Es posible que el New York Times haya tropezado accidentalmente con la verdad sobre la santidad de la vida esta semana.

En un artículo titulado Mujeres indocumentadas preguntan: ¿Mi hijo no nacido será ciudadano?, la corresponsal nacional de inmigración del Times, Miriam Jordan, analiza la decisión del presidente Donald Trump de revocar la ciudadanía por nacimiento desde el punto de vista del no nacido. Y la lógica que sigue el artículo lleva involuntariamente al lector a una conclusión que tal vez no haya pretendido: que los niños no nacidos merecen protección legal, al menos en lo que respecta a la ciudadanía estadounidense.

La historia narra las experiencias de dos primas inmigrantes indocumentadas, Andrea Chávez y María Calderas, ambas de Maryland. Chávez, que llegó a Estados Unidos ilegalmente hace 20 años, dio a luz a una niña el año pasado, antes de que Trump emitiera una orden que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento. Su hija recibió un número de Seguro Social en cuestión de días, lo que consolidó su condición de ciudadana legal de Estados Unidos.

Calderas, originaria de Guatemala, ya lleva unos meses de embarazo y, si Dios quiere, dará a luz tras la orden ejecutiva de Trump, lo que significa que a su hijo no se le concederá la ciudadanía legal. Según la orden, los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 de padres que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales no serán reconocidos como ciudadanos estadounidenses.

No está claro si la orden de Trump que revoca la ciudadanía por nacimiento se sostendrá en los tribunales. Los expertos creen que la orden será impugnada y probablemente terminará ante la Corte Suprema. Lo que está en tela de juicio es la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”. Los defensores de la derogación sostienen que la ciudadanía por nacimiento actúa como un imán para la migración, mientras que los opositores creen que la derogación amenazará la dignidad humana de niños inocentes y creará una subclase de niños “apátridas”.

La Iglesia Católica se opone a la revocación de la ciudadanía por derecho de nacimiento porque, según el sitio web de la USCCB, “dejaría a niños inocentes sin patria, privándolos de la capacidad de prosperar en sus comunidades y alcanzar su máximo potencial”.

Lo que sí está perfectamente claro, sin embargo, es que el argumento de que los bebés no nacidos deberían recibir la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es inherente al artículo del Times, es un argumento provida. Al destacar la injusticia percibida de que un niño no nacido no disfrute de las mismas protecciones legales que un niño nacido, el Times subraya involuntariamente el hecho obvio de que ambos niños merecen protección legal.

Es un argumento provida un tanto indirecto, sin duda. Pero la lógica es inconfundible:

La ciudadanía es un derecho humano.

Sólo los humanos pueden poseer ciudadanía.

Por lo tanto, si uno posee la ciudadanía, es un ser humano.

La incongruencia de la posición no pasó desapercibida para el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En su intervención en la manifestación de la Marcha por la Vida celebrada el viernes en Washington, DeSantis subrayó lo absurdo del argumento.

“El New York Times publicó un artículo difamatorio contra [la derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento] y este era su titular: ‘Mujeres indocumentadas preguntan: ¿Mi hijo no nacido será ciudadano?’”, dijo el gobernador riendo. “Así que el New York Times está admitiendo que no se trata sólo de un grupo de células. ¡Démosle la bienvenida al New York Times al movimiento provida!”.

Por error, el artículo llamó la atención sobre el error lógico que se esconde en el corazón de la ideología proabortista: que un bebé sólo merece protección legal si la madre así lo decide. Pero ninguna persona tiene el poder de conferirle un valor intrínseco. El acto de desear un bebé no lo hace valioso. Si un feto merece protección legal, todos los demás también la merecen.

Pero en el error de este artículo hay una gran esperanza. Es posible que muchos en el movimiento pro-aborto simplemente no hayan pensado bien las cosas. Y es responsabilidad de quienes lo han hecho señalar esta verdad con caridad hasta que lo hayan hecho.

Nota del editor: Este artículo es una traducción de una publicación de Peter Laffin en el blog del National Catholic Register. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.