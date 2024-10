El expresidente Donald Trump dijo que considerará volver a implementar la prohibición de financiamiento de abortos con fondos de los contribuyentes en el extranjero, así como establecer exenciones religiosas para cualquier programa gubernamental que requiera cobertura de seguro médico para fertilización in vitro (FIV), durante una entrevista el 17 de octubre con Raymond Arroyo de EWTN.

El expresidente fue entrevistado en “The World Over with Raymond Arroyo” el jueves por la noche, antes de la cena anual Al Smith, organizada por la Arquidiócesis de Nueva York. Durante la entrevista, hizo un llamado directo a los votantes católicos, habló con cariño de la Iglesia y criticó a su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, por no asistir a la cena en persona.

Arroyo le hizo a Trump varias preguntas sobre el aborto y la fecundación in vitro, en particular si el expresidente restablecería la llamada “política de Ciudad de México”, que prohíbe que se otorguen fondos de impuestos a organizaciones que realizan abortos en el extranjero. La norma se implementó por primera vez durante la administración Reagan y ha sido la política de todos los presidentes Republicanos desde entonces, incluida la administración anterior de Trump.

“Vamos a darle a eso una mirada muy buena y seria”, dijo Trump sin comprometerse a volver a implementar la política.

Arroyo también presionó a Trump para que diera más detalles sobre un plan que anunció en agosto para imponer una regla en la que el gobierno o las compañías de seguros paguen por la fecundación in vitro. La Iglesia Católica se opone a la FIV porque separa la procreación del acto matrimonial y destruye millones de vidas humanas en etapa embrionaria.

Cuando se le preguntó si apoyaría una exención religiosa para aquellos que se oponen a la FIV, Trump dijo: “No me han preguntado eso, pero me parece una muy buena idea”.

“Es algo muy popular, pero ciertamente si hay un problema religioso, creo que la gente debería aceptarlo”, dijo el candidato presidencial republicano para 2024. "Realmente creo que deberían ser capaces de hacer eso. Pero eso lo analizaremos".

Trump dijo que la libertad religiosa es “una postura que he tomado desde el principio y la mantendré”. Contrastó su enfoque con el de su oponente, diciendo: “Yo represento realmente todo lo que ustedes representan y que la Iglesia representa. Y ella no. Es un tipo de persona muy diferente. Es marxista. Su padre era marxista y sigue siendo marxista. Y no les gusta mucho la religión”.

“Estoy totalmente a favor de la religión y también me gusta mucho la Iglesia Católica”, enfatizó, al tiempo que expresó su confianza en salir ganador para los votantes que apliquen la medida del “mal menor” que el Papa Francisco alentó el mes pasado a los votantes en las elecciones estadounidenses.

Trump criticó duramente a Harris por no asistir a la cena Al Smith, a la que los dos candidatos de los principales partidos han asistido durante los años de elecciones presidenciales durante casi cuatro décadas, diciendo que el evento está “honrando a la Iglesia Católica” y que él ha sido “un partidario desde hace mucho tiempo”.

“Me sorprende que no esté aquí”, dijo Trump. “Creo que es la primera en muchas, muchas décadas, de hecho, que se lo pierde como candidata. Siempre ha sido una tradición. Así que me alegra que los católicos vayan a votar por Trump ahora. Pero no, mire, tengo una relación especial con la Iglesia católica y creo que era muy importante estar aquí”.

Arroyo también preguntó por qué Trump pone frecuentemente el “Ave María” en sus actos y por sus recientes publicaciones en las redes sociales en honor a la Santísima Virgen y a San Miguel Arcángel. El expresidente dijo que esas publicaciones no reflejan un viaje espiritual, sino que simplemente piensa que son “muy hermosas”.

“Es simplemente hermoso para mí”, dijo Trump. “Quiero decir, miro todo, las palabras y las imágenes. Las imágenes son muy bonitas”.

Es probable que el voto católico del país sea competitivo en noviembre. Según una encuesta del Pew Research Center de septiembre, alrededor del 52% de los católicos apoyan a Trump y el 47% a Harris.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.