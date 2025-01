El Papa Francisco nombró al P. Alan Campeau, hasta ahora párroco de la parroquia St Joseph en Dryden, Ontario, como nuevo Obispo de Thunder Bay en Canadá.

Así lo informaron hoy los obispos de Canadá y la Oficina de Prensa del Vaticano. La Diócesis de Thunder Bay, señalan los prelados canadienses, está compuesta por 43 parroquias y misiones, cuenta con 31 sacerdotes diocesanos, 5 sacerdotes religiosos, 28 diáconos permanentes y casi 74.000 laicos.

El obispo electo nació el 1 de agosto de 1959, tiene 55 años, y es el tercero de los ocho hijos de Leo y Betty Campeau. En 1983 ingresó en el Seminario de Saint Peter en London, Ontario. Fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1990.

Obtuvo una licenciatura en Filosofía y Sociología en la Universidad de Western Ontario – King's College en 1986, y luego completó un Maestría of Divinity en 1990 en el Seminario de Saint Peter.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: capellán en el Hospital Hotel Dieu en Windsor, pastor asociado en la parroquia San Gregorio Magno en la St. Clair Beach (1990-1991) y en la parroquia San Pío X en London (1991-1995).

En 1995, la Diócesis de London cedió al hoy obispo electo Campeau a la Diócesis de Thunder Bay, donde asumió diversas funciones: párroco en la parroquia Holy Family y la capilla de San Benito (1995-1997), y luego en la parroquia Corpus Christi (1997-1999).

Entre 1999 y 2005 fue párroco de la parroquia Notre Dame en Kenora, la parroquia Sacred Heart en Sioux Narrows y Our Lady of the Lake en Nestor Falls. También ha servido en varias misiones como Reditt, Grassy Narrows First Nation Reserve y White Dog First Nation Reserve.

En 2008 fue párroco de las parroquias St. Joseph en Dryden, Our Lady of Fatima en Vermilion Bay e Immaculate Conception en Ignace, mientras también servía en las reservas de las Primeras Naciones (indígenas) de Wabigoon y Eagle Lake hasta 2024.