los Chiefs, Mons. Pérez le proporcionará el cheesesteak de Filadelfia a Mons. Johnston.

Cada obispo también promete una contribución de 500 dólares a las Catholic Charities de la otra diócesis si su equipo pierde.

Los dos obispos hicieron una aparición conjunta el 7 de febrero en “EWTN News In Depth”.

Mons. Johnston, cuyos Chiefs buscan una tercera victoria consecutiva en el Super Bowl, algo sin precedentes, expresó su confianza en el entrenador Andy Reid y el mariscal de campo Patrick Mahomes.

Sin embargo, Mons. Pérez sonaba más hambriento en apoyo de los Eagles, llamados cariñosamente “the Birds” por sus leales fanáticos.

“Bueno, creo que el obispo y sus Chiefs están en problemas. Porque los Birds están cazando”, dijo Mons. Pérez.

Mons. Pérez dejó claras dos cosas durante la entrevista:

1. Está totalmente seguro de que los Eagles ganarán.

2. Quiere el beneficio de un margen de puntos.

“Obispo Johnston, los obispos con los que estoy en retiro me pidieron que le pidiera dos puntos ya que somos los menos favorecidos”, dijo Mons. Pérez.

(En tal caso, si los Chiefs ganaran por un punto, Mons. Pérez igualmente ganaría la apuesta. Si los Chiefs ganaran por dos puntos, sería lo que se conoce como un “push”, y ninguno de los dos lados ganaría. Los Chiefs tendrían que ganar por tres o más puntos para que Mons. Johnston pudiera cobrar).

Mons. Johnston no aceptó ninguna de las sugerencias de los obispos que se encuentran de retiro.

“Dígales que regresen a su oración”, dijo Mons. Johnston.

Ningún obispo puede reivindicar tanto espíritu de equipo como Mons. Michael Burbidge, un nativo de Filadelfia que hizo colocar un emblema de los Eagles en un vitral durante una reciente renovación de la Catedral de Santo Tomás Moro en su diócesis de Arlington, Virginia.

Aun así, las diócesis rivales tienen el domingo santos patronos de peso, como señalaron los obispos. En Filadelfia están San Juan Neumann (el cuarto obispo de la ciudad) y Santa Catalina Drexel (oriunda de la ciudad).

La sede de Mons. Johnston se llama Diócesis de Kansas City-St. Joseph, lo que convierte a San José en un obvio santo de referencia.

“De modo que vamos a confiar en el buen San José, que es el patrón de la Iglesia universal. Por eso creo que en ese aspecto lo superamos en número, con San José”, dijo Mons. Johnston.

La presentadora del programa, la presidenta y directora de operaciones de EWTN News, Montse Alvarado, señaló que el pateador de los Chiefs, Harrison Butker, es conocido por expresar públicamente su fe católica, y le preguntó a Mons. Johnston: "¿Cree que evangelizar en la zona de anotación puede acercar a los fanáticos a Cristo?".

“Bueno, me siento muy animado por la fe de tantos jugadores, y no sólo en el campo, sino incluso después, en las entrevistas, cuántos de ellos hablan de su fe”, respondió Mons. Johnston. “Y por eso creo que es un gran testimonio de, ya sabes, no cubrir tu candelabro, sino colocarlo donde pueda dar luz”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.