A continuación, la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General de este 8 de enero sobre los niños y la “plaga del trabajo infantil”:

Queridos hermanos y hermanas, queridos niños, ¡buenos días!

Deseo dedicar esta y la próxima catequesis a los niños, y reflexionar sobre la plaga del trabajo infantil. Hoy sabemos proyectarnos hacia Marte o hacia los mundos virtuales, pero fatigamos a ver en los ojos de un niño que ha sido dejado al margen y que es explotado y abusado. El siglo que crea inteligencia artificial y proyecta existencias multiplanetarias no tiene en cuenta aun la llaga de la infancia humillada, explotada, herida mortalmente. Pensemos sobre esto.

Ante todo, nos preguntamos: ¿qué mensaje nos da la Sagrada Escritura sobre los niños? Es interesante notar cómo la palabra que más aparece en el Antiguo Testamento, luego del nombre divino Jahweh, sea el vocablo ben, “hijo”: casi cinco mil veces. “Los hijos (ben) son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa;” (Sal 127,3). Los niños son un regalo de Dios. Lamentablemente, este regalo no siempre es tratado con respeto. La Biblia misma nos conduce por los caminos de la historia donde resuenan cantos de alegría, pero también se elevan los gritos de las víctimas.

También la tormenta de violencia de Herodes estalla inmediatamente también sobre Jesús recién nacido, que masacra a los niños de Belén. Un drama oscuro que se repite de otras formas en la historia. Y aquí, para Jesús y sus padres, la pesadilla de convertirse en refugiados en un país extranjero, como les sucede a muchas personas y tantos niños hoy.

En su vida pública, Jesús iba predicando por los pueblos junto con sus discípulos. Un día se le acercaron unas madres y le presentaron a sus hijos para que los bendijera; pero los discípulos los reprenden. Entonces Jesús, rompiendo la tradición que consideraba al niño sólo como un objeto pasivo, llama a sus discípulos y les dice: “Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis; De hecho, el reino de Dios pertenece a aquellos que son como ellos”.

En un pasaje similar, Jesús llama a un niño, lo coloca entre los discípulos y dice: “Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 18,3).

Incluso hoy en día, en particular, hay demasiados niños obligados a trabajar. Pero un niño que no sonríe y no sueña no podrá conocer ni dejar florecer sus talentos.

En todas partes de la tierra hay niños explotados por una economía que no respeta la vida; una economía que, al hacerlo, quema nuestro mayor depósito de esperanza y amor.

Queridos hermanos y hermanas, quienes se reconocen hijos de Dios, y especialmente quienes son enviados a llevar a los demás la buena nueva del Evangelio, no pueden permanecer indiferentes; No podemos aceptar que los hermanitos, en lugar de ser amados y protegidos, sean despojados de su infancia, de sus sueños, víctimas de la explotación y la marginación.

Pidamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón al cuidado y la ternura, y que cada niño y niña del mundo pueda crecer en edad, sabiduría y gracia (Lc 2:52), recibiendo y dando amor.