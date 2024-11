A algunos les sorprenderá saber que la labor religiosa lleva a una mayor realización personal que cualquier otra profesión, pero no así Mons. Stephen Rossetti.

“La felicidad sacerdotal es uno de los grandes secretos de nuestro tiempo”, dijo Mons. Rossetti, sacerdote y profesor asociado de investigación en la Universidad Católica de América. “Y me alegra que esté saliendo a la luz”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La semana pasada, una columna en el Washington Post llevó a una audiencia secular la noticia de la felicidad entre los trabajadores religiosos. Citando estudios de la Oficina del Censo y de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se concluyó que el trabajo religioso provoca una mayor sensación de satisfacción que cualquier otra profesión.

“Es contradictorio”, dijo Mons. Rossetti, quien ha escrito numerosos libros sobre el tema en los últimos 20 años. “Todo el mundo dice que los sacerdotes son infelices, pero no lo son. Están estresados, están bajo presión, pero esos no son los factores subyacentes que promueven la felicidad”.

El artículo del Post se basó en las respuestas de los trabajadores a declaraciones destinadas a medir la realización profesional, como “Estoy orgulloso de trabajar para mi empleador” y “Contribuyo a la comunidad a través de mi trabajo”. Los obreros que caían bajo la categoría de “clérigos” respondieron “totalmente de acuerdo” a estas preguntas más que cualquier otro tipo.

¿Qué hay detrás de la felicidad religiosa?

Las más leídas 1 2 3 4 5

Los hallazgos del artículo se hacen eco de otros estudios en los últimos años. Un estudio de 2014 realizado por la Oficina de Estadísticas Nacionales en el Reino Unido también encontró que los clérigos reportaron el mayor nivel de satisfacción laboral entre otras 274 ocupaciones.

Otras profesiones que proporcionan niveles elevados de satisfacción incluyen trabajos al aire libre, como la silvicultura y la construcción, y trabajadores de la educación. Mientras tanto, los trabajos de servicio de alimentos, los roles de conserjería y los desarrolladores de ingeniería y software informaron bajos niveles de felicidad en su trabajo.

Si bien la idea del “sacerdote feliz” puede parecer contradictoria para una cultura secular que prioriza el interés propio sobre el servicio, una inmersión más profunda en los datos de felicidad hace que parezca obvia. Según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales citada por el artículo, las “actividades religiosas” terminan en primer lugar entre todas las actividades en términos de felicidad y significado, mientras que las actividades de “cuidado personal” terminan en la parte inferior.

Pero para los católicos comprometidos, estadísticas como esta no son una sorpresa.

“¿Qué es lo que hace que una vida sea feliz? ¿Cuáles son los factores subyacentes?”, preguntó Mons. Rossetti. “Las personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás tienden a ser más felices. Las personas que se entregan a los demás descubren que no sólo ayudan a los demás, sino que los ayudan a ellos mismos. Lo que pasa con la felicidad es que es esquiva. Si intentas ser feliz, si intentas alcanzarla por ti mismo, fracasas. Pero cuando buscas el bienestar de los demás, descubres, irónicamente, que también te ayuda a ti”.

Mons. Rossetti citó otros factores conocidos por fomentar la felicidad personal, todos los cuales son abundantes en la vida religiosa: tener amigos sólidos, tener una rica vida espiritual, gustar de lo que haces por trabajo y ser parte de una comunidad. Estos marcadores de realización personal han disminuido desde la pandemia de COVID-19, lo que explica la moral en descenso entre la población en general.

“He realizado varios estudios que demuestran que los índices de felicidad y moral están aumentando entre los sacerdotes”, dijo al National Catholic Register. “A los sacerdotes les gusta ser sacerdotes. Más del 90% dice que les gusta y que lo elegirían nuevamente”.

Un estudio de 2022 realizado por The Catholic Project también descubrió que los sacerdotes experimentaban altos niveles de bienestar, a pesar de que algunos luchaban contra el agotamiento.

“No hay mayor felicidad”

La Hermana Carolyn Martin, coordinadora de vocaciones de las Hermanitas de los Pobres, cree que hay más en juego que los factores sociológicos.

“Creo que es porque nuestro trabajo, independientemente del ministerio, está específicamente conectado con valores eternos”, dijo. “Nuestro empleador es Dios mismo. Y lo que estamos haciendo está arraigado en Él y conectado con valores eternos. Eso es lo que realmente nos hace felices: ser parte de la obra de Su Reino”.

El dicho popular “haz lo que amas y no trabajarás un día en tu vida” parece particularmente adecuado para los religiosos. Las estadísticas disponibles lo confirman. Además de la conclusión de que las “actividades religiosas” brindan más satisfacción que cualquier otro tipo, la Oficina de Estadísticas Laborales también encuentra que un “lugar de culto” es más probable que brinde felicidad y significado que cualquier otro lugar, incluida la propia casa, el aire libre y los restaurantes o gimnasios.

“Mi trabajo diario es tan alegre que me resulta problemático incluso llamarlo trabajo”, dijo Martin. “Es profundamente significativo. No es sólo servicio social. No es sólo lo que estoy llamada a hacer con el trabajo de mis manos, sino que es lo que estoy llamada a ser, que es un testimonio de la esperanza y la alegría que la gente está buscando y sus corazones están anhelando”.

El día de “trabajo” promedio de Martin es altamente estructurado y está lleno de tareas desafiantes que incluyen el cuidado de los ancianos y enfermos, así como tiempo comunitario y oración silenciosa. Que tal forma de vida traiga niveles elevados de felicidad parece curioso para la mente secular moderna, que valora la riqueza material, la libertad de responsabilidad y la autonomía individual.

Pero para Martin y sus compañeras, es la receta perfecta para la satisfacción.

“Nada puede darnos más consuelo que en cada momento del día habernos dado a nosotras mismas”, dijo. “Estar fatigadA porque has derramado toda tu energía y todas tus fuerzas por Dios y sus pobres, no hay mayor felicidad”.

“Me encanta irme a la cama, cansada”, agregó. “Eso me hace feliz”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.