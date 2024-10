La escritora católica española María Vallejo-Nágera ha escrito el primer tomo de La Biblia para zoquetes, un intento de acercar los textos sagrados a los cristianos de a pie “desde un punto de picardía y humor, pero con absoluto respeto y amor”.

Vallejo-Nágera parte de una experiencia personal reveladora. Hace 8 años se encontraba estudiando en la Universidad de Harvard, cuando cayó en la cuenta de su desconocimiento bíblico: “Me quedé de una pieza al ver que mis compañeros de clase (todos protestantes), se sabían la Biblia de memoria. Yo, muy católica y lo que usted quiera, pero no tenía ni idea. No me la había leído ni me habían fomentado su lectura”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Así, su última obra quiere responder al hecho de que a los fieles les asusta “la dificultad de su lectura y prefieren leer otras cosas más fáciles”, tal y como explica a ACI Prensa.

“Los curas, durante las últimas generaciones, no nos han explicado la Biblia, no nos la han hecho entender. En las parroquias no había clases de Biblia”, lamenta la escritora, que reconoce sin embargo que “ahora la cosa, gracias a Dios, está cambiando”.

“Nos hemos dormido en el tema de la lectura de la Biblia como unos zoquetes… ahora toca despertar”, resume.

Confirmarse sin haber leído la biblia es “absurdo” para la autora

Las más leídas 1 2 3 4 5

Para la escritora, quienes han recibido el don de la fe tienen “una inmensa responsabilidad”: presentar a Dios de forma sencilla “no con grandes vocabularios grandilocuentes y teologías enrevesadas” pues, a su juicio, el ciudadano de la calle “está harto de los eruditos a los que no entiende”.

La serie de libros que ahora comienza a publicar Vallejo-Nágera bajo el título genérico de La Biblia para zoquetes, cuyo primer tomo abarca desde Adán y Eva hasta Abrahám, “no es apta para niños. Es un libro para adultos o jóvenes zoquetes”, a partir de los 15 o 16 años, cuyo único requisito adicional es tener “ganas de entender los entresijos de la Biblia”.

En todo caso, subraya la autora, “que por favor no se confirme nadie sin haberse leído la Biblia primero. Es absurdo”.

Debido al tono humorístico de su obra, Vallejo-Nágera no deja pasar la oportunidad de realizar una advertencia: “Si hay algún teólogo rabioso que encuentra en mi libro una falta de respeto, es que es un pobre hombre. Aviso desde ya: el libro no es para teólogos sabios y engolados. Es para zoquetes bíblicos”.

¿Y quién es un “zoquete bíblico” para la autora? “Todo aquél que no la haya leído (independientemente de ser ateo o creyente budista o lo que quiera ser)", especifica a ACI Prensa.

Muchos teólogos “no han sabido abajarse al paleto espiritual católico”

En conversación con ACI Prensa, María Vallejo-Nágera reconoce ser también “un poco zoquete” en la fe: “Estoy aprendiendo desde hace 25 años, poco a poco, y cada vez me enamoro más de Dios, de mi Iglesia y de la Biblia”.

Sin embargo, denuncia que muchos teólogos y sacerdotes “me han enrevesado la información, no han sabido abajarse al paleto espiritual católico y sólo se escuchan a ellos mismos aburriendo a la masa”.

No obstante, añade, “también he conocido (no muchos) sacerdotes santos, verdaderos seguidores de Cristo que le reflejan por cada costado. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos y los bendigo un millón de veces”.

¿Quién es María Vallejo-Nágera?

Nacida en Madrid en 1964, María Vallejo-Nágera es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. En 2017 viajó a la Universidad de Harvard, donde cursó Estudios Bíblicos Avanzados. Además, es especialista en Espiritualidad Bíblica por la Universidad Pontificia Comillas.

Desde su conversión tras una visita a Medjugorje en el año 2000 invitada por dos amigas anglicanas, experimentó una conversión que se ha visto reflejado en muchas de sus 15 obras, algunas de las cuales han sido traducidas al inglés, francés, portugués y polaco.

Está casada, vive en Madrid y es madre de tres hijos y abuela de 6 nietos.