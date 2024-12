El año 2024 se despide dejando una variedad de películas que invitan a mirar con nuevos ojos la vida de fe. Desde inspiradoras biografías de santos como San Pío de Pietrelcina y Santa Francesca Cabrini, hasta profundas documentales sobre la Eucaristía y las apariciones marianas, el cine de este año nos ha ofrecido historias que tocan el corazón.

A continuación, presentamos una selección de las películas más destacadas estrenadas a lo largo de este 2024.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

San Pío de Pietrelcina: Hombre de esperanza y sanación

La película documental Saint Pio of Pietrelcina: Man of Hope and Healing (San Pío de Pietrelcina: Hombre de esperanza y sanación), coproducida por EWTN y la Saint Pio Foundation, ofrece una mirada íntima a la vida del querido fraile capuchino del siglo XX.

Estrenada el 7 de diciembre en EWTN y en el sitio web de Saint Pio Foundation , combina testimonios de figuras como el actor Gary Sinise y Elia Stelluto, fotógrafo personal del Padre Pío, con imágenes inéditas y cartas que revelan aspectos de su vida y espiritualidad. Narrada en inglés, la película no sólo busca contar la historia del santo, sino inspirar fe y devoción a través de los relatos de quienes lo conocieron o cuya vida fue transformada por él.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La Forja

La Forja es la película más reciente de los hermanos Alex y Stephen Kendrick, creadores de éxitos del cine cristiano como Cuarto de Guerra. Este filme explora en qué debe basarse el discipulado en Cristo y la importancia de la mentoría basada en principios bíblicos para formar a la próxima generación. El filme busca inspirar a seguir a Jesús con entrega y apoyándose en una comunidad de fe.

El elenco incluye a figuras conocidas como Priscilla Shirer y Karen Abercrombie de Cuarto de Guerra, junto con Cameron Arnett (Vencedor) y el debut actoral de Aspen Kennedy. La película puede verse actualmente en formato digital .

Cabrini

Cabrini narra la inspiradora vida de Santa Francesca Xavier Cabrini, la primera ciudadana estadounidense canonizada. Dirigida por Alejandro Monteverde (Sonido de Libertad) y producida por Eduardo Verástegui (Bella), la película cuenta cómo esta inmigrante italiana transformó la vida de los más vulnerables en Nueva York a finales del siglo XIX.

Con valentía, Cabrini enfrentó enfermedades, pobreza y hostilidad para construir escuelas, hospitales y orfanatos. Ella y sus hermanas religiosas, las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, emprendieron la peligrosa misión de proporcionar vivienda y educación a los más vulnerables.

Se estrenó el 8 de marzo bajo la distribución de Angel Studios y actualmente puede alquilarse en formato digital .

Latido del Cielo: Los milagros eucarísticos que investigó Carlo Acutis

Eucharistic Miracles: The heartbeat of heaven (Latido del Cielo, en español) relata el amor del Beato Carlo Acutis por la Eucaristía y su investigación sobre milagros eucarísticos en todo el mundo. La película, dirigida a toda la familia, contiene grabaciones del propio Carlo Acutis con su voz original, fragmentos de caricaturas sobre milagros eucarísticos y también recreaciones ficticias de su vida. Estrenada en mayo en Estados Unidos en el marco del Avivamiento Eucarístico Nacional en 2024, busca inspirar un mayor amor por la Eucaristía y transformar corazones.

Por el momento, este filme no se encuentra disponible vía streaming.

Guadalupe: Madre de la Humanidad

Guadalupe: Madre de la Humanidad es una conmovedora película que combina recreaciones históricas y testimonios reales para explorar el impacto de las apariciones de la Virgen de Guadalupe hace 500 años. A través de escenas que transportan al encuentro de la Virgen con San Juan Diego, y relatos de personas en México, Estados Unidos y otros países, el filme revela cómo la ternura y el poder de María siguen consolando y sanando corazones en todo el mundo. Además, profundiza en los misterios de la tilma, incluyendo los mensajes ocultos en la imagen milagrosa.

La película ha recorrido varios cines de Estados Unidos y América Latina a lo largo de 2024. Aún no se encuentra disponible para alquiler digital.

María

La película María, dirigida por D.J. Caruso y estrenada en Netflix este diciembre, intenta presentar la vida temprana de la Virgen María y el contexto del nacimiento de Jesús, pero ha recibido críticas mixtas, especialmente de espectadores católicos. Algunas licencias creativas con el guion y la representación teológica han generado inquietudes, como la omisión de elementos clave y escenas que no se alinean completamente con la doctrina católica, como el doloroso parto de María y las interacciones con San José que parecen demasiado modernas.

Según una crítica en el National Catholic Register , la película ofrece una aproximación visualmente atractiva, especialmente para un público más joven, pero no logra capturar completamente la profundidad teológica de la historia.

Esta película está disponible en Netflix.

Jesús tiene sed: El milagro de la Eucaristía

Este es un documental que explora el poder transformador de la Eucaristía, presentándola como la presencia viva de Jesucristo deseosa de saciar la sed espiritual de la humanidad. A través de conversaciones con figuras católicas reconocidas, como Scott Hahn y Eduardo Verástegui, y conmovedores testimonios personales, la película profundiza en los orígenes bíblicos de este sacramento y en milagros eucarísticos que reafirman la presencia real de Cristo. La cinta también destaca la importancia de renovar el fervor por Jesús Eucarístico en una época en la que muchas personas han perdido esta fe central.

El filme, producido por el diácono Steve Greco, se estrenó en Estados Unidos el 4 de junio de 2024 y fue proyectado en más de 1.100 cines del país durante tres días.

La película también llegará a América Latina próximamente.

Nacimiento

La película Nacimiento, que se estrenó en septiembre en algunos países de América Latina, narra la vida de San Andrés Kim Taegón, el primer sacerdote y mártir católico de Corea. En 1845, en medio de la crisis política y social del país, Kim Dae-Geon recibe el llamado vocacional tras conocer el ejemplo de un sacerdote francés. Junto a sus compañeros de seminario, viaja a Macao para formarse y convertirse en el primer sacerdote de la historia del país.

La película dirigida por Park Heung-sik también muestra cómo esta historia llevó al director a convertirse al catolicismo. La cinta, de dos horas y media, fue grabada en Macao y diversas partes de Corea del Sur.

Esta película aún no se encuentra disponible en streaming.