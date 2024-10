La productora católica Industrious Family Films ha lanzado el cortometraje Fabiola sobre la vida de la santa de los primeros siglos del cristianismo, con el objetivo de recaudar fondos para producir una película que tendrá 140 minutos de duración.

El corto muestra la escena que conduce al martirio de Santa Inés, patrona de las jóvenes, las novias y de la pureza, y está disponible en inglés, español, francés y urdu, un idioma mayoritariamente hablado en Pakistán e India.

La obra se basa en la novela titulada Fabiola or, the Church of the Catacombs (Fabiola, o La Iglesia de las catacumbas), escrita por el Cardenal Nicholas Wiseman (1802 – 1865), sobre la experiencia de los primeros cristianos y mártires.

“Fabiola es la historia de una noble romana pagana que, sin darse cuenta, se rodea de cristianos de todas las clases: esclavos, mendigos, pretorianos e incluso colegiales que defienden su fe ante la tortura y la muerte, desafiándola a elegir entre su existencia mimada y felizmente ignorante o la vida austera de los cristianos que admira”, señala una nota de prensa enviada a ACI Prensa.

El sitio web de la cinta, para cuya producción ya se puede colaborar, señala que “esta película será la quinta producción de la familia Bowen, que lleva haciendo películas en familia desde 2017. La hija mayor, Mary Beth, es la directora creativa y guionista de Fabiola. Ha dirigido películas desde que tenía dieciséis años”.

“Faustina, la segunda hija, es la directora de producción y guionista principal de Fabiola. Escribe guiones y entrena actores desde que tenía catorce años”, prosigue el sitio web.

Matt y Kathleen Bowen, los papás de la familia y productores de Fabiola comenzaron la empresa familiar en 2014, junto con Mary y Faustina.

El doblaje al español de Fabiola

El peruano Cristian García Zelada, premiado en el 2022 en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu en Roma, estuvo a cargo de la producción y edición del doblaje del corto al castellano.

“Agradezco a Dios y a Cristian García, que confió en mí para encargarme de la traducción del guión al español, la dirección del doblaje y el doblaje del personaje de Santa Inés en Fabiola”, dijo al respecto Cynthia Pérez Gonzáles, especialista en medios digitales para ACI Prensa y ACI África, agencias de EWTN News.

Pérez indicó asimismo que Leonela Alarcón y Josías Tineo doblaron al español las voces de Santa Fabiola y el soldado romano respectivamente, a quienes también agradeció por “enriquecer este trabajo con su talento y experiencia en la actuación”.

“Fue una experiencia muy divertida y emocionante a nivel creativo y personal, que me ha permitido potenciar aún más mis talentos y ponerlos al servicio de Dios. Espero que la historia toque el corazón de mucha gente y que la vida de los primeros cristianos nos ayude a buscar siempre la verdad y anhelar la santidad”, añadió.

Para más información y para colaborar en la realización de la cinta, puede ingresar a https://www.industriousfamily.com/fabiola.html