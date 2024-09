Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, está rompiendo con cuatro décadas de tradición política al no asistir a la Cena Al Smith, un evento benéfico de recaudación de fondos organizado por la Arquidiócesis de Nueva York.

El New York Post informó el sábado que Harris ha decidido no asistir al evento. Esta es la primera vez que un candidato presidencial rechaza una invitación a la cena desde que el entonces candidato demócrata Walter Mondale lo hizo en 1984.

El Cardenal neoyorquino Timothy Dolan, quien como arzobispo ha sido el anfitrión de la cena durante los últimos años, sentado entre los dos candidatos, respondió a la decisión diciendo a los periodistas que la arquidiócesis está “decepcionada”.

Según un video de la conferencia de prensa publicado en línea el lunes por el podcast de Dolan “The Good Newsroom”, el cardenal dijo que la arquidiócesis había estado “esperando darle a la vicepresidenta una bienvenida entusiasta”.

“No estamos acostumbrados a esto, no sabemos cómo manejarlo”, dijo, señalando que Mondale perdió 49 de los 50 estados después de rechazar la invitación de la arquidiócesis.

“No quiero decir que haya una conexión directa allí”, dijo sonriendo, “pero no estamos acostumbrados a esto y no nos vamos a rendir”.

Joseph Zwilling, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Nueva York, confirmó a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que el personal de Harris informó a la arquidiócesis el sábado que la vicepresidenta “no podía” asistir a la cena. El personal de Harris ha dicho que no asistirá a la cena para que pueda hacer campaña en estados clave en disputa, según el New York Post.

El expresidente Donald Trump, candidato presidencial Republicano, asistirá al evento de gala de 5.000 dólares por plato, que está programado para el 17 de octubre en la ciudad de Nueva York, dijo a CNA Karoline Leavitt, secretaria de prensa nacional de Trump para 2024.

Trump dijo en una publicación del lunes en Truth Social que la decisión de Harris de no asistir al evento es consistente con lo que llamó su “historial de acciones anticatólicas”.

“Es triste, pero no sorprendente, que Kamala haya decidido no asistir”, dijo Trump. “No sé qué tiene ella en contra de nuestros amigos católicos, pero debe ser mucho porque ciertamente no ha sido muy amable con ellos”.

Trump dijo que los católicos están “literalmente siendo perseguidos” por la administración Biden-Harris y que “cualquier católico que vote por la camarada Kamala Harris debería hacerse examinar la cabeza”.

La Cena Al Smith, celebrada por primera vez en 1946, fue nombrada en honor al primer católico que se postuló para presidente y recauda millones de dólares para Catholic Charities de la Arquidiócesis de Nueva York.

El evento ha contado con la participación de algunas de las figuras políticas y culturales más destacadas de los siglos XX y XXI. Desde que John F. Kennedy y Richard Nixon asistieron a la cena en 1960, ha sido una tradición que ambos candidatos presidenciales asistan e intercambien bromas alegres el uno sobre el otro.

En la cena de este año, el prominente comediante católico Jim Gaffigan será el maestro de ceremonias.

Según el Cardenal Dolan, la arquidiócesis no ha perdido la esperanza de que Harris asista. Dijo que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que representa a Nueva York, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, están “trabajando duro para convencerla de venir”.

“La senadora Schumer me dijo: ‘No creo que ella haya tomado la decisión; creo que sus programadores están diciendo que no puede asistir’”, dijo el purpurado. “Así que no nos vamos a rendir, esperamos que ella esté ahí. Es una gran noche y es una noche de diversión y amistad con un objetivo extraordinariamente noble”.

Bill Donohue, presidente de la Catholic League, un grupo católico nacional de derechos civiles, dijo a CNA que la decisión de Harris es “probablemente una buena decisión” dado el formato del evento.

“Se trata de un evento de alto perfil que cuenta con una amplia cobertura mediática y al que asisten personalidades de Nueva York de todos los ámbitos. Es un ambiente jovial en el que ambos candidatos tienen la oportunidad de ‘burlarse’ mutuamente. Supongo que la vicepresidenta Kamala Harris no está acostumbrada a un entorno así”, explicó Donohue.

“Su capacidad inferior a la media para pensar con rapidez seguramente debe haber sido un factor para que ella decidiera pasar”, dijo. “El evento habría jugado a favor de las fortalezas de Trump —es neoyorquino— y de las debilidades de ella”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.