El Opus Dei en México negó las acusaciones de explotación laboral y reducción a servidumbre, así como trata de personas, realizadas por tres mujeres que denunciaron a la organización en un reportaje de un medio de comunicación local.

“El Opus Dei niega categóricamente las acusaciones de trata de personas y explotación laboral realizadas en dicha denuncia. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso de colaborar plenamente con la Justicia para esclarecer los hechos y resolver la situación de manera justa y transparente”, señaló un comunicado de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en México.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El artículo, publicado por Animal Político el 28 de enero, recoge los testimonios de tres mujeres que fueron numerarias auxiliares y que, entre 1993 y 2007, habrían sido “reclutadas” por el Opus Dei (también conocida como la “Obra de Dios” o simplemente la “Obra”) con la promesa de educación y oportunidades laborales.

“Cuando ya llevaba muchos años, me deprimí. Estuve cada vez peor y llegué al extremo de que no quería vivir más. Porque aunque vivía con mucha gente, me sentía muy sola y no me sentía cuidada ni querida por la Obra”, recordó una de las mujeres.

Las mujeres denuncian que fueron sometidas a explotación laboral, trabajando sin salario en labores domésticas dentro de residencias de la organización, además de recibir castigos físicos y ser aisladas de sus familias.

Una numeraria auxiliar del Opus Dei es una mujer célibe que se dedica profesionalmente al trabajo doméstico y de mantenimiento en los centros de la organización, considerando esta labor como su vocación y medio de santificación.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Opus Dei en México se defiende

El mismo día de la publicación del reportaje, la Oficina de Comunicación del Opus Dei en México emitió un comunicado en el que lamentó las experiencias negativas de las denunciantes y aseguró que la institución tiene como prioridad “escuchar y establecer un canal de diálogo para comprender cada experiencia de forma particular”.

No obstante, aclaró que esto no implica aceptar las acusaciones y realizó varias precisiones sobre la nota publicada por considerar que “presenta una descontextualización injusta de la vida, trabajo y la formación que recibieron algunas de las mujeres del Opus Dei y la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares”.

Según datos del Opus Dei, alrededor de 4.000 mujeres en el mundo han elegido ser numerarias auxiliares “como parte de su realización personal”.

“La experiencia de esta forma de vida es tan diversa como las personas que, de manera libre y consciente, han decidido vivirla y dan testimonio de ello”, señaló el comunicado.

Denuncias de explotación laboral en México

Uno de los principales señalamientos en el reportaje de Animal Político es que, en muy pocas ocasiones, las denunciantes recibieron pago por su trabajo. Una de ellas afirmó que, tras presentar problemas de salud, le recomendaron dejar la Obra.

“Nunca jamás vi ningún cheque, ni sobre con dinero, ni sabía cuánto ganaba aunque nos decían que las personas que atendíamos pagaban todos los servicios”, señaló una de las denunciantes.

Sobre esto, el Opus Dei aseguró que “el trabajo de las numerarias auxiliares, como el de cualquier otra persona, ha sido retribuido acorde a sus necesidades y a las referencias del mercado. Además, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores con cobertura amplia”.

Ante la acusación de que menores de edad fueron reclutadas como numerarias auxiliares, la organización precisó que, desde 1982, los estatutos aprobados por la Santa Sede establecen que la edad mínima para incorporarse a la Prelatura es de 18 años.

Otro caso internacional: las acusaciones en Argentina

El reportaje también menciona el caso de Argentina, donde 44 mujeres de distintos países de Sudamérica han acusado al Opus Dei de cosas similares, lo que llevó a la Justicia Federal Argentina a imputar a tres sacerdotes en una investigación en curso.

Sobre esto, el Opus Dei afirmó que el artículo presenta erróneamente la existencia de una investigación como prueba de que los hechos ocurrieron, desconociendo “los principios básicos de todo proceso judicial”.

El reportaje menciona que el Opus Dei cuenta con “escuelas de hotelería”. No obstante, el comunicado aclara que “las escuelas hoteleras que se mencionan cerraron o evolucionaron de acuerdo a las circunstancias educativas del país. Actualmente, continúa abierta únicamente Jaltepec para mujeres mayores de edad”.

Asimismo, indicó que es incorrecta la categorización de otros colegios, como Montefalco, Yaocalli, Paseo y Palmares, como instituciones de formación en hospitalidad y hotelería, ya que en realidad son escuelas con validez oficial de educación primaria, secundaria y preparatoria.

Todas estas instituciones, según el comunicado, cuentan “con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública, quien aprobó cada uno de los programas educativos”.

Situación legal actual en México

Finalmente, el artículo de Animal Político menciona denuncias públicas contra el Opus Dei en México. Sin embargo, la institución aseguró no tener “conocimiento de ninguna reclamación judicial de tipo laboral ni penal” en el país.

“Actualmente, estamos en un proceso de estudio y escucha para analizar cómo podemos seguir mejorando el acompañamiento de las personas, incluidas aquellas que han dejado de pertenecer a la Obra, mediante una comprensión más profunda de las circunstancias personales y únicas en cada caso”, concluyó el comunicado.

Sobre el Opus Dei

El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica fundada el 2 de octubre de 1928 por San Josemaría Escrivá de Balaguer. Su misión principal es promover la santificación en la vida cotidiana y el trabajo ordinario entre los fieles católicos.

En cuanto a su estructura eclesial actual, el Opus Dei es una prelatura personal, lo que significa que tiene su propia jurisdicción, encabezada por un prelado, pero opera en coordinación con las diócesis locales.

La presencia del Opus Dei en México comenzó en 1948, cuando el sacerdote Pedro Casciaro y tres numerarios llegaron al país para iniciar la labor apostólica de la institución. El primer centro del Opus Dei en México se estableció en la Ciudad de México en 1949.

A nivel global, la organización cuenta con aproximadamente 93.000 miembros, de los cuales el 57% son mujeres, según cifras del Opus Dei.

La Oficina de Comunicación del Opus Dei en México indicó a ACI Prensa que de 8.000 personas que aproximadamente conforman la Obra en México, se estima que un 5% son numerarias auxiliares.