El ultramaratonista Alexandre Dias corrió 105 km en 24 horas y 40 minutos, durante el fin de semana, en Petrópolis, Río de Janeiro (Brasil), en la 10ª Carrera por la Vida. El objetivo era llamar la atención de la gente sobre la causa provida y recolectar donaciones para la Comunidad Católica Jesus Menino (Niño Jesús), que tiene como carisma el cuidado y adopción de personas con discapacidad.

“Correr para mí es algo común, es un privilegio. Por supuesto, le doy gracias a Dios por tener esta disposición. Pero lo importante aquí es una causa, es una campaña que reunimos aquí, no sólo yo. Correr es parte del evento. Para mí, lo que me motiva es estar aquí todos los años para poder hacer esto, reunir amigos, reunir hermanos y hermanas para ayudar a una institución que vive de la misericordia. Así que, para mí, tiene un valor muy grande”, dijo Alexandre a ACI Digital —agencia en portugués de EWTN News—, antes de empezar a correr. La carrera comenzó el sábado 14 a las 12:00 horas, y finalizó el domingo 15. Durante las más de 24 horas, Alexandre estuvo corriendo por la Praça da Liberdade.

Varios atletas se unieron a Alexandre Dias durante la carrera. Crédito: Davi Corrêa / ACI Digital.

Jesus Menino es una comunidad católica de vida consagrada fundada en 1990 por Antônio Carlos Tavares de Mello, conocida como Tônio, que adopta personas con discapacidad. Legalmente es padre de 46 hijos vivos y 13 que han muerto.

La sede de la comunidad está en Petrópolis y también cuenta con una casa misionera en Brasilia y grupos de apoyo en 17 países. La organización cuenta con la colaboración de laicos consagrados y voluntarios.

“Lo que me atrae de Jesus Menino es la vida, yo soy provida y ahí tenemos la visibilidad de lo que es poder vivir, tener la oportunidad de tener vida, de seguir con la vida, eso me mueve mucho”, dijo el ultramaratonista.

Dias y su esposa conocieron a la Comunidad Jesus Menino en 2015 y pronto decidió hacer algo para ayudar. Así nació la Carrera por la Vida. La comunidad “ha sido como mi segundo hogar”, dijo. “Estoy muy conmovido, porque han pasado diez años, no quiero perder este legado, quiero que esto continúe, porque a donde sea que lleguemos, esto es importante”, agregó.

La conexión de Alexandre Dias con la Comunidad Jesus Menino y la iniciativa de la Carrera por la Vida se hizo tan grande que el ultramaratonista se tatuó en la pierna “Corrida pela Vida – Comunidade Católica Jesus Menino” (Carrera por la Vida – Comunidad Católica Niño Jesús).

Tatuaje que Alexandre se hizo en la pierna, "Carrera por la Vida - Comunidad Católica Jesús Menino". Crédito: Davi Corrêa / ACI Digital.

Para celebrar el 10º aniversario de la Carrera por la Vida, la Comunidad Jesús Menino hizo una sorpresa para Alexandre Dias, militar retirado. La Banda de Música del Batallón de Infantería de Montaña Ligera n.º 32, de Petrópolis, realizó una presentación antes de la carrera.

Para el fundador de la Comunidad Jesus Menino, Tônio, en este décimo año de la Carrera por la Vida es posible darse cuenta “de que esta carrera es mucho más que una colecta de alimentos, es mucho más que Alexandre corriendo aquí, sino que es una participación para la vida”.

“Está mucho más allá de lo que está sucediendo aquí en esta Praça da Liberdade, aquí en Petrópolis, estamos pidiendo libertad, libertad para vivir, libertad para dejar nacer a los niños, libertad para estar con las mujeres que piensan en este procedimiento contra la vida, trabajamos por la vida. Entonces, correr es más que eso, va más allá, correr es vida”, dijo Tônio.

Alexandre Dias, con su esposa y su hija, y el fundador de Jesús Menino, Tônio, con su hijo Pedro. Crédito: Davi Corrêa / ACI Digital.

La Carrera por la Vida también fue una inspiración para Pedro Santos Silva, uno de los 46 niños adoptados por Tônio, quien quedó parapléjico después de un accidente de motocicleta en 2020. “En 2014, 2015, era atleta de atletismo. Después del accidente, siempre quise volver con este proyecto. Estar hoy en la carrera es una motivación más, una señal para seguir por este camino”, dijo Pedro, quien sueña con llegar a unos Juegos Paralímpicos.

Al final de la carrera, ayer, Alexandre fue recibido con aplausos por su esposa y su hija, que lo acompañaron en esta iniciativa, y por muchos voluntarios, amigos e hijos de la Comunidad Jesus Menino.

Alexandre Dias es aplaudido a su llegada. Crédito: Davi Corrêa / ACI Digital.

“Cuando terminamos la Carrera por la Vida, bajamos a Río, a casa, con el corazón lleno de amor, porque aquí capturamos un poco de lo que se trata esta campaña”, dijo, al final de su recorrido.

Alexandre corrió 105 km en 24 horas y 40 minutos. Crédito: Davi Corrêa / ACI Digital.

Alexandre también recordó que durante las 24 horas, muchas personas se unieron a él para correr durante unos minutos, o unas horas. “Hoy ya ni siquiera corro solo, he corrido muchas horas aquí solo, pero hoy siempre tengo gente que me acompaña. Esto es unidad. La Carrera por la Vida no es mía, es nuestra. Es una campaña solidaria que no tiene precio, pero tiene un valor muy grande y siempre es una satisfacción”, concluyó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital.