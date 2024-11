Cercanos al Adviento 2024, compartimos algunos detalles importantes sobre las celebraciones que se dan en este tiempo de preparación para la Navidad, así como las lecturas y oraciones para los 4 domingos rumbo al Jubileo 2025.

1. Primer Domingo de Adviento

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Con el primer domingo de Adviento se inicia el nuevo Año litúrgico 2025, que en esta ocasión será de ciclo C y año impar .

Este 2024, el primer domingo es el 1 de diciembre. En la liturgia, se empieza a celebrar con las oraciones de las primeras vísperas, en el atardecer (aproximadamente 6 pm) del sábado 30 de noviembre.

El color de los ornamentos del sacerdote es el morado y se enciende la primera vela morada de la corona de adviento.

El Evangelio habla sobre la venida del Señor al final de los tiempos y se toma de Lucas 21, 25-28. 34-36:

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad.

Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra.

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre.

En el subsidio eclesial “ Enséñanos a orar ”, para vivir el Año de la Oración 2024, se presentan 4 oraciones en preparación al Jubileo 2025, y que se puede rezar una para cada domingo de Adviento. La primera es la oración de intercesión:

“Oh Padre, en tu misericordia, escucha las súplicas de tus hijos. En el camino que nos lleva al Jubileo del 2025, renueva nuestra fe y acrecienta en nosotros la esperanza y la caridad, ayudándonos a ser testigos de tu amor en el mundo”. Amén.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El martes 3 de diciembre se conmemora a San Francisco Javier, patrono de las misiones, y el sábado 7 a San Ambrosio, Doctor de la Iglesia. Ambos días el color de los ornamentos es blanco.

El viernes 6 se recuerda a San Nicolás de Bari , patrono de los niños y el verdadero papa noel.

2. Segundo Domingo de Adviento

El segundo domingo de Adviento es el 8 de diciembre, el color de los ornamentos del sacerdote sigue siendo el morado y se enciende la segunda vela morada de la corona de adviento.

El Evangelio trata sobre San Juan Bautista, quien empieza a llamar a la conversión, y se toma de Lucas 3, 1-6:

En el año décimoquinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías.

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías:

Ha resonado una voz en el desierto:

Preparen el camino del Señor,

hagan rectos sus senderos.

Todo valle será rellenado,

toda montaña y colina, rebajada;

lo tortuoso se hará derecho,

los caminos ásperos serán allanados

y todos los hombres verán la salvación de Dios.

La plegaria para este domingo, en preparación hacia el Jubileo 2025, se titula oración de alabanza:

“Te alabamos, Señor, por tu infinita bondad. En el Jubileo que nos espera, abre nuestros ojos a la belleza de tu creación, para que nuestros corazones puedan gozar en la admiración por la grandeza de tus obras”. Amén.

La solemnidad de la Inmaculada Concepción, que tradicionalmente es cada 8 de diciembre, pasa al lunes 9. Los ornamentos del sacerdote son de color blanco, símbolo de alegría, y se puede cantar el Gloria.

El jueves 12 es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América. El color de los ornamentos también es blanco y se entona el Gloria.

El viernes 13 se conmemora a la mártir Santa Lucía, patrona de la vista. El color de los ornamentos es rojo, símbolo de sacrificio.

El sábado 14 se conmemora al gran San Juan de la Cruz, Doctor de la Iglesia. El color de los ornamentos es blanco.

Los domingos de Adviento 2024. Crédito: ACI Prensa - EWTN

3. Tercer Domingo de Adviento

El tercer domingo de Adviento es el 15 de diciembre y es llamado Domingo de Gaudete, palabra en latín que significa “alégrense”. Los sacerdotes pueden usar la casulla de color rosa, símbolo de alegría porque ya se acerca la Navidad.

Se enciende la vela rosada en la corona de adviento.

En el Evangelio, San Juan Bautista da pautas de cómo cambiar de vida y anuncia la presencia del Señor. El pasaje bíblico se toma de Lucas 3, 10-18:

En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: “¿Qué debemos hacer?” Él contestó: “Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo”.

También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: “Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros?” Él les decía: “No cobren más de lo establecido”. Unos soldados le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?” Él les dijo: “No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario”.

Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja; guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue”.

Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva.

La tercera plegaria propuesta como preparación hacia el jubileo, y que se puede rezar en este domingo, se titula oración de agradecimiento:

“Te agradecemos, oh Dios, por todos los bienes y dones recibidos. En este tiempo de preparación al Jubileo, enséñanos a reconocer tu mano en todo momento de nuestra vida, acogiendo cada día como un don de tu amor y de tu misericordia”. Amén.

El lunes 16 culmina la llamada primera parte del Adviento. El martes 17 inicia la segunda parte con prácticamente la última semana de preparación hacia la Navidad. En el Evangelio, tomado de Mateo o de Lucas, se leen los acontecimientos previos al nacimiento del Señor.

4. Cuarto Domingo de Adviento

El cuarto domingo es el 22 de diciembre. El color de los ornamentos es morado y se enciende la última vela de la corona de Adviento.

En el Evangelio según San Lucas 1, 39-45 se narra la visita de la Santísima Virgen María a su prima Isabel con el Divino Niño en su vientre.

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor.

La última plegaria propuesta como preparación para el Jubileo 2025, y que se puede rezar este domingo, se llama oración de petición.

"Señor, fuente de toda sabiduría, guíanos durante este Año dedicado a la Oración en el camino que nos llevará a celebrar el próximo Jubileo. Dónanos corazones abiertos y mentes iluminadas para comprender y vivir plenamente los dones de la misericordia y del perdón”. Amén.

Finalmente, en el atardecer del martes 24 de diciembre concluirá el Adviento y también el Año de la Oración. Con las plegarias de las primeras vísperas se comenzará el tiempo de Navidad y por la noche se abrirá oficialmente el Año Jubilar 2025 en el Vaticano.