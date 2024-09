El Prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, renovó su pedido de oración por los nuevos estatutos de la Obra, como llaman sus miembros a esta institución de la Iglesia Católica, y los alentó a compartir “el fuego del Señor” con los demás.

“Como ya os anuncié, en los próximos días tendrá lugar una nueva reunión de los expertos que estudian los posibles ajustes en los Estatutos de la Obra. Sigamos acompañando esos trabajos con nuestra oración”, indicó el Prelado en un mensaje compartido en el sitio web de la Obra este 11 de septiembre.

En julio de 2022 el Papa Francisco ordenó una reforma del Opus Dei, que tiene como centro la redacción de nuevos estatutos, un trabajo que realiza la prelatura en coordinación con el Vaticano en un clima de diálogo y confianza, como ha indicado anteriormente Mons. Fernando Ocáriz.

“Llevar a todas las almas el fuego del Señor”

En el texto de hoy, el máximo líder de la Obra ofrece una reflexión sobre una de las siete frases que Jesús dijo al ser crucificado “Tengo sed” (Jn 19,28), en ocasión de la próxima fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz el día 14 de este mes.

Mons. Ocáriz plantea algunas preguntas: “¿tengo esa misma sed?, ¿participo del fuego que arde en su corazón?, ¿me apremia el celo por las almas ahí donde estoy?, ¿me lanzo sin miedo a procurar encender a las personas que conozco, con la oración, con la expiación, con la amistad sincera?”.

“Podemos recordar, con San Josemaría, que nuestra misión es llevar a todas las almas –en medio del mundo– el fuego del Señor que guardamos en el corazón”, prosigue el texto, recordando que lo dicho por el fundador del Opus Dei está en el número 1 del conocido libro Camino.

“Iluminar, borrar, encender. Verbos que serán una realidad creciente en nuestra vida en la medida en que contemplemos el corazón llagado de Jesús y, por la fuerza del Espíritu Santo, nos encendamos en ese mismo fuego”, continúa el texto, en el que Mons. Ocáriz exhorta a iluminar “con doctrina clara las inteligencias, borrando con la propia expiación la suciedad del pecado, encendiendo de amor los corazones”.

“La Santa Cruz nos habla a todos. No tengamos miedo al amor, a dar vida en abundancia, aunque parezca que la perdamos nosotros, pues no es así. No temamos manifestar con nuestra vida a Cristo, a quien tantas almas buscan con sed, muchas veces sin saberlo”.

Tras alentar a caminar junto a la Virgen María, el Prelado del Opus Dei anima finalmente a que “la experiencia del dolor nos encienda más y más la luz de la fe, la seguridad de la esperanza y el fuego de la caridad y, con ellas, la alegría. Sí, también la alegría en la Cruz”.