A medida que se acerca el día de la inauguración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, los líderes del movimiento provida están destacando políticas que consideran necesarias y compartiendo sus esperanzas y expectativas para la nueva administración.

Aunque la administración de Trump y su vicepresidente Mike Pence será recordada por su papel en la anulación del fallo de Roe v. Wade, Trump fue criticado por muchos por prometer durante su campaña vetar una ley de prohibición del aborto y por su apoyo a la fertilización in vitro.

No obstante, los defensores del movimiento provida y los expertos en políticas tienen la esperanza de que la nueva administración tomará acciones concretas en favor de los no nacidos en el panorama posterior a Roe.

1. Reducir la financiación pública para los proveedores de abortos en EE.UU.

Los defensores del movimiento provida y los expertos en políticas esperan que la administración Trump y el vicepresidente electo J.D. Vance revierta las políticas proaborto de la era Joe Biden que financian o subsidian el aborto tanto a nivel nacional como internacional.

La financiación pública del gigante del aborto Planned Parenthood ascendió a 1.600 millones de dólares entre 2019 y 2021, con un promedio de 533 millones de dólares por año, según un informe de 2023 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU.

Los defensores del movimiento provida “esperan que la administración Trump sea aún más agresiva en sus esfuerzos por recortar la financiación pública de Planned Parenthood”, aseguró Michael New, profesor de la Universidad Católica de América y académico senior en el Instituto Charlotte Lozier, a CNA —agencia en inglés de EWTN News—.

“‘DOGE’, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, es visto por algunos líderes como una vía para recortar los fondos a los proveedores de abortos”, indicó New.

“Recortar la financiación a Planned Parenthood debería ser uno de los puntos recomendados por DOGE como una excelente forma de reducir el déficit presupuestario federal y eliminar una organización altamente objetable de la financiación gubernamental”, afirmó Joseph Meaney, ex presidente y académico senior del Centro Nacional de Bioética Católica.

Noah Brandt de la organización provida Live Action instó a Trump a “desfinanciar Planned Parenthood por cada dólar de los contribuyentes que recibe”.

“Durante su último año informado, Planned Parenthood realizó 392,715 abortos, matando un promedio de 1,076 bebés no nacidos cada día, casi 45 cada hora, y uno cada 80 segundos”, dijo Brandt a CNA.

2. Restaurar la “Política de Ciudad de México”

Abordar la financiación de los proveedores de abortos a nivel internacional es otra prioridad importante para los provida. La “Política de Ciudad de México”, que Biden derogó al comienzo de su mandato, impide que el gobierno federal financie a proveedores de abortos en el extranjero. Los provida esperan que Trump restaure rápidamente esta política.

“Una de las políticas más importantes para restaurar es la Política de Ciudad de México, que restringe la ayuda internacional de EE. UU. a entidades que no proporcionen ni promuevan el aborto”, indicó Meaney a CNA.

3. Reintroducir protecciones de seguridad para la píldora abortiva

Los expertos en políticas provida también destacaron la importancia de regular la píldora abortiva para proteger la salud de las mujeres.

Nuevo informe sugiere que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Trump debería exigir a los profesionales médicos que informen sobre las complicaciones derivadas de los abortos químicos, un requisito que se eliminó en 2016.

Alison Centofante, de Americans United for Life —un grupo de defensa pro-vida orientado a políticas— pidió una evaluación de la seguridad del régimen de la píldora abortiva implementando las Estrategias de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) de la FDA en la píldora abortiva.

“Estas regulaciones de seguridad de sentido común, que fueron eliminadas imprudentemente por la administración anterior, son vitales para proteger a las mujeres. Sin REMS, las mujeres están en mayor riesgo de complicaciones potencialmente mortales, como hemorragias e infecciones, además de quedarse sin el seguimiento adecuado”, declaró Centofante a CNA.

“Asegurar que la píldora abortiva esté regulada con las salvaguardas apropiadas es crucial para mantener los estándares médicos y proteger la salud de las mujeres”, añadió Centofante.

Melanie Israel, investigadora visitante en el Richard and Helen DeVos Center for Life, Religion, and Family de la Heritage Foundation, dijo que es importante mostrarle a la gente “lo inseguras que son estas píldoras”.

“Nos da herramientas adicionales para convencer a las personas que están indecisas de que necesitamos hacer más para proteger a las mujeres y niñas de esos medicamentos”, afirmó Israel.

Los provida también pidieron el fin de los abortos químicos por telemedicina, donde las píldoras se reciben por correo, citando preocupaciones de seguridad. La nueva administración, dijo Brandt de Live Action, debería “reducir la peligrosa píldora abortiva, revocar su aprobación ilegítima y poner fin inmediatamente a los peligrosos abortos químicos”.

