El próximo viernes 10 de enero, según la ley en Venezuela, debe juramentarse el nuevo presidente de la República, elegido en las elecciones del 28 de julio de 2024, para el período 2025-2031. En medio del complicado panorama político y social que atravesará el país esta semana, la Iglesia Católica local ha pedido “respeto a los derechos humanos y ciudadanos”.

Tales fueron las palabras del Arzobispo de Caracas, Mons. Raúl Biord, durante la inauguración del Año Jubilar 2025 en Caracas, el pasado 6 de enero. El prelado pidió que los actores políticos garanticen, en un marco democrático, “la libertad de pensamiento, de expresión y de acción social, y también el cese de toda forma de intimidación y de odio venga de donde venga”.

El mensaje del arzobispo caraqueño se une a aquellos emanados desde la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), desde julio pasado, en los que los obispos han afirmado repetidamente que “la verdad, aunque quiera ser ocultada, o reducida a la opinión de unos pocos, resulta imponiéndose”.

“Desconocer la soberanía popular manifestada a través del voto es moralmente inaceptable, ya que se aparta gravemente de la verdad y de la justicia”, escribieron los obispos en septiembre de 2024.

Tanto Nicolás Maduro como Edmundo González Urrutia se adjudican la victoria en las presidenciales. El primero ampliamente cuestionado a nivel internacional y sin haber presentado ningún sustento pormenorizado de su victoria. González, por su parte, logró junto a María Corina Machado recabar más del 80% de las actas electorales que certifican los votos que asegura haber recibido.

Hasta hoy, diversos países del mundo han reconocido al candidato opositor como el presidente legítimamente electo por todos los venezolanos.

Gira internacional de cara al 10 de enero

Desde el 4 de enero, González inició una gira por países latinoamericanos, con el objetivo de recabar apoyo de cara a la que sería su juramentación presidencial, el próximo 10 de este mes.

El líder opositor se reunió el sábado con el presidente argentino Javier Milei, en Buenos Aires, quien lo reconoció como presidente electo y le manifestó su apoyo para lograr una transición democrática en Venezuela.

¡Uno de los momentos más emocionantes que he vivido!



Venezolanos, también nos encontraremos en las calles de nuestro amado país. pic.twitter.com/1OmzKsXkQZ — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2025

Después de saludar, junto al presidente Milei, a una gran multitud de venezolanos congregados en la Plaza de Mayo, González fue enfático al señalar que “por cualquier medio que sea” llegaría a Venezuela el 10 de enero.

González también se reunió con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y sostuvo una conversación virtual con el presidente paraguayo Santiago Peña, este 6 de enero.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana afirmó sobre la intención de González de entrar a Venezuela, que serían nueve los expresidentes de la región dispuestos a acompañarle en un avión hasta el país, que partiría desde la República Dominicana, última parada de la gira, el jueves 9 de enero.

González llegaría este 7 de enero a Panamá, después de haberse reunido en Estados Unidos con el presidente Joe Biden, algunos congresistas y senadores, y con parte del equipo del presidente electo Donald Trump.

He tenido una larga reunión con el Presidente Biden. Su compromiso con una transición pacífica y ordenada en Venezuela, está intacto.

Durante 45 minutos pudimos profundizar sobre lo positivo que será, para la región, la expansión de la democracia partiendo desde Venezuela.… pic.twitter.com/PuBS6vvgqL — Edmundo González (@EdmundoGU) January 6, 2025

Estamos saliendo de una productiva reunión con los congresistas, María Elvira Salazar @MaElviraSalazar, Carlos A. Giménez @RepCarlos, Mario Díaz-Balart @marioDB y Mike Waltz @michaelgwaltz.

¡Gracias por considerar a Venezuela como una causa para todos! pic.twitter.com/y0JechPxAn — Edmundo González (@EdmundoGU) January 6, 2025

Conversé largamente con el asesor de Seguridad Nacional, designado por el Presidente electo Donald Trump, Mike Waltz @michaelgwaltz.



Entre varios temas conversamos, con detalle, sobre la protesta cívica de los venezolanos, este 9 de enero. Nos garantizó que los Estados Unidos,… pic.twitter.com/pR1niShXBC — Edmundo González (@EdmundoGU) January 6, 2025

De forma paralela a la gira, María Corina Machado, líder de la oposición, ha convocado a los venezolanos a una nueva jornada de protesta en las principales ciudades del país, este 9 de enero.

A pesar de encontrarse en la clandestinidad desde hace varios meses, Machado ha asegurado que acompañará a los manifestantes en las calles ese día, uno que

será “histórico” y recordado por muchas generaciones en el futuro.

La respuesta del chavismo

Diosdado Cabello, ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, aseguró que en cuanto González “ponga un dedo en Venezuela, será detenido y condenado por todos estos delitos de los que se le acusa”.

“Dice que viene con expresidentes. Vengan, expresidentes, los estamos esperando. (Juan Manuel) Santos, vente; (Andrés) Pastrana, vente; (Vicente) Fox, vente; (Jorge) Quiroga, será bienvenido. Todos tienen su espacio listo, preparado para recibirlos. Algunos dirán 'que no, que no se atreven'. ¿No nos vamos a atrever? Cuando se trata de defender a la patria nos atrevemos a todo, a todo. No vamos a permitir que criminales de otros países vengan a Venezuela a tratar de invadir nuestro país”, agregó el segundo al mando del régimen chavista, durante una rueda de prensa este 6 de enero.

Cabello y otros líderes políticos, incluido el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, han expresado en los últimos días que Nicolás Maduro será quien tome posesión del poder en el país, por tercer mandato consecutivo.