El Papa Francisco instó a un grupo de seminaristas y formadores del seminario Almo Collegio Capranica a no descuidar la cercanía a Dios, al obispo y al pueblo y a vivir la misión a la que Jesús llama hoy a la Iglesia con un espíritu sinodal.

“Vivid esta misión con el estilo que apropiadamente calificamos de ‘sinodal’”, aseguró el Papa Francisco en el discurso que ha pronunciado ante el seminario más antiguo de Roma, fue fundado en 1457 por el cardenal italiano Domenico Capranica en su propio palacio para preparar al sacerdocio a treinta jóvenes clérigos.

Así citó el Documento final de la XVI Asamblea del Sínodo de los Obispos , en que el que se especifica que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer la Iglesia más participativa y misionera. “Os invito cordialmente a sentiros parte de este camino y a promoverlo desde ahora”, enfatizó .

El Santo Padre recordó la aprobación en 2019 de los nuevos Estatutos que desde hace seis años guían al Almo Collegio Capranica. En este contexto, les exhortó a corresponder a las orientaciones que ofrecen para que maduren “la libertad fiel y responsable que se exige a quienes tienen confiado un ministerio en la Iglesia”.

En su alocución recordó la “variedad de procedencias” de los seminaristas —39 diócesis distintas, de las que sólo 26 son italianas y que también incluyen una eparquía de la Iglesia siro-malabar— actualmente presentes en este seminario de Roma para perfeccionar su formación sacerdotal en sus primeros años.

Por sus aulas también han pasado, por ejemplo, figuras preeminentes de la Curia Romana, como el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Mons. Rino Fisichella .

Para el Papa Francisco, esta realidad multifacética refleja “algo del único y múltiple rostro del santo Pueblo fiel de Dios”.

“No lo olvidéis: el santo Pueblo fiel de Dios, que somos nosotros, la Iglesia. Y no olvidéis lo que dice la teología: el santo Pueblo fiel de Dios es ‘infalible en el creer’. No olvidéis esto”, manifestó.

El Santo Padre les instó a no extraviarse en su misión para lo que les aconsejó no descuidar “las relaciones fundamentales”. “Las tres proximidades: la cercanía a Dios, la cercanía al obispo y la cercanía al pueblo. Las tres proximidades de un sacerdote. Y hay una cuarta: la cercanía a los demás. No olvidéis estas cercanías”, remarcó.

En su discurso a este seminario de Roma, que se ocupa también del servicio litúrgico en algunas celebraciones en la basílica papal de Santa María la Mayor, les exhortó a cuidar también la cercanía dentro del ámbito litúrgico. “No hay liturgia cristiana si los gestos que hacemos no van acompañados de una vida de fe, esperanza y caridad”, destacó.

En concreto, detalló que la caridad se expresa en el Almo Collegio Capranica concretamente, no solo “con palabras”, sino también a través de un “pequeño, pero precioso servicio de asistencia a personas necesitadas”.

“Que este servicio os ayude también a no tambalearos, como sucede cuando se pierde el contacto con quienes se encuentran en situaciones de marginalidad y dificultad”, concluyó el Santo Padre.