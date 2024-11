El Ministerio Católico Orando por Nuestros Hijos (MOPNH) surgió hace 17 años en una iglesia en Miami y ahora está presente en otros lugares de Estados Unidos y en otros países como México, Colombia y Perú, rezando por los propios hijos y también por aquellos que no tienen quien rece por ellos.

“Es importante que los padres primero reconozcan que esos hijos son un regalo de Dios, y qué gran misión de los padres presentar esos hijos a Dios para que el Señor también los ayude en sus caminos”, dijo a EWTN Noticias el P. Duvan Bermúdez, director de la pastoral hispana de la Diócesis de Palm Beach, Florida (Estados Unidos).

El también director espiritual del ministerio de oración destacó asimismo que ante estos “tiempos difíciles necesitamos padres doblando rodillas, orando por sus hijos, sabiendo que María presenta esa oración a Jesús. Oramos también por tantos que no tienen quién ore por ellos”.

Maritza Monroe, quien fundó el ministerio de oración hace 17 años en la iglesia St. Andree en Coral Springs en Miami, recordó que inició este proyecto porque lo sintió como “un llamado en una Misa: de orar por los hijos de todos los presentes”. Compartió esa inquietud con otras personas del coro en el que participaba y dos meses después comenzó formalmente la misión del MOPNH.

La oración por los hijos que han fallecido

En este mes de noviembre, la intención de oración del Papa Francisco es rezar por los padres que lloran la muerte de un hijo. Si bien el Ministerio Orando por Nuestros Hijos no tiene un acompañamiento específico para estas personas, sí los anima a rezar el Santo Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia por los que ya han partido al encuentro del Señor.

Maritza explicó al respecto que “hace unos meses hicimos una oración hermosa Señor que mis hijos sean buenos” en la que piden concretamente por “aquellos hijos que partieron a tu encuentro, Señor abrázalos con amor y limpia sus almas, y que sus oraciones nos ayuden, a nosotros los padres, a ser buenos”.

El P. Bermúdez destacó sobre el tema que cuando se reúnen a rezar el Rosario, “a veces también se tiene la exposición al Santísimo y se llevan peticiones y ahí también se ponen los nombres de esos hijos que han fallecido. Entonces oramos, ante el Señor y con María, por ellos y por quienes nos siguen acompañando”.

Una oración que convierte a la familia

El Ministerio Orando por Nuestros Hijos está también presente en Texas, California, Los Ángeles y Pensacola, y en países como Canadá, España, República Dominicana, Panamá, Perú, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, México y Colombia.

Tras resaltar que siempre es un aliciente ver a padres, madres, abuelos y tíos rezar por los propios hijos y los de otros, Maritza resalta que lo mejor que ha visto en estos años es la conversión de las personas que rezan por esta intención.

“Lo más hermoso que he visto es la conversión de los padres que antes no oraban o que se quedaban con una carga, con una mochila de dolor cuando veían a los hijos enfermos o en caminos equivocados: asustados, preocupados. Esos padres que no oraban, ahora oran, dejan esa mochila ahí, a los pies del Señor”.

Ahora que estos padres rezan, continuó Maritza, “los hijos los ven orar y eso ayuda a la conversión de toda la familia”.

Para conocer más del Ministerio Orando por Nuestros Hijos puede ingresar a este enlace.