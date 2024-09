El instituto Word on Fire, fundado por el Obispo de Winona-Rochester, Mons. Robert Barron, lanzó un programa a principios de este mes diseñado para apoyar a los hombres jóvenes, en medio de una crisis nacional de salud mental en Estados Unidos.

En medio de una crisis de soledad y salud mental, especialmente para los hombres jóvenes, el ministerio “Redemption” (“Redención”) es un recurso para los hombres jóvenes que luchan contra la depresión, pensamientos suicidas u otros problemas de salud mental. Redemption también busca abordar “la crisis existencial de significado que se está apoderando de los jóvenes”, dijo Barron a Fox News Digital.

Cuando se le preguntó sobre la oportunidad del ministerio, el director ejecutivo de Word on Fire, el P. Steve Grunow, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News—: “Estudios alarmantes indican que un gran número de hombres en nuestra cultura están en crisis y que la ayuda y el apoyo específicos para sus necesidades y preocupaciones no son proporcionales a los problemas que enfrentan”.

Y añadió: “Creo que este acercamiento es de particular importancia ahora, no sólo porque hay una crisis real que está teniendo un impacto devastador en los hombres, sino también porque este tipo de trabajo es esencial para la misión de la Iglesia, en particular la misión de evangelización, que es, para mí, una misión de búsqueda y rescate”.

Salud mental y crisis de significado entre los hombres

Los hombres a menudo son infradiagnosticados por problemas de salud mental. Casi 1 de cada 10 hombres experimenta algún tipo de depresión y ansiedad, pero menos de la mitad busca tratamiento, según la Sociedad Americana de Ansiedad y Depresión (ADAA, por sus siglas en inglés).

Los hombres también mueren por suicidio a una tasa cuatro veces mayor que las mujeres, pero son diagnosticados con depresión y trastornos del estado de ánimo a tasas mucho más bajas, según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses (AAMC). Cuando buscan ayuda, los hombres tienen más probabilidades de recibir un diagnóstico insuficiente de depresión.

“Algunos indicadores de esta crisis son el número de niños y jóvenes que no logran prosperar en las escuelas y universidades, que sufren tasas elevadas de adicción, que carecen de mentores o amigos, y que van a la deriva sin sentido ni propósito para sus vidas”, continuó el P. Grunow. “Quizás lo más preocupante es que los hombres de entre 25 y 50 años representan el grupo más grande propenso a quitarse la vida”.

“Todo esto se ve agravado por la percepción de que los hombres son prescindibles, son ridiculizados por la cultura como tóxicos o bufones, y si se encuentran en crisis o en problemas, tienen pocos recursos u oportunidades disponibles para ayudarlos a enderezar sus vidas”, agregó el P. Grunow.

El programa Redemption busca ayudar a los hombres que luchan con problemas de salud mental y, al mismo tiempo, abordar la crisis cultural de significado. El programa tendrá reuniones semanales dirigidas por el instituto Word on Fire y los Frailes Franciscanos Capuchinos.

El programa contará con asesoramiento espiritual, así como reuniones virtuales y otros recursos digitales para hombres de todo el mundo.

El papel de Shia LaBeouf

Redemption se lanzó debido a una solicitud del actor Shia LaBeouf, quien se unió a la Iglesia Católica después de que su interpretación en pantalla del Padre Pío en una película de 2022 lo llevara a amar la fe católica.

“Shia Labeouf le preguntó al obispo Barron si Word on Fire podía proporcionar ayuda a los hombres que, como él, están solos y en crisis”, dijo el P. Grunow.

LaBeouf se había quedado con una comunidad monástica de frailes capuchinos para prepararse para el papel del Padre Pío, pero “encontró en los frailes capuchinos mentores y amigos que estaban dispuestos a dejarlo entrar en su comunidad a pesar del hecho de que estaba, en sus propias palabras, ‘en llamas, radiactivo’”, explicó el P. Grunow.

“[Labeouf] preguntó si el obispo Barron, a través de los auspicios de Word on Fire, podría facilitar, con la ayuda de los frailes capuchinos, un acercamiento a los hombres que estaban al límite y se habían quedado sin opciones”, explicó el P. Grunow. “La comunidad de la Redemption del instituto Word on Fire surgió de la petición de Shia y de la voluntad de los frailes capuchinos de ayudar”.

Soledad y cultura de la cancelación

El P. Grunow señaló que la cultura de la cancelación tiene un efecto “devastador” en los jóvenes.

“Me parece que existe el impacto devastador de una cultura que insiste en que todo está permitido, pero al mismo tiempo no se perdona nada”, señaló el P. Grunow. “El impacto de esto en los hombres ha sido particularmente devastador, ya que significa que no hay otra oportunidad. El resultado es que demasiados hombres se han convertido en parias o marginados, personas descartables que son el producto de una cultura descartable”.

Tener una comunidad religiosa y apoyo puede ser “muy importante” para una persona que se recupera de problemas de salud mental, según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

“Desde una perspectiva de salud pública, los líderes de las comunidades religiosas son guardianes o ‘socorristas’ cuando las personas y las familias enfrentan problemas de salud mental o consumo de sustancias”, se lee en una Guía de salud mental para líderes religiosos de la APA. “En ese papel, pueden ayudar a disipar los malentendidos, reducir el estigma asociado con las enfermedades mentales y su tratamiento, y facilitar el acceso al tratamiento para quienes lo necesitan”.

“Es espiritualmente decadente para los católicos hacer alarde de virtud respecto al ofrecimiento de misericordia y gracia inmerecidas de Cristo en lugar de practicarlo ofreciendo a los demás la misericordia y la gracia que nosotros mismos hemos recibido del Señor”, señaló el P. Grunow.

“La epidemia de soledad” ha golpeado duramente a los hombres. Un estudio de 2023 realizado por Equimundo encontró que dos tercios de los hombres encuestados dijeron que “nadie me conoce realmente”. Además, los círculos sociales de los hombres se están reduciendo, según un estudio del American Survey Center. El número de hombres que afirman no tener amigos cercanos se ha quintuplicado desde la década de 1990, y aunque más de la mitad de los hombres de la década de 1990 informaron tener al menos seis amigos cercanos, ese número se ha reducido a la mitad a partir de 2021.

“El obispo Barron ha dicho a menudo que la gracia y la misericordia crecen en proporción para nosotros en nuestra disposición a dar gracia y misericordia a los demás. Imitamos a Cristo cuando la gracia y la misericordia que damos se dan a aquellos que el mundo considera indignos del gesto”, dijo el P. Grunow.

“En medio de una cultura que ha facilitado la destrucción de tantas vidas con su brutal insistencia en que ‘todo está permitido, pero nada se perdona’, la Iglesia necesita ofrecer a los necesitados la gracia y la misericordia del perdón y otra oportunidad: la redención es posible, y no es sólo un premio para los perfectos, sino un don para todos”, dijo el P. Grunow.

