El doctor Jesús Poveda ayuda a mujeres en riesgo de aborto todos los días del año excepto uno: el 28 de diciembre, fiesta de los Santos Inocentes, en el que en cada año realiza un acto de resistencia pacífica que termina con su detención.

Así ha sucedido el pasado sábado a las puertas del centro de abortos Dator de Madrid, donde Poveda se sentó en el suelo, negándose mediante resistencia pacífica a levantarse del lugar ante las reiteradas indicaciones de la Policía Nacional.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Finalmente, varios agentes de las unidades antidisturbios sacaron del lugar en volandas al doctor, que fue esposado y conducido a dependencia policiales, donde permaneció durante 12 horas.

En el programa Sexto Continente de Radio María España, que dirige el Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. José Ignacio Munilla, Poveda ha compartido algunas lecciones que ha aprendido a través de sus anuales estancias en los calabozos.

El veterano voluntario provida expuso la importancia de vivir el desprendimiento dentro de la celda. “Te cachean y te quitan todo. Me quitaron hasta el escapulario para que no me ahorcara, lo cual sería un poco el colmo de un provida”, detalló con ironía.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Más en serio, expuso que en esa circunstancia le viene a la mente la expresión del Papa Francisco que subraya que en los funerales nadie lleva el camión de mudanzas tras el coche fúnebre.

Por otro lado, destaca el beneficio de “compartir situaciones con los ‘compañeros’ de celda”, conocer sus situaciones y constatar la necesidad de contar con una buena asistencia legal.

“Tenían interés en que pasara la noche. He sido privado de libertad durante 12 horas y tenían intención de que pasara ahí la noche, pero gracias a que yo no gasto en abogados sino que invierto en abogados, llegó el abogado y justificó que no tenía ningún tipo de antecedentes, que yo lo único que hice fue desobedecer, que sí que hubo una cierta resistencia, pero en ningún momento violencia”, expuso.

“Entonces hizo ver al policía que en ese momento hacía de secretario judicial que no tenía sentido que pasara ahí la noche. Pero la intención era: Este hombre nos ha desobedecido una vez más, este hombre va a estar aquí en la medida de lo posible retenido mucho tiempo. Estuve doce horas, que no está mal”, detalló, antes de compartir que “en doce horas se reza muy bien”.

En tercer lugar, Poveda consideró que, encarcelado, “aprendes a estar solo”, una circunstancia que “en una sociedad como la actual es muy importante” a su entender.



“Estar sin el móvil, estar sin que te molesten 12 horas, para mí fue un momento muy gratificante. Sólo pregunté la hora para rezar el Ángelus y rezarlo en torno a las 12 que me parecía muy importante un sábado”, día que habitualmente la Iglesia dedica a la Virgen María.

Por otro lado, el doctor Poveda compartió algunas de las características de la libertad que ha tenido oportunidad de reflexionar durante sus cortas estancias en los calabozos desde los años 80 del pasado siglo.

“La libertad tiene que ser libre y se apoya en la Verdad. La verdad te hace libre, si no no puedes ser libre”, afirmó, antes de señalar que “la mentira es el aborto, la mentira es la eutanasia… La mentira no te permite ser libre”.

Para ejercer la libertad, además, valoró la independencia: “Hay que ser independiente. Si tú dependes de un estado injusto, vas a acabar haciendo cosas injustas, porque si no te van a acabar retirando la subvención”.

“Tantas oenegés que empezaron con un cierto frescor para ayudar acaban siendo lo contrario a lo que empezó porque no son verdaderamente independientes”, lamentó.

En este sentido argumentó sobre la importancia de la economía: “Más vale que 100 personas te den un euro que el Estado te de 100 euros, porque al Estado cuando no le salgan las cuentas te lo va a dejar de dar”.

Para el doctor Poveda, la libertad también está muy relacionada con la belleza que, como han expresado de manera destacada los clásicos de la literatura rusa, “salvará al mundo”.

Así, destacó la belleza del respeto a la vida, de un embarazo, de una familia, “frente a la vileza o al horror”.

Por último, consideró que “la Libertad conlleva una responsabilidad. Las personas que somos y nos sabemos libres tenemos que ser responsables de sabernos libres y no podemos ir por donde van todos, o por lo que todo el mundo hace”.

“Hay que ser responsable, que como su propio nombre indica es responder a lo que está pasando”, insistió.