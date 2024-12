El presidente electo Donald Trump se reunió con dignatarios de todo el mundo en París para la reapertura de la Catedral de Notre Dame. No sorprendió a nadie que lo acompañara el multimillonario de Tesla, Elon Musk: los dos han sido inseparables durante meses.

Sin duda, que un individuo rico esté en la órbita de un presidente no es nada nuevo en la política estadounidense, pero la riqueza sin precedentes de Musk (recientemente se convirtió en la primera persona en la historia en amasar una fortuna de más de 400.000 millones de dólares) y su tendencia a alterar el curso de la historia aumentan las apuestas de la asociación. El enigmático magnate de la tecnología, que posee su propio sistema de Internet por satélite (Starlink) y una empresa de naves espaciales (SpaceX), además de ser dueño de la principal plataforma de comunicaciones del mundo (X, antes conocida como Twitter), opera menos como un ciudadano privado que como algo que se aproxima a una nación independiente.

Y según informes, Musk donó 277 millones de dólares a los esfuerzos de reelección de Trump, lo que genera preocupaciones sobre la influencia que ejerce sobre el gobierno entrante.

Para David Barrett, historiador presidencial y profesor de política en la Universidad de Villanova, no hay precedentes históricos de la asociación Musk-Trump. Si bien ciudadanos poderosos han ayudado a presidentes en el pasado (el banquero J.P. Morgan ayudó a Grover Cleveland a estabilizar la oferta monetaria estadounidense, por ejemplo), ninguno poseía la riqueza de Musk ni su influencia sobre la sociedad.

“No me viene a la mente nadie más”, dijo al National Catholic Register. “Pero, ¿quién sabe cuánto durará la relación? ¿O qué tan influyente será Musk en los próximos cuatro años? Muchos miembros famosos de administraciones pasadas se volvieron ‘demasiado grandes para sus pantalones’ y no sobrevivieron a toda una presidencia”.

¿Qué deben pensar los católicos del poderoso magnate tecnológico y su alianza con Trump? ¿En qué medida sus valores y prioridades coinciden con las enseñanzas de la Iglesia?

Para que los católicos comprendan las implicaciones de su enorme papel en la vida estadounidense, es necesario examinar sus creencias y su carácter, así como su compromiso con la libertad de expresión y su participación en los esfuerzos de la próxima administración para reducir el tamaño del gobierno.

Eficiencia gubernamental

La decisión de Trump de elegir a Musk y al empresario Vivek Ramaswamy para dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) pondrá a prueba la influencia de Musk en las primeras etapas de la próxima administración. A pesar de no ser un departamento federal propiamente dicho, sino simplemente un consejo asesor (Musk y Ramaswamy se han descrito a sí mismos como “voluntarios externos” en la tarea), el departamento buscará identificar los gastos, las regulaciones y los empleados que hacen que el gobierno sea ineficiente.

Musk ha dicho que DOGE encontrará 2 billones de dólares en ahorros para el gobierno, supervisará despidos masivos e incluso cerrará agencias enteras.

Joseph Kaboski, profesor de enseñanza católica y economía en la Universidad de Notre Dame, cree que la enseñanza social católica apoya estos esfuerzos, siempre que se realicen teniendo en mente un trato preferencial para los pobres.

“La enseñanza social católica apoyaría estas cosas en principio porque contribuyen al bien común”, dijo al Register. “Pero los obispos han enfatizado que los presupuestos son documentos morales que reflejan nuestras prioridades. La ética de las cosas ‘en principio’ versus ‘en la práctica’ a veces puede diferir. Con cualquier recorte presupuestario, los obispos estadounidenses siempre se han puesto y se pondrán del lado de los pobres y marginados, y por eso quieren asegurarse de que los programas para los necesitados estén protegidos”.

Musk ha dicho que ofrecerá dos años de indemnización por despido a los trabajadores federales despedidos por la agencia.

Otro aspecto de la misión de DOGE que tiene implicaciones morales es su correspondencia con el principio de subsidiariedad, que exige que las decisiones y responsabilidades se gestionen al nivel más bajo posible. Reducir el número de empleados y agencias federales que interfieren con la autoridad local estaría en línea con la enseñanza social católica en este sentido.

