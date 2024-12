En un mundo donde domina la comunicación rápida, llegar con el mensaje del Evangelio a grandes audiencias de jóvenes puede parecer un desafío grande, pero también es una oportunidad para compartir la fe de manera creativa, sincera y eficaz.

El P. Juan Carlos Vásconez, conocido por sus iniciativas digitales como “Hablar con Jesús” y dictar charlas a jóvenes; y Carlos Santos, académico y evangelizador digital; compartieron con ACI Prensa algunos tips prácticos para quienes buscan transmitir el mensaje de Cristo en eventos presenciales.

A continuación, presentamos siete consejos clave para evangelizadores católicos.

1. Captura la atención desde el inicio

“Hablar durante 40 minutos frente a una multitud de adolescentes es un desafío de múltiples capas. No basta con pararse y compartir un mensaje; hay que captar su atención desde el primer momento e intentar mantenerla viva hasta el final”, compartió el P. Vásconez, quien es conocido por sacar adelante varios proyectos digitales como “ Hablar con Jesús ”.

Esta reflexión la compartió con ACI Prensa tras participar el último fin de semana en dos festivales locales de la juventud en Ecuador: en la ciudad de Milagro, Diócesis de San Jacinto, que reunió a unos 300 jóvenes; y en el Colegio Javier, en la Arquidiócesis de Guayaquil, donde participaron más de 2.000 personas.

2. Sé participativo y dinámico

Según el sacerdote, después de capturar la atención, se debe crear un ambiente participativo: “incluir preguntas, anécdotas, dinámicas. Pero hay algo más profundo que debemos buscar: tocar su corazón”. “El momento en que realmente logro conectar con ellos es cuando yo mismo me emociono con lo que estoy diciendo. Esa emoción genuina es contagiosa”, aseguró.

3. Normaliza la fe en la vida cotidiana

Carlos Santos, evangelizador digital y académico, resaltó la importancia de vivir y mostrar la fe como parte integral de nuestras vidas: “Hablar naturalmente de nuestras prácticas católicas puede generar momentos de reflexión en otros”.

“Esto no significa hacer proselitismo, sino compartir cómo nuestra fe influye en nuestra vida diaria, mostrando coherencia y autenticidad”, agregó.

4. Comparte testimonios personales

Según el P. Vásconez, las experiencias de vida son el mejor puente para que otros se identifiquen con el mensaje del Evangelio: “cuando comparto mis luchas y victorias personales, siento que las barreras se desmoronan”.

Por ejemplo, recuerda haber compartido recientemente una historia profundamente personal que aún pesa en su corazón. Durante una de sus conferencias, narró cómo intentó ayudar a una joven que luchaba contra una depresión profunda.

Mientras compartía esta experiencia, el P. Vásconez percibió algo diferente en el ambiente. Los rostros de los jóvenes estaban atentos, sus miradas fijas en él, como si cada palabra resonara profundamente en sus corazones. “Sabían que no era sólo una historia; era un pedazo de mi alma, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza tiene un lugar”, afirmó.

5. Ofrece un mensaje esperanzador

De acuerdo al presbítero ecuatoriano, evangelizar no es simplemente compartir información, sino hacerlo de una manera significativa. “Cada uno tiene su propio estilo, y no todos debemos comunicar de la misma manera. Lo esencial es que, sea cual sea el enfoque, el mensaje siempre transmita esperanza. Nuestros dones comunicativos deben estar al servicio del Evangelio, para que la riqueza y la belleza de la fe resplandezcan de manera atractiva”.

“Pero esa esperanza no se limita a esta vida. No se trata solo de que las cosas salgan bien aquí, de evitar el dolor o de vencer todas las batallas. La verdadera esperanza es la que se ancla en la eternidad, en la promesa de que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, Él nunca nos abandona”, agregó.

Asimismo, exhortó a evitar los mensajes superficiales durante las ponencia: “Como me dijo alguien alguna vez: la Iglesia no es la que mejor comunica, pero es la que comunica lo mejor. Esa verdad que transforma vidas es nuestro mayor tesoro, y nuestra responsabilidad es compartirla de forma que encienda el corazón de quienes nos escuchan”.

6. Utiliza referencias inspiradoras como los santos

Al referirse a sus participaciones en jornadas locales, el presbítero compartió: “Hablé de los santos, que hicieron de su vida un testimonio apasionante del amor de Dios, y subrayé cómo la Eucaristía fue el centro de sus vidas”.

Por ejemplo, Carlo Acutis es un modelo perfecto para el mundo digital: un joven que utilizó la tecnología para evangelizar mientras centraba su vida en la Eucaristía. “Por medio de este santo, buscaba comunicar que, cuanto más recibamos la Eucaristía, más nos haremos semejantes a Jesús”.

7. Nunca te desanimes: cada esfuerzo cuenta

“A mis colegas evangelizadores y comunicadores: no se desanimen. Cada esfuerzo cuenta. Hablar a los jóvenes puede ser complejo, pero es una misión profundamente gratificante”, continuó el presbítero.

Indicó que aunque la evangelización puede parecer frustrante cuando no ves resultados inmediatos, pero debemos “seguir sembrando con amor y valentía, confiando en que Dios hará crecer las semillas que plantamos”.

“Evangelizar a los jóvenes no es tarea fácil, pero es esencial. Cada mirada atenta, cada corazón que se abre al mensaje de Cristo, es una confirmación de que nuestro trabajo vale la pena. Sigamos adelante con esperanza, seguros de que Dios está con nosotros en este camino”, concluyó.