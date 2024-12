El P. Jean Tailleur, Obispo Auxiliar electo de Quebec en Canadá se encomendó a la Madre de Dios, al haber sido nombrado para este cargo, por el Papa Francisco este 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe.

En conferencia de prensa realizada este jueves en la Arquidiócesis de Quebec, Mons. Juan Carlos Londoño, también Obispo Auxiliar, dio la bienvenida al obispo electo.

“Hace un año yo estaba en tu lugar. Era imposible encontrar las palabras para expresar las emociones. Dios me reservaba como lo hace para ti hoy, una bella lluvia de bendiciones (…) Aquí encontré a una nueva familia, como la que tengo en Colombia”, dijo el prelado de origen colombiano, que fue nombrado por el Santo Padre el 12 de diciembre de 2023.

A su turno y visiblemente emocionado, Tailler resaltó la importancia de la Virgen María en su vida, también hoy con su nombramiento episcopal.

“Fui ordenado en la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en 1990. Tuve la respuesta del Santo Padre después de la Misa de la Inmaculada Concepción y hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. (…) Me encomiendo a la Virgen para que me acompañe”, indicó el obispo auxiliar electo.

“Me siento, no sé cómo expresarlo, las palabras… es como has dicho Juan Carlos. Todo comenzó ayer en la noche cuando me dijeron que iba a tener muchos mensajes. Agradezco a los obispos de Canadá por la carta que me dieron, por su acogida a pesar de todo lo que tienen que hacer”, agregó Tailleur.

El Arzobispo de Quebec, Cardenal Gérald Cyprien Lacroix, expresó su alegría por el nombramiento e indicó que la consagración episcopal de Jean Tailleur será en febrero de 2025, pero aún no se ha definido el día.

“Este domingo, en unos días, presidiré la Misa de las 9:30 en la catedral para presentar al nuevo obispo a la comunidad. Será ocasión para acoger y presentar al obispo electo, en el lugar donde será consagrado obispo”, precisó el cardenal.

¿Quién es el nuevo Obispo Auxiliar de Québec en Canadá?

Jean Tailleur es el nuevo Obispo Auxiliar de Canadá, quien se une así a Mons. Juan Carlos Londoño y Mons. Marc Pelchat, para colaborar con el Cardenal Lacroix.

Tailleur nació el 5 de noviembre de 1963. Después de estudiar Filosofía y Teología obtuvo la licenciatura en la Universidad Laval en Québec y luego la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Saint-Paul en Ottawa.

Fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1990.

Era hasta ahora vicario general de la Arquidiócesis de Quebec y moderador de la curia arzobispal.