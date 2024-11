Una tradicional fiesta de quinceañera —la celebración de los quince años de una joven hispana— incluye no sólo un hermoso vestido de gala y una fiesta vibrante, sino también una Misa de celebración y acción de gracias.

Ahora, como preparación para su fiesta de quince años, una joven también puede optar por tomar clases con el programa Quinceañera Created for God: Creada para Dios. El curso es un programa de formación bilingüe de ocho semanas dirigido por parroquias locales y diseñado para preparar a las jóvenes para sus quince años formándolas para que comprendan su feminidad desde una perspectiva católica.

Los asistentes desafiaron el clima nevado de Colorado el 7 de noviembre para celebrar el lanzamiento de Creada para Dios en el St. Stephen's Hall de la iglesia católica Most Precious Blood, en Denver, Colorado (Estados Unidos). El grupo también incluyó participantes de la Diócesis de Cheyenne, Wyoming. El Obispo Auxiliar de Denver, Mons. Jorge Rodríguez, dirigió la reunión con una oración bilingüe para abrir el evento.

Endow, que desarrolla materiales para grupos juveniles católicos y otros materiales de formación, se centra en la identidad de las mujeres basándose en las enseñanzas de la Iglesia, como la Carta a las Mujeres de San Juan Pablo II, de 1995. Endow (Educando sobre la Naturaleza y la Dignidad de la Mujer) ayuda a facilitar grupos pequeños a través de sus programas para estudiantes de secundaria y preparatoria, así como para adultos.

La más reciente adición a sus programas, el Quinceañera Formation Program (Programa de formación para quinceañeras), es administrado por su grupo de extensión en español, Magnifica.

Annette Bergeon, CEO de Endow, dijo que espera que cuando las familias vayan a la iglesia a pedir una Misa de “quinceañera”, espera que las parroquias puedan ofrecerles el Quinceañera Formation Program.

Annette Bergeon, CEO de Endow, habla en el evento de lanzamiento. Crédito: Kate Quiñones / CNA.

“Es una oportunidad real porque ya sabemos lo difícil que es evangelizar en nuestra cultura actual. Tenemos que salir a la calle”, dijo Bergeon a CNA, agencia en inglés de EWTN News. “Tenemos que tratar de convencer a la gente de que la Iglesia tiene algo valioso que decirles. En este caso, ellos vienen a nosotros, así que tenemos esta oportunidad increíble de hablar a sus corazones y a sus vidas”.

Llenando un vacío de formación

Janeth Chávez, directora de Magnifica, señaló que “en todo Estados Unidos, las parroquias celebran miles de Misas y bendiciones de quinceañeras cada año”.

“Cuando una niña cumple 15 años, la mayoría de las familias hispanas se acercan a la Iglesia para pedir una Misa o bendición para dar gracias a Dios por la vida de su hija”, dijo a CNA. “Sin embargo, cuando regresan, a menudo reciben poca o ninguna formación en la fe”.

Bergeon añadió que las mujeres jóvenes de hoy se enfrentan a “una tremenda presión y tremendos desafíos”.

“Tres de los problemas clave que los investigadores han encontrado es que carecen de un sentido de propósito en su vida, carecen de tutoría adulta y carecen de amistades significativas reales”, explicó Bergeon. “Y este programa de formación, al reunirlos y darles la formación en la fe con un líder de grupo asignado a la parroquia, no sólo les da la formación en la fe y la oportunidad de construir amistades auténticas y verdaderas, sino que les da ese sentido de propósito en su vida”.

El programa fue una “creación” de Mons. Rodríguez, de la Arquidiócesis de Denver, dijo Bergeon.

Mons. Jorge Rodríguez, Obispo Auxiliar de Denver, habla en el evento de lanzamiento. Crédito: Kate Quiñones / CNA.

“Desde hace mucho tiempo, él quería un programa de formación para las quinceañeras porque muchas de ellas son culturalmente católicas, pero no practicantes”, dijo. “Es un evento que acerca a sus familias y a las jóvenes a la Iglesia, pero muchas veces, cuando vienen, [la parroquia] no tiene realmente ninguna formación en la fe para ellas. No tienen un programa sólido para ellas. Así que es más como un evento de un día”.

Bergeon espera que el programa cambie eso. Comenzó con grupos piloto en California, Colorado y Washington. Pero Chávez espera extenderlo a las diócesis de todo Estados Unidos ahora que el programa ha sido lanzado.