Si DOGE aconsejara a la administración Trump eliminar el Departamento de Educación federal, por ejemplo, una idea a la que tanto Musk como Ramaswamy han mostrado apertura, sería visto como una victoria para el principio de subsidiariedad.

Para Trump, el proyecto DOGE es de gran importancia.

“Se convertirá, potencialmente, en el ‘Proyecto Manhattan’ de nuestro tiempo”, escribió sobre DOGE en X. “Los políticos republicanos han soñado con los objetivos de ‘DOGE’ durante mucho tiempo”.

Libertad de expresión

El compromiso de Musk con la libertad de expresión, que según él impulsó su adquisición de Twitter en 2022, que luego rebautizó como "X", es otro aspecto de importancia para los católicos estadounidenses. Musk, que con frecuencia se describe a sí mismo como un "absolutista de la libertad de expresión", ha implementado políticas destinadas a reducir la moderación de contenido en X y promover la libertad de expresión.

“La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, publicó Musk en la plataforma de redes sociales después de su toma de posesión.

Esto es importante para los católicos porque, bajo la propiedad anterior de X, el contenido provida estaba sujeto a una censura aparentemente aleatoria y las cuentas provida eran frecuentemente prohibidas sin motivo.

En enero de 2021, Twitter eliminó miles de seguidores de cuentas provida sin explicación alguna. La cuenta de Susan B. Anthony Pro-Life America perdió el 12% de sus seguidores en la purga. Mientras tanto, las cuentas pro aborto siguieron creciendo por miles.

El régimen anterior de Twitter también castigaba a los católicos que expresaban respetuosamente puntos de vista bíblicos sobre la naturaleza del sexo y el género. También a principios de 2021, Twitter suspendió la cuenta de Catholic World Report por describir a Rachel Levine, almirante actualmente a cargo de la subsecretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como “un hombre biológico que se identifica como una mujer transgénero”.

Tras la adquisición de Musk, los más conservadores creen que la plataforma es “en su mayor parte buena” para la democracia y la composición ideológica de los usuarios se ha equilibrado tras años de predominio liberal.

Y aunque un estudio de 2023 del Media Research Group (MRC) encontró que la censura siguió siendo un problema en X después de la adquisición de Musk, MRC atribuyó esto a una revuelta interna contra Musk por parte de empleados progresistas.

“Gracias a Elon Musk, los católicos pueden proclamar una vez más en las redes sociales la verdad básica de que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres”, dijo el presidente del MRC, Brent Bozell, al Register. “Las grandes empresas tecnológicas son tan conscientes como las demás, pero los esfuerzos de Elon han hecho de X una plataforma en la que podemos expresar los hechos sin ser censurados”.

Musk ha mantenido vigente una política en X que permite a los usuarios publicar “contenido para adultos” sexualmente explícito si es “producido consensualmente” y etiquetado adecuadamente.

“La expresión sexual, ya sea visual o escrita, puede ser una forma legítima de expresión artística”, se lee en el sitio web de la empresa.

Mezcla heterogénea en temas sociales

Según Musk, su actividad política ha sido impulsada al menos en parte por su “promesa de destruir el virus de la mentalidad progresista”, del que culpa a la “cirugía de cambio de género” de su hijo. Musk ahora está distanciado de su hijo. Anteriormente conocido como Xavier Alexander Musk, el joven de 20 años ahora se hace llamar Vivian Jenna Wilson y desea no “estar relacionado con mi padre biológico de ninguna manera”.

“Básicamente, perdí a mi hijo”, dijo Musk al Daily Wire en junio. “Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ es porque tu hijo está muerto”.

Musk afirmó repetidamente en los meses anteriores que los médicos que realizan operaciones de cambio de sexo o procedimientos de esterilización en niños deberían ir a prisión de por vida.

Pero la posición de Musk sobre el tema del aborto, sin embargo, revela que está mucho menos preocupado por dañar a los niños en el útero.

Este mes, se informó que Musk era el único financista del súper PAC llamado RBG PAC, que publicó anuncios en octubre promocionando el apoyo de Trump a “excepciones razonables para la violación, el incesto y la vida de la madre” y su promesa de no firmar una prohibición nacional del aborto. La entidad, a la que Musk donó 20,5 millones de dólares, recibió su nombre en homenaje a la difunta jueza asociada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, cuyo propósito era convencer a los votantes de que la posición de Trump sobre el aborto era similar a la de ella.

