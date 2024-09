En un mitin de campaña en Michigan (Estados Unidos) el jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump anunció una nueva propuesta de política para que el gobierno pague por los servicios de fertilización in vitro (FIV).

“Bajo la administración de Trump, su gobierno pagará o su compañía de seguros estará obligada a pagar todos los costos asociados con el tratamiento de FIV”, anunció.

Trump afirmó que la razón de esta política era “porque queremos más bebés”.

“Estamos a favor de la familia; nadie ha dicho eso antes, pero los tratamientos de FIV son caros, es muy difícil para muchas personas hacerlo y conseguirlo, pero he estado a favor de la FIV desde el principio”.

Aunque Trump ha calificado su apoyo a la FIV como pro-niño y profamilia, el anuncio ha generado críticas de numerosos católicos provida.

Entonces, ¿qué es la FIV y pueden los católicos apoyar el gasto del gobierno en estos tratamientos?

¿Qué es la FIV?

La fecundación in vitro es un procedimiento médico que une espermatozoides y óvulos en un entorno de laboratorio para concebir un hijo fuera del acto sexual. Luego, el embrión vivo se implanta en el útero para que continúe desarrollándose hasta el nacimiento.

Según la Clínica Mayo, la FIV se utiliza normalmente como un “tratamiento para la infertilidad” que “también puede utilizarse para evitar la transmisión de problemas genéticos a los hijos”.

¿La FIV es provida?

Durante el proceso de FIV, se crean múltiples embriones humanos y luego se evalúan en un proceso de “clasificación” que determina su “calidad” celular.

Casi la mitad de los embriones humanos creados a través de la FIV son “descartados” durante el proceso, según el Center for Genetics and Society. Esto ha llevado a que millones de embriones humanos sean descartados, algo que a los ojos de la Iglesia Católica equivale al asesinato de millones de vidas inocentes.

Además, el uso de la FIV ha dado como resultado un excedente de aproximadamente 1 millón de embriones humanos que se mantienen congelados en laboratorios de todo Estados Unidos, donde a menudo se almacenan indefinidamente o se destruyen en la investigación científica embrionaria.

Si bien la Iglesia fomenta ciertos tratamientos de fertilidad para parejas que luchan por tener hijos, el uso de la FIV es contrario a las enseñanzas católicas.

El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2377 afirma que la FIV es “moralmente reprobable” porque separa el acto matrimonial de la procreación y establece “un dominio de la técnica” sobre la vida humana.

¿Qué dicen los católicos?

Michael Knowles, un destacado podcaster político y católico, reaccionó al anuncio de Trump cuestionando por qué el expresidente “impondría una perspectiva radical a la que se oponen los grupos religiosos más grandes del país”.

“Los dos grupos religiosos más grandes en los Estados Unidos, los católicos y los bautistas del sur, se oponen formalmente a la FIV”, dijo Knowles en una publicación de X. “Muchos otros estadounidenses también la rechazan como inmoral. Parece imprudente que una campaña política ordene que tantos posibles votantes apoyen algo que consideran gravemente malvado”.

Lila Rose, católica y presidenta del grupo provida Live Action, y en las últimas semanas una crítica abierta de algunas de las declaraciones más permisivas de Trump sobre el aborto, respondió al anuncio comparándolo con el mandato de anticonceptivos bajo la administración Obama.

“Trump acaba de anunciar que su administración pagará la FIV con dinero de los impuestos u obligará a todas las compañías de seguros a cubrirla”, dijo en X. “Sólo el 7% de los embriones creados a través de la FIV resultarán en un nacimiento vivo; el 93% restante se congela indefinidamente, sufre pérdidas del embarazo o se aborta. Más de 1 millón de embriones humanos ya están congelados a partir de estos procedimientos de FIV. ¿En qué se diferencia moralmente esto del mandato anticonceptivo de Obama?”.

Michael New, profesor de economía política especializado en temas de política social en la Universidad Católica de América, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que cree que la FIV “socava una cultura de vida” y que está “especialmente decepcionado con el hecho de que el presidente Trump se haya pronunciado a favor de usar el dinero de los contribuyentes para tratamientos de FIV”.

“Como alguien que cree en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la FIV, me doy cuenta de que muchos estadounidenses no comparten mi perspectiva”, admitió. “Sin embargo, simplemente me gustaría que el gobierno se mantuviera al margen de la FIV. Que no se destine dinero de los contribuyentes para la FIV. Y se respete los derechos de conciencia de los profesionales de la salud que no deseen participar en tratamientos de FIV”.

Aunque reconoció que Trump “ciertamente ha decepcionado a los provida en este ciclo electoral”, dijo que “todavía hay buenas razones para pensar que el presidente Trump sería mejor en temas de santidad de la vida que Kamala Harris”.

“Los nominados judiciales [de Trump] ciertamente serían mejores que los jueces nominados por Kamala Harris”, explicó New. “Los funcionarios designados por él para el poder ejecutivo serían más receptivos a las preocupaciones de los provida. Esto es importante teniendo en cuenta que a estos les gustaría que la FDA impusiera algunos límites al envío de medicamentos químicos para el aborto. Por último, a diferencia del presidente Biden, el presidente Trump tampoco utilizaría al Departamento de Justicia como arma para enjuiciar a los provida que participen en actos de desobediencia civil”.

Dicho esto, New dijo que “si los votantes provida preferirían apoyar a un candidato de un tercer partido que sea más fuerte en cuestiones de santidad de la vida, estaría justificado hacerlo”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.