Mantener a Dios en el centro de la celebración

“El objetivo de este programa es ayudar a las chicas a encontrar el amor de Jesús y entender que fueron creadas para Dios”, explicó Chávez. “Su objetivo es ayudarlas a abrazar su identidad como hijas amadas de Dios, reconocer su dignidad y valor como mujeres, profundizar su fe y compartir sus dones y talentos con los demás. Anima a las quinceañeras a mantener a Dios en el centro de su celebración y a darle gracias por la vida y las familias que tienen”.

“Este programa es una forma de involucrarlas, involucrar a sus familias y enseñarles, darles una sólida formación en la fe, enseñando su dignidad como mujeres, especialmente al llegar a la mayoría de edad, y ayudarlas a comprender la belleza de la vocación femenina, que en nuestra cultura está muy bajo ataque”, agregó Bergeon.

Mons. Rodríguez dijo en una charla en el evento de lanzamiento que el programa de quinceañeras de Magnifica “nos está dando la clave, cómo llegar a la comunidad hispana, porque esto es algo que es muy hispano”.

“Lo primero que tengo que decir es que este programa funciona”, dijo Mons. Rodríguez. “Funciona”.

La feminidad desde una perspectiva católica

El programa profundiza en la cuestión de la feminidad desde una perspectiva católica.

“¿Qué significa ser mujer? Porque una mujer es un regalo de Dios”, dijo Mons. Rodríguez. “Lo leemos en las Escrituras. Es un regalo de Dios, y no sé si estamos apreciando a las mujeres como deberíamos”.

Cuando Ilyza Marripa pasó por el programa piloto de quinceañeras, dijo que aprendió “mucho sobre valorarme a mí misma”.

Ilyza Marripa (centro) compartió su experiencia como participante en el programa piloto de "Quinceañeras". Crédito: Kate Quiñones / CNA.

“Realmente me ayudó a reflexionar sobre mis amigos, mi familia, las personas con las que salía, las decisiones que estaba tomando, las decisiones que debería estar tomando, o simplemente reflexionar sobre las cosas que podría haber hecho mejor”, dijo María.

La estructura semanal del programa ayuda a las mujeres jóvenes, “creando una comunidad parroquial de apoyo donde las chicas pueden aprender, compartir y formar nuevas amistades”, señaló Chávez.

“Me di cuenta de que cuanto más asistían las chicas a las reuniones, más felices y comprometidas se volvían”, dijo Chávez. “Participaron en la lectura y el intercambio y aprendieron más sobre la tradición de la quinceañera y su fe católica. Muchos de ellos comenzaron a ir a Misa dominical con regularidad, hicieron nuevos amigos y querían involucrarse más en la parroquia o unirse al grupo de jóvenes”.

“Los padres dijeron que estaban aprendiendo de la experiencia de sus hijas, y las líderes del grupo dijeron que también estaban creciendo espiritualmente”, agregó Chávez.

Aline Cervantes, líder de grupo de un programa piloto de quinceañeras, dijo que el programa implica un aprendizaje de semana a semana basado en un libro que Endow elaboró y que “profundiza en lo que realmente es el genio femenino”.

“Cada semana [el programa] deja espacio para que las chicas realmente desarrollen una relación con el Señor. Pero no sólo eso, sino que realmente acepten esa feminidad que Él ha creado en ellas y se den cuenta de lo poderosas que son en Cristo”, dijo Cervantes.

El programa de clase "Quinceañera Created for God: Creada para Dios". Crédito: Migi Fabara / EWTN News.

“Creo que ha sido muy hermoso ver a muchas personas, especialmente a nuestra comunidad hispana, aprender realmente por qué estamos celebrando estas quinceañeras. Además de la fiesta, ¿quién eres como mujer? ¿A quién te está llamando Dios a ser como mujer?”, dijo. “Y ha sido muy hermoso verlas hacer eso”.

Cervantes dijo que vio cómo las jóvenes que asistían a clases se sentían más cómodas a lo largo del programa, especialmente a través de una oración que dicen todas las semanas: “Soy una hija de Dios”. Al comienzo del programa, Cervantes les dijo a las chicas que pusieran la oración en sus espejos.

“Realmente empiezan a creer eso”, dijo sobre la oración. “‘Eres una hija amada de Dios, y Él te creó para que fueras esta persona encantadora’. Y puedes ver que no sólo lo creen, lo entienden y se enamoran de eso y de sí mismas”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.