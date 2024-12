¿Está la Biblia, el libro más impreso de todos los tiempos, viviendo un momento de auge?

Como informó recientemente el Wall Street Journal, las ventas de la Biblia (en sus distintas ediciones) aumentaron un 22% en Estados Unidos hasta finales de octubre de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado, según el rastreador de libros Circana BookScan. Esto a pesar de que casi un tercio de los adultos estadounidenses se identifican como no afiliados a ninguna religión.

En contraste, las ventas de libros impresos en general aumentaron sólo un 1% durante el mismo período.

Los expertos citados por el WSJ atribuyeron el aumento en las ventas de la Biblia a los lectores que buscan consuelo y significado en medio de la creciente ansiedad e incertidumbre en la cultura; el surgimiento de nuevas versiones y formatos de la Biblia que atienden diversas preferencias; y campañas de marketing estratégico para llegar a nuevos públicos, como los jóvenes que quieren hacer suya su fe comprando su propia Biblia.

Varios editores católicos destacados dijeron a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que ellos también están aprovechando esta ola de aumento en las ventas de Biblias, y muchos atribuyen el aumento a un hambre espiritual entre los católicos de sumergirse en la Palabra de Dios por sí mismos.

Un “momento” bíblico en la cultura

Para Word on Fire, el apostolado católico de medios y publicaciones fundado por Mons. Robert Barron, Obispo de Winona-Rochester, Minnesota, el “auge de la Biblia” ha sido muy tangible.

Brandon Vogt, director editorial senior de Word on Fire y editor general de la serie Word on Fire Bible, dijo a CNA que el apostolado ha vendido más de medio millón de volúmenes de la Word on Fire Bible desde el lanzamiento del producto en 2020, superando con creces sus propias expectativas.

La Word on Fire Bible. Crédito: Cortesía de Word on Fire.

“Pedimos 50.000 ejemplares, lo que nos pareció mucho, y esperábamos que duraran al menos un año o dos. Sorprendentemente, agotamos los ejemplares en cuero en 24 horas y la mayoría de las ediciones de tapa dura y de bolsillo en pocas semanas. Las ventas no han disminuido desde entonces”, dijo Vogt.

Jon Bator, director senior de ventas y marketing de Word on Fire, agregó que el apostolado estaba “ciertamente sorprendido” por la popularidad de la serie y “desde entonces ha luchado para mantenerse al día con la demanda constante”, en parte porque el volumen encuadernado en cuero está impreso en Italia.

“La demanda mensual ha sido bastante constante, incluso con muy poco marketing y promoción”, dijo.

Bator dijo que el enfoque de Word on Fire para crear su Biblia fue “comenzar con la belleza”, lo que significa hacer de la Biblia en sí misma un objeto hermoso, teniendo mucho cuidado con las ilustraciones, la tipografía, la encuadernación y los materiales del volumen. Más allá de eso, el libro incluye comentarios de una amplia gama de voces, la más destacada de las cuales es la del propio Mons. Barron, quien es un predicador muy solicitado.

“Al destacar la belleza tanto en el diseño como en el contenido, está especialmente destinada a atraer a aquellos que, ya sea que lo sepan plenamente o no, buscan incansablemente al Señor”, agregó Bator.

Vogt dijo que cree que la Biblia está viviendo un “momento” cultural.

“Desde las conferencias bíblicas de Jordan Peterson sobre Génesis y Éxodo, que atrajeron millones de visitas en YouTube y agotaron las entradas en estadios de todo el país, hasta el podcast La Biblia en un año del P. Mike Schmitz, que durante un tiempo fue el podcast número uno del mundo, hasta los sermones semanales del obispo Barron en YouTube, que atraen a cientos de miles de espectadores cada domingo, estamos viendo la Biblia presentada de formas nuevas y emocionantes y la gente está respondiendo. La Word on Fire Bible ofrece otro ejemplo”, dijo Vogt.

“La gente se ha cansado del paradigma ‘tu verdad, mi verdad’ y tiene hambre de la verdad, lo que en parte explica por qué muchos están volviendo a este antiguo texto que afirma ser la misma Palabra de Dios, no sólo una palabra entre muchas”.

“Una revolución en la lectura de la Biblia por parte de los católicos”

Ignatius Press, que ha sido un nombre importante en la publicación de la Biblia católica durante décadas, anunció recientemente una nueva Biblia de estudio creada en conjunto con el Centro de Teología Bíblica St. Paul del profesor Scott Hahn, que ya está contribuyendo al auge actual de la Biblia.