4. Implementar políticas profamilia

Muchos defensores de la vida esperaban que la próxima administración en una América post-Roe implementara más políticas profamilia.

Brandt, de Live Action, pidió a la administración que “trabajara para hacer de Estados Unidos el país más acogedor para criar una familia, apoyando políticas como la expansión del crédito tributario por hijos”.

“Por primera vez desde que Roe fue derogado, tenemos esperanza de ver una administración federal que priorice a las madres y a sus hijos no nacidos”, agregó Centofante de AUL.

Centofante abogó por “un trato preferencial para las madres y las familias en todas las etapas” por parte de la nueva administración, así como por “recursos prácticos para ayudar a las mujeres a llevar sus embarazos a término”.

En el panorama post-Roe, la nueva administración puede buscar políticas que ayuden a las familias a prosperar.

“Porque realmente queremos que las personas se sientan empoderadas para elegir la vida”, dijo Israel de Heritage. “No queremos que las personas sientan que necesitan abortar, que esa es su única opción; que tienen que ir a grandes distancias para viajar a otro estado o pedir píldoras de alguna farmacia online sospechosa en el extranjero”.

“Estamos interesados en buscar otras formas de cómo realmente ayudamos a las familias a prosperar. ¿Cómo ayudamos a las personas a sentir que pueden proveer para una familia y criar una familia?, agregó.

5. Priorizar la bioética en relación con la fecundación in vitro

Los defensores de la vida destacaron las preocupaciones bioéticas en torno a la fertilización in vitro (FIV), un tratamiento de fertilidad que implica la creación en laboratorio de un gran número de embriones humanos, la mayoría de los cuales nunca llegan a término.

Meaney de NCBC —una voz católica destacada en bioética— sostuvo que educar a las personas sobre las preocupaciones bioéticas relacionadas con la FIV es “una prioridad muy alta para los grupos provida”.

“Esta técnica no es una solución inocente ni beneficiosa para la infertilidad. Es una práctica horrible que resulta en la muerte o congelación permanente de más del 90% de los embriones humanos concebidos en laboratorios. En muchos países, más niños mueren por FIV que por aborto cada año”, explicó Meaney.

Trump ha sido criticado por los líderes provida por su promesa de hacer que la FIV sea más accesible.

Israel señaló que Europa tiene políticas mucho más “sólidas” en materia de FIV, mientras que en Estados Unidos “las políticas son más bien del lejano oeste”. Abogó por la investigación de “algunos de los protocolos alternativos con medicina reproductiva restaurativa”.

Centofante agregó que esperaba que la nueva administración “vuelva a encargar al Consejo Presidencial de Bioética la tarea de orientar las políticas éticas sobre cuestiones biomédicas emergentes”.

6. Nombrar un gabinete provida

Los defensores de la vida también destacaron la importancia de tener personal provida.

El liderazgo en los puestos del gabinete a través de los departamentos, señaló Centofante, es “crucial para garantizar la protección de las leyes provida de largo plazo... que impiden que los fondos de los contribuyentes sean utilizados para el aborto”.

Las nominaciones del personal de la administración de Trump son una preocupación clave para los defensores de la vida, especialmente en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Justicia (DOJ).

El HHS juega un papel importante en los temas relacionados con el aborto, ya que maneja las regulaciones que protegen los derechos de conciencia para los profesionales médicos y los fondos federales para los proveedores de abortos.

Robert F. Kennedy Jr., el ex demócrata proaborto nominado para el cargo de secretario del HHS, recientemente expresó su apoyo a las políticas provida. Prometió reinstituir la Política de Ciudad de México, acabar con el financiamiento nacional para el aborto y restablecer las protecciones de conciencia para los proveedores de atención médica. Sin embargo, el ex vicepresidente Mike Pence instó a los senadores a oponerse a la nominación de RFK Jr. debido a su postura sobre el aborto.

En el Departamento de Justicia, los líderes provida tienen la esperanza de que la candidata de Trump para fiscal general, Pam Bondi, pondrá fin a la persecución de los activistas provida bajo la Ley de Libertad de Acceso a Entradas de Clínicas (FACE).

En su audiencia de confirmación en el Senado el miércoles, Bondi prometió terminar con la utilización política de la Ley FACE contra los activistas provida.

Brandt, de Live Action, pidió a la próxima administración que “perdone a todos los activistas provida pacíficos injustamente encarcelados, incluidos Joan Bell, Bevelyn Williams, Lauren Handy y otros, que son injustamente procesados y encarcelados por el actual DOJ”.

“Si es confirmada como fiscal general, no permitirá que la Ley FACE se utilice para atacar de manera desigual a los provida,” señaló Israel. “Ese es un ejemplo de por qué realmente importa tener esa presencia provida en toda la administración, no sólo en una agencia.”

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.