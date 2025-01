Este viernes, Nicolás Maduro se juramentó como presidente de Venezuela para el período 2025-2031, a pesar de los amplios cuestionamientos internacionales sobre su legitimidad, de las protestas masivas en el país y de los constantes llamados de la Iglesia Católica a que se respete la voluntad popular expresada en el voto, el 28 de julio de 2024.

Desde el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, y junto a todos los jerarcas del régimen chavista, Maduro juró sobre la Constitución de 1999, promovida por el fallecido Hugo Chávez. El acto se celebró en medio de la coyuntura política y social que afecta el país, producto de los señalamientos de fraude que pesan sobre el resultado electoral.

Maduro estuvo acompañado por los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, además de delegaciones de Rusia, Irán y China. Aliados históricos del régimen chavista en la región, como Gustavo Petro y Lula Da Silva, no asistieron a la ceremonia.

Conflicto en las calles y persecución a la disidencia

El 9 de enero, las calles de Venezuela fueron el escenario de decenas de protestas ciudadanas, convocadas por María Corina Machado, quien acompañó la movilización en Caracas, después de meses de haberse mantenido en la clandestinidad.

Después de dirigirse a la multitud, Machado aseguró haber sido interceptada por funcionarios armados, quienes la mantuvieron bajo secuestro durante varias horas.

“Nos dispararon. Fui bruscamente arrastrada. Me pusieron en una moto entre hombres. Me estaban llevando a Boleíta [urbanización en Caracas] y luego me pidieron que me retirara yo, no sin antes grabar un video. Tengo contusiones”, precisó Machado en un video publicado este 10 de enero.

La líder de la oposición destacó la gira internacional de Edmundo González Urrutia, reconocido por una amplia mayoría de países como el presidente electo legítimo de Venezuela, y aseguró que volverá al país para tomar posesión de su cargo “cuando las condiciones sean adecuadas”.

Al menos 20 personas fueron detenidas en las protestas del jueves, afirmó Machado, incluido el motorizado que la transportaba. Dijo que Maduro “no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre” y pidió a los venezolanos mantenerse en protesta activa en contra del “golpe de estado” que se ha cometido.

Los obispos exigen respeto a la voluntad popular

El Episcopado venezolano ha pedido al chavismo que respete la “clara y decidida opción por la democracia” que manifestó el pueblo con su participación y voto en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que según las actas electorales presentadas por la oposición, dieron como ganador a Edmundo González por una amplia ventaja.

“De diversos modos y en diversas oportunidades, los obispos de Venezuela, guiados por los valores evangélicos y la doctrina social de la Iglesia, nos hemos pronunciado sobre la realidad social, económica, política, cultural y ética del país, con el deseo de iluminar y acompañar al pueblo al que hemos sido llamados a servir”, recordaron los obispos en un comunicado publicado este 9 de enero.

Además, demandaron a las partes involucradas en el conflicto venezolano “colocar el bien común delante de los intereses particulares o partidistas” y a no permanecer indiferentes ante la situación nacional.