Durante la campaña de este otoño, Musk sostuvo que el aborto era permisible antes del punto de “viabilidad fetal”.

“No hay una respuesta a esta pregunta que no ofenda a algunas personas”, dijo en una de sus intervenciones. “Mi opinión es que, si un bebé puede sobrevivir fuera del útero, no puede ser abortado. No puede serlo. Si un bebé puede sobrevivir fuera del útero, si está lo suficientemente avanzado en la gestación como para sobrevivir fuera del útero, en ese momento no es un aborto, es un asesinato”.

Musk, que al parecer no practica ninguna religión en particular pero afirma creer en las enseñanzas de Cristo, tiene 12 hijos con tres mujeres diferentes y estuvo casado con dos de ellas. Ha bromeado con frecuencia diciendo que está haciendo su parte para resolver la crisis de subpoblación.

Para Charles Camosy, profesor de humanidades médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Creighton, la situación es un recordatorio importante para que los católicos provida se mantengan firmes en su postura sobre la vida a pesar de estar de acuerdo con la administración entrante en otras áreas.

“Debemos estar en guardia para no convertir la consecución de nuestros objetivos a través de la política secular en una especie de ídolo que nos empuje a capitular o a mirar para otro lado en cuestiones fundamentales de fe y moral”, dijo al Register. “Tenemos que ser lo más firmes que podamos en la defensa de la verdad y la resistencia a la idolatría política, pero debemos hacerlo de una manera que cree una oportunidad razonable para el diálogo y el compromiso con aquellos a quienes esperamos cambiar de opinión y de corazón y convertirse en defensores de los más vulnerables”.

Otra moraleja polémica que ha involucrado a Musk ha sido su papel en el inicio de la era del transhumanismo, la creencia de que los humanos pueden evolucionar más allá de su estado físico y mental actual a través de la ciencia y la tecnología, a través de su empresa Neuralink. A principios de 2024, Neuralink se convirtió en la primera empresa en implantar un chip cerebral en un paciente humano, lo que le permitió mover el cursor de un ordenador utilizando únicamente sus pensamientos.

Si bien el desarrollo es motivo de entusiasmo en relación con los beneficios para la salud que aporta esta nueva tecnología, existen preocupaciones sobre sus implicaciones morales. Esta difuminación de lo natural y lo artificial conlleva numerosas incógnitas y tiene el potencial de exacerbar la desigualdad humana al crear una nueva élite de humanos “avanzados” y una subclase “no avanzada”.

Menos que caritativo

Si bien Musk ha realizado varias contribuciones caritativas sustanciales a lo largo de los años, The New York Times informó el jueves que su fundación no donó la cantidad mínima por tercer año consecutivo.

Las declaraciones de impuestos mostraron que la Fundación Musk, que supervisa las donaciones caritativas del CEO de Tesla y SpaceX, se quedó 421 millones de dólares por debajo del monto mínimo de donación en 2023. Si no logra donar esa cantidad antes de fin de año, la fundación tendrá que pagar una multa del IRS. Según la ley, las fundaciones privadas deben donar el 5% de sus activos cada año. Esto se hace para garantizar que las fundaciones benéficas ayuden al público y no sólo reciban los beneficios fiscales que se les otorgan.

La Iglesia Católica enfatiza la responsabilidad de los ricos de dar su exceso a los pobres.

“La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros”, escribió el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium.

“‘Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí’ (Mt 25,40). Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: ‘Con la medida con que midáis, se os medirá’ (Mt 7,2)”.

Si bien el compromiso de Musk con las donaciones caritativas es cuestionable, no ha dudado en ofrecer sus talentos para el bien público.

La semana pasada, Musk compartió su título preferido en el nuevo gobierno.

“Mi título preferido en la nueva administración es el de consultor voluntario de TI”, publicó en X. “Es necesario arreglar la infraestructura de TI para que el gobierno funcione. Esto es un trabajo pesado y no es nada glorioso, pero no podemos hacer que el gobierno sea eficiente y solucionar el déficit si las computadoras no funcionan”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.