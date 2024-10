En el marco de la campaña del Octubre Misionero, las Obras Misionales Pontificias de Venezuela (OMP) impulsan el Domingo Mundial de las Misiones (Domund) el 20 de octubre, con el objetivo de atender “las grandes necesidades” de los misioneros en las regiones más remotas del país.

El Domund es el día internacional en el que toda la Iglesia reza por sus misioneros y organiza una campaña de recolección de fondos para sostenerlos.

El P. Ricardo Guillén, director nacional de las OMP en Venezuela, indicó a ACI Prensa que el Domund ofrece la oportunidad a la Iglesia local de “conectar con la universalidad de la humanidad y de la Iglesia” y a sintonizarse con la acción de Dios a través de la labor de los misioneros en muchas localidades vulnerables.

“En Venezuela cada año va creciendo el entusiasmo en torno a la vivencia y celebración del Domund en parroquias y colegios católicos. Es una gracia que el Señor nos concede en medio de las dificultades y desafíos a los que se enfrenta el país”, afirmó el sacerdote.

“Poder orar por otros y colaborar con sus necesidades materiales, ayuda a nuestras comunidades cristianas a no mirarse solo así mismas para quedarse en el lamento de los propios pesares, sino por el contrario, a entender que no somos tan pobres, ni nuestros problemas son tan grandes, que no podamos ofrendar algo de los que somos y tenemos, para que otros puedan experimentar que no están solos en sus luchas por dignificar sus vidas y vivir la fe en Jesucristo”, añadió.

En Caracas, la Misa central del domingo será celebrada en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana Santa Ana a las 11.30 a.m. presidida por el Arzobispo de Caracas, Mons. Raúl Biord Castillo.

El P. Guillén está convencido de que “nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros”. De allí que el lema de la jornada del Domund 2024 sea Vayan en inviten a todos al banquete, una exhortación a incluir a todos y a “superar la polarización que vivimos”.

Para el director nacional de las OMP, “vivir y celebrar el Domund hoy en Venezuela comporta un compromiso para la Iglesia de propiciar la cultura del encuentro”.

Más apoyo pastoral para los territorios de misión venezolanos

Los vicariatos apostólicos en Venezuela, algunos de enorme extensión y sus localidades muy alejadas de las grandes ciudades, se encuentran en urgente necesidad de misioneros “de un gran temple y ardor apostólico” que retomen la obra de aquellos primeras congregaciones religiosas que hoy se han marchado del país por diversos motivos.

Las necesidades de sus habitantes, especialmente de los pueblos indígenas, son muchas a nivel espiritual. El P. Guillén asegura que desde las OMP se evalúan hoy “nuevos modos de presencia misionera” que permitan acompañar de manera eficiente y cercana a estas comunidades.

Sin embargo, el sacerdote no obvia las necesidades materiales de estos pueblos tan vulnerables. “Una de las mayores carencias es el escaso acceso a educación de calidad que tienen niños y jóvenes”, precisó.

“Los misioneros hacen todo lo que está a su alcance para seguir evangelizando a través de la educación, lo que es una tarea ardua, debido a las grandes distancias que necesitan recorrer por ríos y caminos, la carestía de los alimentos y la deserción escolar por falta de recursos. A esto se unen las deficiencias en el sistema de salud y la escasez de medicamentos”, agregó el director nacional de las OMP.

Por último, el P. Guillén considera que el resto de Venezuela puede aprender mucho de estos territorios, compartiendo su experiencia de “calidez y capacidad de acogida” en medio de sus comunidades.

“La sencillez en el trato, la capacidad de acoger a quien los visitan ofreciendo lo poco que tienen, son gestos que expresan la nobleza de nuestra gente siempre dispuesta a compartir”, afirmó.

“Esta vivencia de la fraternidad que supera el anonimato de las parroquias de las grandes ciudades, puede ser un testimonio aleccionador para el resto del país”, concluyó el sacerdote, invitando a todos los venezolanos a ser generosos el próximo 20 de octubre.