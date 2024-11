La Fiscalía General de Colombia dio luz verde a la investigación sobre la denuncia contra el sacerdote jesuita Francisco De Roux por supuesto encubrimiento de abusos sexuales cuando era provincial de la Compañía de Jesús en 2014, según informaciones de medios locales.

La denuncia se hizo pública a fines de octubre por parte de Luis Fernando Llano Narváez, quien en mayo de 2014 informó al P. De Roux de los abusos que él y sus siete hermanas sufrieron entre 1976 y 1979 por parte del sacerdote Darío Chavarriaga.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Ese año, el P. Chavarriaga era director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé, ubicado en el centro histórico de Bogotá y donde Luis Fernando Llano estudiaba gracias a una beca.

De acuerdo al denunciante, recibió la beca por la mala situación económica en su hogar, y eso fue utilizado por el P. Chavarriaga para ganarse la confianza de la familia.

El P. Francisco De Roux —quien entre 2017 y 2022 presidió la Comisión de la Verdad en Colombia— ha asegurado que en junio de 2014 se reunió con Chavarriaga, quien aceptó haber cometido los abusos sexuales y fue retirado del cargo que ejercía.

Asimismo, dijo que lo recluyó “en la Enfermería, que es a donde van los padres jesuitas en estado terminal”. El 9 de septiembre de 2015, el P. Chavarriaga falleció a causa de un cáncer.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según el P. De Roux, no presentó el caso a la Fiscalía porque el derecho canónico no lo obligaba y porque las víctimas —con excepción de una de las hermanas— estuvieron satisfechas con la investigación y con las medidas impuestas.

“Hice una consulta a los abogados y el criterio que recibí fue que la acción penal por tiempo ya había prescrito. Hoy, como ustedes saben, esto es absolutamente imprescriptible con la evolución de la normatividad”, dijo.

Para 2014, cuando el P. De Roux fue informado de los abusos, el artículo 83 del Código Penal señalaba que para los delitos sexuales “cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad”.

Esto fue modificado con la Ley 2081 de 2021, que estableció que estos delitos son imprescriptibles.

De acuerdo a Luis Fernando Llano, él y sus hermanas tenían entre 6 y 16 años cuando fueron víctimas de los abusos.

En sus declaraciones a los medios, el P. De Roux aseguró que aplicó “todos los instrumentos que estaban en mis manos. No manipulé a Luis Fernando ni a sus hermanas para propiciar su silencio. Pero si me preguntan hoy qué hubiera hecho, repetiría el proceso del Código Canónico, porque es muy riguroso, pero una vez establecido el final, me hubiera presentado con eso en la Fiscalía”.

Sin embargo, en un video publicado este jueves por Noticias Caracol, los hermanos Llano señalan que la explicación del P. De Roux no es suficiente y que lo que hizo no fue acertado.

"Tiene que haber un momento en que una persona comete un delito y no puede morir impune y los que conocieron de los hechos, callados (…). No podemos esperar otros 40 años, cuando ya no vamos a estar nosotros, para que cosas como estas sigan pasando y haya ese manto de impunidad", afirmó Luis Fernando Llano.

ACI Prensa se puso en contacto por correo electrónico con la Compañía de Jesús en Colombia para obtener declaraciones, sin recibir respuesta hasta el momento.

Por su parte, el abogado defensor del sacerdote jesuita, Juan David Riveros Barragán, informó que el 8 de noviembre solicitó a la Fiscalía que el P. De Roux “fuera escuchado en diligencia de interrogatorio”.

Indicó que el objetivo es que “a la mayor brevedad (el sacerdote) clarificara cualquier inquietud que pudiera existir sobre la conducta que desplegó como provincial de la Compañía de Jesús en el marco del caso denunciado por la familia Llano”.

“Estamos atentos a que la Fiscalía defina la fecha para realizar la diligencia mencionada pues hasta la fecha de hoy no se nos ha notificado la misma”, señaló en su comunicado publicado el 21 de noviembre.

La denuncia contra el P. De Roux por presunto encubrimiento de abusos no es la primera que implica a la Compañía de Jesús en Latinoamérica.

El caso más sonado ha tenido lugar en Bolivia, donde los jesuitas han solicitado perdón por no haber actuado correctamente ante las denuncias de abusos del P. Luis María Roma, quien falleció en el 2019.

En un comunicado el 16 de junio de 2024, la Compañía de Jesús en Bolivia reconoció “con profundo pesar que las actuaciones de quienes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes y actuar en favor de las víctimas fueron negligentes, indolentes y nefastas”.