La nueva Biblia de estudio católica de Ignatius incluye el texto completo de la Versión Estándar Revisada, Segunda Edición Católica de la Biblia, además de notas, mapas detallados, ensayos introductorios para cada libro y más de 17.000 notas a pie de página y miles de referencias cruzadas al Catecismo de la Iglesia Católica. Las notas tienen como objetivo aclarar el contexto histórico y cultural, explicar costumbres desconocidas e iluminar temas teológicos, enfatizando la interconexión del Antiguo y el Nuevo Testamento.

La portada de la Biblia de estudio católica de Ignatius. Crédito: Cortesía de Ignatius Press.

Mark Brumley, presidente de Ignatius Press, dijo a CNA que ve el reciente aumento en las ventas de Biblias como un reflejo de un creciente hambre de Dios y de guía espiritual en la sociedad. La nueva Biblia de estudio católica de Ignatius ya ha vendido alrededor de 40.000 copias, y se espera que se vendan al menos 20.000 más de la tirada actual, dijo.

Ignatius ya vende aproximadamente 100.000 copias de varias ediciones de su línea de Biblias Ignatius anualmente, y Brumley confirmó que la compañía ha visto un “aumento constante” en el interés y las ventas en los últimos años.

“No me sorprende que esto esté sucediendo. Veo señales de ello en mi propia parroquia católica y en diferentes lugares del país, de que los católicos están leyendo la Biblia”, dijo Brumley en respuesta a preguntas de CNA durante un evento de prensa el 2 de diciembre.

La Biblia es “un lugar al que acuden cada vez más católicos para entender lo que Dios ha dicho y hecho en la historia… No me sorprende que las ventas de Biblias estén aumentando. Creo que estamos en un punto en la Iglesia Católica en el que estamos viendo casi una revolución en la lectura de la Biblia por parte de los católicos”.

Brumley dijo a CNA que considera la Biblia de estudio católica de Ignatius como un recurso complementario en lugar de un reemplazo para otras Biblias. Expresó su entusiasmo por la amplia gama de Biblias católicas disponibles y reconoció las contribuciones de otras editoriales como Ascension Press y el Augustine Institute.

Dijo que espera que la nueva Biblia de Estudio Católica de Ignatius ayude a los católicos no sólo a leer la Biblia sino a comprenderla en su totalidad.

“Estamos permitiendo que los católicos tengan acceso a la Biblia y mejoren su capacidad de lectura de las Sagradas Escrituras, para que los maestros y profesores de la Biblia puedan venir y llevarlos a un nivel aún más alto… Me alegra que vayan a tener esta herramienta a su disposición para ayudarlos a profundizar y llegar a conocer a Jesús de manera más sólida”.

El “factor explosivo” de “La Biblia en un año”

A principios de 2021, el podcast Bible in a Year (La Biblia en un año), leído en su totalidad por el el P. Mike Schmitz, popular sacerdote de Minnesota, escaló las listas de podcasts y destronó a varios de los podcasts seculares más populares durante algunas semanas, llegando a ser descargado más de 500 millones de veces.

Jonathan Strate, director ejecutivo de Ascension, la editorial católica que produce el podcast, dijo a CNA que Bible in a Year (BIY) ha sido un “factor explosivo” que ha impulsado las ventas de Biblias de Ascension.

El P. Mike Schmitz es el presentador del podcast "La Biblia en un año", producido por Ascension. Cortesía de Ascension.

La Great Adventure Catholic Bible, que ya es un artículo popular y está formateada para leerse junto con BIY, permaneció agotada durante meses después del lanzamiento del podcast a principios de 2021.

Si bien no puede cuantificar si su propio auge en las ventas de Biblias contribuyó o no a la tendencia nacional, Strate dijo que la compañía “ciertamente espera que BIY haya sido un factor en este resurgimiento”.

“Hemos descubierto que BIY atrae a nuevos miembros de la audiencia y también invita a los miembros actuales a repetir el recorrido año tras año. Escuchamos a miembros de la audiencia que repiten BIY anualmente y encuentran nuevas ideas y significados cada año”, dijo a CNA, y agregó que Ascension recibe continuamente solicitudes de clientes para productos bíblicos adicionales a lo que ya ofrecen.

La Great Adventure Catholic Bible de Ascension. Crédito: Cortesía de Ascension.

Además de la Biblia misma, Ascension promueve su Sistema de Aprendizaje de Cronología Bíblica codificado por colores, creado por el erudito bíblico Jeff Cavins y diseñado para ayudar a las personas a comprender “cómo encaja el panorama general de la historia de la salvación”.

“Muchas personas han tenido dificultades para leer la Biblia durante años porque nunca les han enseñado que cuenta la historia de la salvación de la humanidad por parte de Dios desde el principio de los tiempos hasta ahora. Tener esta perspectiva, y el código de colores en cada página, les ayuda a hacer conexiones que nunca antes habían hecho. Entender lo que están leyendo les ayuda a enamorarse de las Escrituras y a querer volver a ellas una y otra vez”, dijo Strate.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.