Por primera vez en la historia, con la aprobación del Papa Francisco, un japonés y escultor es galardonado con el Premio Ratzinger.

Convertido al catolicismo durante su estancia en España

Su nombre es Etsurō Sotoo, nacido en 1953 en Fukuoka (Japón), y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Kioto.

En un inicio ejerció la docencia en las citadas ciudades japonesas, pero una visita a España cambió el rumbo de su vida para siempre.

Al llegar a la ciudad de Barcelona en 1978, quedó impresionado por la construcción de la basílica de la Sagrada Familia y pidió trabajar allí como escultor.

Empezó sus labores en la fachada de la Natividad, siguiendo las instrucciones que dejó antes de fallecer en 1926 Antoni Gaudí, famoso arquitecto español y autor de este monumento, aún en construcción.

Durante su estancia en Barcelona, Etsurō Sotoo se convirtió al catolicismo y recibió el sacramento del Bautismo.

Actualmente, el galardonado está comprometido con la causa de canonización de Gaudí, conocido como “el arquitecto de Dios”.

Las obras de este escultor se encuentran en varias partes del templo de la Sagrada Familia y en otros lugares de España, así como en Japón y también en Italia, en la Catedral de Florencia.

Cabe recordar que el Papa Benedicto XVI consagró la basílica de la Sagrada Familia durante un viaje a Barcelona en 2010, expresando su gran aprecio por la figura y el arte de Antoni Gaudí.

Cyril O'Regan, autor de artículos sobre las enseñanzas de Ratzinger

El teólogo irlandés Cyril O'Regan, nacido en 1952, es también el ganador del Premio Ratzinger 2024.

Desde 1999, es profesor de Teología Sistemática en el Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame en Indiana, (Estados Unidos).

Estudió Filosofía en Irlanda y obtuvo un Doctorado en Filosofía y otro en Teología en la Universidad de Yale, Estados Unidos.

Es autor de numerosos artículos y varias obras en inglés, entre ellas: The Heterodox Hegel (1994); Gnostic Return in Modernity (2001); Theology and the Spaces of Apocalyptic (2009); Anatomy of Misremembering; y Newman y Ratzinger (publicación en curso).

Imparte numerosas conferencias, muy apreciadas por los estudiantes debido a la atenta relación del profesor con los alumnos y ha dedicado varios relevantes artículos a la figura y la enseñanza de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI).

Entrega del Premio y Misa en memoria de Benedicto XVI

El viernes 22 de noviembre, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, entregará el Premio al teólogo Prof. Cyril O'Regan y al escultor Etsurō Sotoo.

La ceremonia tendrá lugar en la Sala Regia del Palacio Apostólico, a partir de las 17.00 hora de Roma.

Por la mañana, a las 7.15 horas, se celebrará una Misa en memoria del Papa Benedicto XVI en su tumba de las Grutas Vaticanas. A continuación, los dos galardonados serán recibidos por el Papa Francisco.

¿En qué consiste el Premio Ratzinger?

El Premio Ratzinger se inició en 2011 para reconocer a los académicos cuyo trabajo demuestra una contribución significativa a la teología en el espíritu del Cardenal Joseph Ratzinger, el teólogo bávaro que se convirtió en Benedicto XVI.

Los galardonados son elegidos por el Papa Francisco en base a las recomendaciones de un comité compuesto por cinco cardenales que son miembros de la Curia romana.

Actualmente está formado por los Cardenales Kurt Koch, Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos; Luis Ladaria, Prefecto Emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; Gianfranco Ravasi, Presidente Emérito del Pontificio Consejo para la Cultura; Mons. Salvatore Fisichica, Presidente Emérito del Pontificio Consejo para la Cultura; Mons. Salvatore Fisichella, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización; y por Mons. Rudolf Voderholz. Mons. Rudolf Voderholzer, Obispo de Ratisbona y Presidente del Institut Papst Benedikt XVI.

Con la edición de 2024, el número total de galardonados ascenderá a 30. Se trata principalmente de personalidades eminentes en los estudios de Teología Dogmática o Fundamental, Sagrada Escritura, Patrología, Filosofía, Derecho, Sociología, o en la actividad artística, en música, arquitectura y ahora también en escultura.

Confirmando el horizonte cultural y mundial del Premio, los galardonados proceden de 18 países diferentes de los cinco continentes.

Los galardonados no son sólo católicos, sino que también pertenecen a otras confesiones cristianas, como el anglicanismo, luteranismo, o judaísmo.