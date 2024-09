El Papa Francisco afirmó que “el verdadero poder está en cuidar a los más débiles”, durante su reflexión previa al rezo del Ángelus este domingo 22 de septiembre en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Así lo indicó el Santo Padre al meditar sobre el Evangelio de hoy (Mc 9,30-37), en el que Jesús anuncia que será entregado y morirá, pero luego resucitará, y en el que los discípulos discuten quién era el más grande entre ellos.

Tras señalar que a la pregunta del Señor sobre aquello que hablaban los discípulos “callaron por vergüenza”, el Papa Francisco destacó el “contraste con las palabras del Señor. Mientras Jesús les confiaba a ellos el sentido de su propia vida, estos hablaban de poder. Y así ahora la vergüenza les cierra la boca, como antes el orgullo había cerrado su corazón”.

Jesús, prosiguió el Papa, les precisa que para ser el primero es necesario ser el último y servidor de todos: “¿Quieres ser grande? Hazte pequeño, ponte al servicio de todos”.

“Con una palabra tan sencilla como decisiva, Jesús renueva nuestro modo de vivir. Nos enseña que el verdadero poder no está en el dominio de los más fuertes, sino en el cuidado de los más débiles. El verdadero poder está en cuidar a los más débiles. Esto te hace grande”.

Francisco refirió luego que Jesús llama a un niño y les dice a sus discípulos que quien acoge a un pequeño lo acoge a Él.

“Nosotros, todos nosotros, estamos vivos porque hemos sido acogidos, pero el poder nos hace olvidar esta verdad: Tú estás vivo porque has sido acogido. Entonces nos convertimos en dominadores, no servidores, y los primeros que sufren son precisamente los últimos: los pequeños, los débiles, los pobres”, continuó el Papa Francisco.

“Hermanos y hermanas, ¡Cuántas personas, cuántas, sufren y mueren por las luchas de poder! Son vidas que el mundo rechaza, como rechazó a Jesús, esas que no entran allí y mueren”.

Ante esta realidad, el Santo Padre animó a preguntarse: “¿Sé reconocer el rostro de Jesús en los más pequeños? ¿Cuido del prójimo, sirviendo con generosidad? ¿Y agradezco a los que cuidan de mí? Recemos juntos a María, para estar como ella libres de la vanagloria y preparados para servir”.

Texto completo del Ángelus del Papa Francisco del domingo 22 de septiembre de 2024

Queridos hermanos y hermanas ¡Buen domingo!

Hoy el Evangelio de la liturgia (Mc 9,30-37) nos habla de Jesús, que anuncia lo que ocurrirá al final de su vida: «El Hijo del hombre –dice Jesús– va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará» (v. 31).

Pero los discípulos, mientras siguen al Maestro, tienen otra cosa en la cabeza y en los labios. Cuando Jesús les pregunta de qué estaban hablando, no responden. Prestemos atención a este silencio: los discípulos callan porque discutían sobre quién era el más grande (cf. v. 34). Callaron por vergüenza.

¡Qué contraste con las palabras del Señor! Mientras Jesús les confiaba a ellos el sentido de su propia vida, estos hablaban de poder. Y así ahora la vergüenza les cierra la boca, como antes el orgullo había cerrado su corazón.

Y, sin embargo, Jesús responde abiertamente a sus discursos susurrados a lo largo del camino: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (cf. v. 35). ¿Quieres ser grande? Hazte pequeño, ponte al servicio de todos.

Con una palabra tan sencilla como decisiva, Jesús renueva nuestro modo de vivir. Nos enseña que el verdadero poder no está en el dominio de los más fuertes, sino en el cuidado de los más débiles. El verdadero poder está en cuidar a los más débiles. Esto te hace grande.

He aquí por qué el Maestro en ese momento llama a un niño, lo coloca entre los discípulos y lo abraza diciendo: «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí» (v. 37). El niño no tiene poder: el niño tiene necesidad. Cuando cuidamos al hombre, reconocemos que el hombre siempre necesita vida.

Nosotros, todos nosotros, estamos vivos porque hemos sido acogidos, pero el poder nos hace olvidar esta verdad: Tú estás vivo porque has sido acogido. Entonces nos convertimos en dominadores, no servidores, y los primeros que sufren son precisamente los últimos: los pequeños, los débiles, los pobres.

Hermanos y hermanas, ¡Cuántas personas, cuántas, sufren y mueren por las luchas de poder! Son vidas que el mundo rechaza, como rechazó a Jesús, esas que no entran allí y mueren.

Cuando fue entregado en manos de los hombres, Él no encontró un abrazo, sino una cruz. Sin embargo, el Evangelio sigue siendo palabra viva y llena de esperanza: Aquel que fue rechazado resucitó, ¡es el Señor! Entonces, este bello domingo podemos preguntarnos: ¿Sé reconocer el rostro de Jesús en los más pequeños? ¿Cuido del prójimo, sirviendo con generosidad? ¿Y agradezco a los que cuidan de mí? Recemos juntos a María, para estar como ella libres de la vanagloria y preparados para servir.

Después del Ángelus

¡Queridos hermanos y hermanas!

He sabido con dolor que en Honduras ha sido asesinado Juan Antonio López, delegado de la Palabra de Dios, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Trujillo y miembro fundador de la pastoral de la ecología integral en Honduras.

Me uno al luto de aquella Iglesia y a la condena de toda forma de violencia. Estoy cercano a cuantos ven pisoteados sus propios derechos elementales y a quienes se esfuerzan por el bien común en respuesta al grito de los pobres y de la tierra.

Los saludo a ustedes, fieles de Roma y peregrinos de Italia y de tantos países. En particular ¡saludo a los ecuatorianos residentes en Roma que celebran a la Virgen del Cisne! Saludo a la coral “Teresa Enríquez de Torrijos” de Toledo, el grupo de familias y niños de Eslovaquia y a los fieles mexicanos.

Saludo a los participantes de la marcha de sensibilización sobre las condiciones de los presos. Debemos trabajar para que los reos estén en condiciones de dignidad. Cada uno puede equivocarse. Estar detenido sirve para retomar una vida honesta después.

Saludo a la delegación venida en ocasión de la Jornada de los enfermos de ataxia, y a la Asociación “La Palma” de Castagnola di Massa.

Hermanos y hermanas, seguimos rezando por la paz. Lamentablemente sobre los frentes de guerra la tensión es muy alta. Se escucha las voces de los pueblos que piden paz. No olvidemos a la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar, y tantos países que están en guerra. Rezamos por la paz.

Deseo a todos un buen domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y adiós!